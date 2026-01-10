Pagelle Atalanta-Torino 2-0: De Ketelaere apre, Pasalic chiude. E Palladino vola

Ecco i top e flop del match della New Balance Arena. 3 punti che pesano per la Dea, al sesto successo nelle ultime sette gare.

L’Atalanta batte il Torino 2-0 e centra la vittoria – sesta nelle ultime sette partite – davanti al proprio pubblico al termine di una gara ben interpretata. A decidere il match è il colpo di testa di De Ketelaere nel primo tempo, sugli sviluppi di calcio d’angolo. La squadra di Palladino domina per intensità e occasioni, colpendo anche quattro legni. I granata provano a reagire nella ripresa, ma senza riuscire a cambiare l’inerzia del match. Nel finale, trova gloria anche Pasalic.

Le scelte di Palladino e Baroni

L’Atalanta arriva all’anticipo serale della 20a giornata reduce da due successi di prestigio. Più in generale, la formazione orobica ha vinto 5 degli ultimi 6 incontri giocati, perdendo soltanto contro l’Inter. Per questo motivo, Palladino non cambia e conferma l’11 già visto nel turno infrasettimanale. C’è ancora Krstovic in attacco, con De Ketelaere e Zalewski alle spalle. Più altalenante il rendimento recente del Torino, che però arriva da due vittorie consecutive in trasferta. I granata di Baroni puntano sulla coppia Zapata-Ngonge.

Atalanta avanti all’intervallo, Torino punito su palla inattiva

Primo tempo equilibrato ma con la Dea più incisiva: l’Atalanta sblocca il match all’11’ con De Ketelaere, bravo di testa sul corner battuto da Bernasconi. I nerazzurri controllano il gioco e sfiorano il raddoppio, rendendosi pericolosi soprattutto con Zalewski sulla sinistra. Brivido per Palladino al 41’, quando Djimsiti si ferma per un problema al ginocchio sinistro ed è costretto a lasciare il campo a Hien. Torino ordinato ma poco concreto sotto porta nei primi 45’.

Dea in controllo: i granata non reagiscono

Il copione non cambia nella ripresa, con la Dea che arriva addirittura a colpire il quarto legno della sua partita. Baroni, allora, prova a incidere dalla panchina: restyling totale dell’attacco con Simeone e Adams al posto di Zapata e Ngonge. Le mosse però non sortiscono l’effetto sperato: il Torino in realtà ci prova ma sbatte su Carnesecchi o sulla retroguardia nerazzurra. Anzi, nel finale arriva addirittura il 2-0 con Pasalic. Prosegue, dunque, il buon momento dell’Atalanta e continuano gli alti e bassi dei piemontesi, quanto meno dal punto di vista dei risultati.

Top e flop dell’Atalanta

De Ketelaere 7 Decisivo: gol di testa su corner, si muove tra le linee e crea superiorità.

Decisivo: gol di testa su corner, si muove tra le linee e crea superiorità. Carnesecchi 7 Quasi un’ora da spettatore, poi sale in cattedra con parate importanti.

Quasi un’ora da spettatore, poi sale in cattedra con parate importanti. Pasalic 7 Entra e segna. Con Palladino il feeling sembra scarso ma il croato non molla.

Entra e segna. Con Palladino il feeling sembra scarso ma il croato non molla. Zalewski 6,5 Il più pericoloso in avvio: dribbling, tiri dal limite e un gol tentato con replica di Paleari.

Il più pericoloso in avvio: dribbling, tiri dal limite e un gol tentato con replica di Paleari. Bernasconi 6,5 Assist perfetto sul corner, spinta costante sulla fascia, qualità nei cross.

Assist perfetto sul corner, spinta costante sulla fascia, qualità nei cross. Ederson 6,5 Equilibrio e intensità in mezzo al campo, recupera palloni e accompagna l’azione.

Equilibrio e intensità in mezzo al campo, recupera palloni e accompagna l’azione. Scalvini 6,5 Solido dietro, pericoloso anche sui piazzati, guida la linea difensiva.

Top e flop del Torino