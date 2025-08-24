Pagelle Atalanta-Pisa 1-1: Hien pasticcia e Maldini spreca, ma Scamacca si sblocca e salva Juric dal ko

Top e flop della partita Atalanta-Pisa, valevole per la 1a giornata di serie A 2025/2026: il bomber torna al gol dopo 455 giorni. Tra gli ospiti bene Moreo e Angori

Juric stecca la prima. L’erede di Gasperini si lascia fermare in casa dal neopromosso Pisa all’esordio in campionato. Hien inguaia l’Atalanta con un autogol, poi a salvare la Dea dal tracollo è un super Scamacca, tornato a bersaglio dopo addirittura 455 giorni. Maldini spreca, ok Zalewski. Tra gli ospiti molto bene Moreo e Angori.

Atalanta-Pisa: l’autogol di Hein gela Juric

La prima dell’era Juric all’Atalanta è nel segno dei ritorni. Si rivedono dal primo minuto Scalvini e Scamacca ed è un’ottima notizia anche in chiave Nazionale. Trentaquattro anni dopo, riecco il Pisa: Gilardino sceglie Moreo e Tremoni, protagonista della promozione, al servizio dei Meister.

Gli orobici non sfondano e, al 26′, i toscani ammutoliscono il Gewiss. Touré brucia Zalewski e trova Angori sulla sinista che l’appoggia nell’area piccola: Hien, nel tentativo di anticipare Meister, beffa Carnesecchi. I padroni di casa sono tutt’altra squadra rispetto a quella ammirata con Gasperini e rischiano di subire anche il raddoppio: cross dalla sinistra e colpo di testa di Moreo che esalta le qualità del numero uno bergamasco.

Fine dell’incubo: si sblocca Scamacca

A inizio ripresa la Dea acciuffa subito il pareggio. Pasalic innesca Scamacca in area, che salta secco Denoon e insacca alle spalle di Semper. Il bomber dell’Atalanta non segnava da 26 maggio 2024, ossia da 455 giorni.

Cambia completamente l’inerzia e poco dopo l’ex Sassuolo va vicinissimo al gol del sorpasso: zuccherino di Zalewski e colpo di testa che si stampa sulla traversa. Al 69′ un rimpallo favorisce Maldini, che si ritrova a tu per tu col portiere del Pisa, bravissimo a opporsi. Finisce 1-1, rimandata la squadra di Juric.

Top e flop dell’Atalanta

Scamacca 7: Primo tempo imballato. Nella ripresa, però, scende in campo il vecchio Scamacca: ritrova il gol dopo 455 giorni e la traversa gli nega la doppietta. Gattuso sorride.

Primo tempo imballato. Nella ripresa, però, scende in campo il vecchio Scamacca: ritrova il gol dopo 455 giorni e la traversa gli nega la doppietta. Gattuso sorride. Zalewski 6,5: Si lascia bruciare da Touré nell’azione che si conclude col vantaggio dei toscani. Si riscatta ogni volta che pigia il piede sull’acceleratore: confeziona almeno tre cross da urlo.

Si lascia bruciare da Touré nell’azione che si conclude col vantaggio dei toscani. Si riscatta ogni volta che pigia il piede sull’acceleratore: confeziona almeno tre cross da urlo. Carnesecchi 6: Tiene in vita la sua squadra con una super parata su Moreo.

Tiene in vita la sua squadra con una super parata su Moreo. Pasalic 6: L’assist per Scamacca lo salva dall’insufficienza.

L’assist per Scamacca lo salva dall’insufficienza. Maldini 5,5: Sicuramente tra i più propositivi, ma si divora un’occasione impossibile da sbagliare.

Sicuramente tra i più propositivi, ma si divora un’occasione impossibile da sbagliare. Djimsiti 5: Moreo gli complica tremendamente la vita: non lo anticipa quasi mai.

Moreo gli complica tremendamente la vita: non lo anticipa quasi mai. Hien 5: Fin dalle prime battute soffre la fisicità del gigante danese Meister. Che lo costringe pure all’autogol. Esordio da dimenticare.

Top e flop del Pisa