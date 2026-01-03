Pagelle Atalanta-Roma 1-0: Scalvini match winner, male Dybala e Soulé. Var ancora protagonista su Scamacca

La Roma di Gian Piero Gasperini perde in casa dell’Atalanta di Raffaele Palladino, pagando a caro prezzo il gol in apertura di Giorgio Scalvini, che sfrutta uno dei pochi errori in stagione di Mile Svilar e regala tre punti di platino alla Dea. Var protagonista nei primi 45 minuti in occasione del gol annullato a Scamacca. Entriamo nel dettaglio delle pagelle di Atalanta-Roma, fra top e flop della sfida valida per la 18esima giornata di Serie A, andata in scena questa sera a Bergamo.
Primo tempo intenso alla “New Balance Arena” di Bergamo, dove l’Atalanta sblocca subito la partita con Scalvini, che approfitta di un errore in uscita di Svilar e punisce la difesa della Roma su azione da calcio d’angolo. Tap-in vincente, controllo Var positivo e 1-0 per la Dea. Var che diventa protagonista anche pochi minuti più tardi, quando Gianluca Scamacca finalizza il traversone di Bernasconi al termine di un’azione manovrata della squadra di Palladino. Dopo l’on field review, l’arbitro Fabbri decide di punire “l’immediatezza” di Scamacca dopo uno stop sbagliato da Hermoso, annullando la rete tra mille polemiche. Roma non pervenuta fino all’intervallo.
Nella ripresa, la partita risulta molto spezzettata, con tantissime interruzioni e una Roma che non riesce ad incidere a ridosso della porta di Carnesecchi. Djimsiti è decisivo su uno dei pochi tentativi di Dybala, in avvio di frazione, mentre Bernasconi va ad un passo dal raddoppio con un bel diagonale dai 17 metri. Fondamentale la deviazione di Wesley nella circostanza. Non bastano i cambi del Gasp, che deve piegarsi allo strapotere odierno della sua ex squadra. Si accorcia la classifica verso la zona Europa, con la Juve che guadagna un punto sui giallorossi in chiave Champions.
TOP
- Scalvini voto 6,5: Torna a giocare dal 1′ dopo diverse settimane, rilevando Hien, e si dimostra subito all’altezza della situazione, piazzando la zampata che sblocca la partita. Bravo a crederci sull’uscita sbagliata di Svilar. Attento su Dybala.
- Scamacca voto 6,5: Sempre presente nel cuore dell’area di rigore giallorossa, gli viene annullata una rete che farà discutere. Dominatore a tu per tu con Ziolkowski nel primo tempo, è di nuovo lo Scamacca di sempre.
- Bernasconi voto 6,5: Menzione doverosa per l’esterno mancino dell’Atalanta, in costante proiezione offensiva contro la Roma del grande ex Gasperini. Viene vanificato un suo assist dal Var, prima di sfiorare il gol in almeno un paio di circostanze.
FLOP
- Ederson voto 5: Si accende a sprazzi e nel primo tempo viene letteralmente graziato da Ferguson dopo una sanguinosa palla persa. Non il solito metronomo, fatica ad accompagnare la manovra offensiva della Dea, se non in una circostanza ad inizio ripresa.
- Zappacosta voto 5,5: Non il peggiore dei suoi, ma l’Atalanta gioca prevalentemente a sinistra con Bernasconi e un motivo ci sarà.
- De Ketelaere voto 5,5: Costantemente nel vivo del gioco bergamasco, risulta poco preciso negli ultimi 20 metri, sbagliando spesso il passaggio decisivo. Può e deve finalizzare di più per le qualità a disposizione.
Top e Flop della Roma
TOP
- Cristante voto 6: Tra i pochi a salvarsi nei primi 45 minuti della Roma, per capacità di rimanere all’interno della partita nonostante le difficoltà iniziali.
- Mancini voto 6: Costretto a convivere con un’ammonizione sulle spalle per tutto il secondo tempo, mantiene la posizione e tiene il confronto con gli attaccanti dell’Atalanta, restando a galla insieme al resto del gruppo squadra ed evitando imbarcate.
- Dovbyk voto 6: Prova ad accendere una luce al centro dell’attacco capitolino, ingaggiando un duello rusticano con Hien. Sporco tecnicamente, ma volitivo e con un occhio al mercato.
FLOP
- Svilar voto 5: Pesa l’errore in uscita alta in occasione del gol realizzato da Scalvini. Giusta l’intenzione, pessima la presa. Non fa una bellissima figura.
- Ziolkowski voto 5: Soffre maledettamente la presenza di Gianluca Scamacca, pagando a caro prezzo anche la differenza di fisicità ed esperienza. Gasperini lo richiama in panchina all’intervallo pur essendo l’unico difensore non ammonito.
- Dybala voto 4,5: Primo tempo horror della Joya, che delude sotto ogni punto di vista. Disorientato e impreciso. In avvio di ripresa, Djimsiti gli cancella il tentativo del possibile 1-1.
- Soulé voto 4,5: Tra le peggiori prestazioni stagionali del fantasista argentino, mai realmente coinvolto dai compagni di squadra. Pochissime occasioni per mettersi in mostra nell’ora concessa da Gasperini.
- Koné voto 5: Va completamente fuori giri nel secondo tempo, dopo una prima frazione caratterizzata da un’occasione mancata dal limite dell’area nerazzurra. Male, a tratti malissimo. Strano per uno come lui, oggi confusionario.