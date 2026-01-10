Virgilio Sport
Pagelle Atalanta-Torino 2-0: De Ketelaere apre, Pasalic chiude. E Palladino vola

Ecco i top e flop del match della New Balance Arena. 3 punti che pesano per la Dea, al sesto successo nelle ultime sette gare.

L’Atalanta batte il Torino 2-0 e centra la vittoria – sesta nelle ultime sette partite – davanti al proprio pubblico al termine di una gara ben interpretata. A decidere il match è il colpo di testa di De Ketelaere nel primo tempo, sugli sviluppi di calcio d’angolo. La squadra di Palladino domina per intensità e occasioni, colpendo anche quattro legni. I granata provano a reagire nella ripresa, ma senza riuscire a cambiare l’inerzia del match. Nel finale, trova gloria anche Pasalic.

Le scelte di Palladino e Baroni

L’Atalanta arriva all’anticipo serale della 20a giornata reduce da due successi di prestigio. Più in generale, la formazione orobica ha vinto 5 degli ultimi 6 incontri giocati, perdendo soltanto contro l’Inter. Per questo motivo, Palladino non cambia e conferma l’11 già visto nel turno infrasettimanale. C’è ancora Krstovic in attacco, con De Ketelaere e Zalewski alle spalle. Più altalenante il rendimento recente del Torino, che però arriva da due vittorie consecutive in trasferta. I granata di Baroni puntano sulla coppia Zapata-Ngonge.

Atalanta avanti all’intervallo, Torino punito su palla inattiva

Primo tempo equilibrato ma con la Dea più incisiva: l’Atalanta sblocca il match all’11’ con De Ketelaere, bravo di testa sul corner battuto da Bernasconi. I nerazzurri controllano il gioco e sfiorano il raddoppio, rendendosi pericolosi soprattutto con Zalewski sulla sinistra. Brivido per Palladino al 41’, quando Djimsiti si ferma per un problema al ginocchio sinistro ed è costretto a lasciare il campo a Hien. Torino ordinato ma poco concreto sotto porta nei primi 45’.

Dea in controllo: i granata non reagiscono

Il copione non cambia nella ripresa, con la Dea che arriva addirittura a colpire il quarto legno della sua partita. Baroni, allora, prova a incidere dalla panchina: restyling totale dell’attacco con Simeone e Adams al posto di Zapata e Ngonge. Le mosse però non sortiscono l’effetto sperato: il Torino in realtà ci prova ma sbatte su Carnesecchi o sulla retroguardia nerazzurra. Anzi, nel finale arriva addirittura il 2-0 con Pasalic. Prosegue, dunque, il buon momento dell’Atalanta e continuano gli alti e bassi dei piemontesi, quanto meno dal punto di vista dei risultati.

Top e flop dell’Atalanta

  • De Ketelaere 7 Decisivo: gol di testa su corner, si muove tra le linee e crea superiorità.
  • Carnesecchi 7 Quasi un’ora da spettatore, poi sale in cattedra con parate importanti.
  • Pasalic 7 Entra e segna. Con Palladino il feeling sembra scarso ma il croato non molla.
  • Zalewski 6,5 Il più pericoloso in avvio: dribbling, tiri dal limite e un gol tentato con replica di Paleari.
  • Bernasconi 6,5 Assist perfetto sul corner, spinta costante sulla fascia, qualità nei cross.
  • Ederson 6,5 Equilibrio e intensità in mezzo al campo, recupera palloni e accompagna l’azione.
  • Scalvini 6,5 Solido dietro, pericoloso anche sui piazzati, guida la linea difensiva.

Top e flop del Torino

  • Paleari 6,5 Tiene in piedi il Toro nel momento di massima difficoltà.
  • Maripan 6,5 In versione top. Peccato che ai granata non basti.
  • Vlasic 5,5 Oggi fatica a entrare in partita.
  • Lazaro 5,5 Spinta limitata, soffre Zalewski.
  • Tameze 5 Ammonito, perde diversi duelli in mezzo.
  • Zapata 5 L’ex che non fa male. Controllato agevolmente dalla retroguardia nerazzurra.

