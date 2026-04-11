Pagelle Atalanta-Juventus 0-1: Yildiz spento, papera di Carnesecchi e l'ex Boga non perdona

Ecco i top e flop del match del Gewiss Stadium, valevole per la 32a giornata. Decide un gol dell'ex ed è una rete pesante in ottica quarto posto.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus espugna la New Balance Arena e si porta per una notte almeno al quarto posto in classifica a -3 dal Milan. Dopo aver sofferto tanto nel primo tempo, i bianconeri vengono fuori nella ripresa e sorprendono l’Atalanta proprio in avvio di frazione con il gol dell’ex Boga. Determinante, nell’episodio, l’errore difensivo della Dea. Palladino prova a rimettere in piedi la gara attraverso i cambi ma crea poco per spaventare Di Gregorio. Un tocco di mano di Gatti accende le polemiche nel finale ma per Maresca non c’è nulla.

Le scelte di Palladino e Spalletti

Si sono contesi la panchina della Juventus e ora si ritrovano l’uno contro l’altro, entrambi con ambizioni europee. Raffaele Palladino la sua rivincita contro Luciano Spalletti se l’è già presa in Coppa Italia ma stasera alla New Balance Arena sarà un’altra storia. Moduli speculari per le due squadre. Nel 3-4-2-1 degli orobici, tocca a Krstovic reggere il peso dell’attacco con De Ketelaere e Zalewski alle spalle. Tra i bianconeri, è Holm a rilevare lo squalificato McKennie. Non c’è David: la prima punta la fa Boga, alternandosi con Yildiz.

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Meglio la Dea, Juve in affanno

Nei primi minuti l’Atalanta bussa due volte alla porta della Juventus. Zalewski sfiora il gol per centimetri, Scalvini viene fermato addirittura dal palo. I bianconeri combinano poco, giusto un paio di inserimenti interessanti di Kalulu ma poco fruttuosi.

Yildiz va via una sola volta al suo marcatore e nasce una palla gol per Kelly. La prima frazione resta di chiara marca orobica, con Krstovic pericoloso nel finale. La Vecchia Signora sembra spuntata e priva di idee.

Boga sorprende l’Atalanta a inizio ripresa

Nel secondo tempo il colpo di scena: pasticcio difensivo dell’Atalanta e Boga segna l’1-0 a porta vuota. Palladino inserisce Raspadori per Zalewski nel tentativo di dare maggiore sostanza all’attacco.

Anche Spalletti, nonostante il vantaggio, trova qualcosa da cambiare e rimpiazza uno spento Yildiz con David. Holm è in palla: vince il duello con Kolasinac e regala una gran palla a Thuram che calcia alto da buona posizione. Il finale è di gestione per la Vecchia Signora che si prende 3 punti da Champions.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6,5 Concentrato e sul pezzo: risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa. Miglior intervento: l’uscita nel finale sul pericoloso cross di Scalvini.

Concentrato e sul pezzo: risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa. Miglior intervento: l’uscita nel finale sul pericoloso cross di Scalvini. Kalulu 6 Si inserisce un paio di volte con tempi e movimenti giusti. In difesa fa il suo, anche se sul colpo di testa

Si inserisce un paio di volte con tempi e movimenti giusti. In difesa fa il suo, anche se sul colpo di testa Bremer 6 Krstovic è un cliente scomodo, il brasiliano lo limita.

Krstovic è un cliente scomodo, il brasiliano lo limita. Kelly 6 Presidia bene la zona di competenza.

Presidia bene la zona di competenza. Holm 6,5 Diligente in entrambe le fasi di gioco. Entra nell’azione che porta all’1-0. (Dal 70′ Gatti 6 Entra per dare fisicità alla difesa e tenere botta durante il forcing finale atalantino).

Diligente in entrambe le fasi di gioco. Entra nell’azione che porta all’1-0. (Dal 70′ Entra per dare fisicità alla difesa e tenere botta durante il forcing finale atalantino). Locatelli 6,5 Fa da schermo a metà campo, sale di tono nella ripresa con preziosi

Fa da schermo a metà campo, sale di tono nella ripresa con preziosi Thuram 5,5 Partita più difensiva del francese. Non trova campo per mettersi in moto palla al piede. Si divora due gol da buona posizione. (Dal 71′ Koopmeiners 6 Fischiato dai suoi ex tifosi, gioca da mediano puro mettendosi al servizio della causa).

Partita più difensiva del francese. Non trova campo per mettersi in moto palla al piede. Si divora due gol da buona posizione. (Dal 71′ Fischiato dai suoi ex tifosi, gioca da mediano puro mettendosi al servizio della causa). Cambiaso 5,5 Quando la Juve subisce lui va in difficoltà. Passaggi sbagliati e letture difensive rivedibili. (Dal 79′ Kostic ng ).

Quando la Juve subisce lui va in difficoltà. Passaggi sbagliati e letture difensive rivedibili. (Dal 79′ ). Conceicao 6,5 Primo tempo sonnacchioso, ad avvio ripresa però trova il modo per entrare nel match e ci rimane. (Dal 79′ Miretti ng ).

Primo tempo sonnacchioso, ad avvio ripresa però trova il modo per entrare nel match e ci rimane. (Dal 79′ ). Yildiz 5 Una volta va via a Scalvini nel primo tempo e arriva una palla gol. Troppo poco. (Dal 58′ David 6 Si sacrifica molto, certamente non sono minuti nei quali riesce a mettersi in mostra).

Una volta va via a Scalvini nel primo tempo e arriva una palla gol. Troppo poco. (Dal 58′ Si sacrifica molto, certamente non sono minuti nei quali riesce a mettersi in mostra). Boga 7 Dopo 45 minuti di apprendistato, trova il modo di far male la difesa della Dea. I suoi numeri iniziano a diventare pesanti.

Top e flop dell’Atalanta