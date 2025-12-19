Top e flop Bari-Catanzaro 1-2: Iemmello dirige l'orchestra giallorossa, pugliesi contestati dai tifosi

Il Catanzaro sbanca il San Nicola inasprendo la crisi del Bari, contestato dai pochi tifosi presenti allo stadio: a segno Pontisso e Antonini, Bellomo accorcia dal dischetto

Il Catanzaro coglie la quarta vittoria consecutiva stendendo senza appello un bruttissimo Bari, fischiato dai propri tifosi. Ospiti padroni della partita. Nel primo tempo Iemmello colpisce la traversa, Pontisso la sblocca con un destro al volo sulla sponda del capitano giallorosso. Bari impalpabile, a inizio ripresa incassa il raddoppio di testa di Antonini. Nel recupero il rigore segnato dal fischiatissimo Bellomo.

Bari-Catanzaro: il racconto della gara

In un San Nicola quasi deserto, a causa della contestazione degli ultras biancorossi nei confronti della famiglia De Laurentiis, la serenità del Catanzaro (10 punti in 4 gare) prevale in avvio di gara contro un Bari in affanno, troppo basso, contratto e impaurito. Dopo un infinito giro palla, con pazienza, al 17’ il Catanzaro si avvicina al vantaggio: cross di Favasuli dalla destra, Iemmello svetta alle spalle di Kassama e di testa scheggia la parte alta della traversa.

Con merito gli ospiti la sbloccano alla mezzora: Iemmello lavora un gran pallone e di testa, al volo, lo serve a Pontisso, che al volo fulmina Cerofolini incrociando col destro. Un gol bellissimo dall’alto coefficiente di difficoltà. Il Bari ci capisce ben poco, spinto indietro dalla furia del Catanzaro, aggressivo e propositivo. Al 36’, Favasuli arriva alla conclusione da posizione defilata e quasi raddoppia.

Inizia la ripresa e il Catanzaro raddoppia: azione d’angolo, Iemmello recupera un pallone uscito dall’area, lo appoggia a Petriccione, il cui cross trova pronto Antonini, che di testa beffa Cerofolini. Ferma, immobile, la difesa del Bari, aspramente contestato dai suoi tifosi: giocatori invitati a tirare fuori gli attributi, la proprietà a lasciare quanto prima Bari. Il primo tiro dei pugliesi arriva solo intorno all’ora di gioco, un destro alto di Rao. Dopo Moncini, Vivarini si affida anche al fischiato Bellomo, pericoloso dalla distanza.

Il Catanzaro non rischia praticamente mai, neppure quando il Bari manda in campo un altro attaccante, Cerri, per un difensore, Kassama. La partita scivola via fino al recupero, quando Liberali stende in area Maggiore e spedisce Bellomo sul dischetto: Pigliacelli spiazzato e ancora fischi al fantasista biancorosso. Al triplice fischio fa festa il settore ospiti, diluvio di fischi sui calciatori del Bari.

Top e flop Bari

Verreth 6 – Attorno a lui c’è il vuoto nel primo tempo, tiene in piedi la baracca con qualche giocata intelligente.

– Attorno a lui c’è il vuoto nel primo tempo, tiene in piedi la baracca con qualche giocata intelligente. Bellomo 6 – Fa gol su rigore, il primo centro in campionato, ma non basta a meritare gli applausi dei suoi tifosi, che lo hanno fischiato anche quando lo speaker ha annunciato il suo nome dopo il penalty del 2-1.

– Fa gol su rigore, il primo centro in campionato, ma non basta a meritare gli applausi dei suoi tifosi, che lo hanno fischiato anche quando lo speaker ha annunciato il suo nome dopo il penalty del 2-1. Dickmann 6 – Assieme a Verreth prova fino all’ultimo a dare vita a qualcosa di interessante. Non molla mai.

– Assieme a Verreth prova fino all’ultimo a dare vita a qualcosa di interessante. Non molla mai. Kassama 5 – Impreciso con i piedi, sbadato in marcatura, sbranato da Iemmello che quasi insacca al 17’. Ci capisce ben poco là dietro.

– Impreciso con i piedi, sbadato in marcatura, sbranato da Iemmello che quasi insacca al 17’. Ci capisce ben poco là dietro. Nikolaou 5 – Chiude in colpevole ritardo su Pontisso, mandato in tilt dal movimento perfetto degli attaccanti del Catanzaro.

– Chiude in colpevole ritardo su Pontisso, mandato in tilt dal movimento perfetto degli attaccanti del Catanzaro. Mane 5 – Neppure il tempo di prendere confidenza con la partita e viene sovrastato di testa da Antonini, che raddoppia.

– Neppure il tempo di prendere confidenza con la partita e viene sovrastato di testa da Antonini, che raddoppia. Gytkjaer 5 – Abbandonato in attacco, quei pochi palloni che gioca li perde subito o li butta via. Non rientra nella ripresa.

Top e flop Catanzaro

Iemmello 7,5 – Si fa valere in area e colpisce una traversa di testa. Poi gioca di sponda per Pontisso, che insacca. È lui a dirigere le operazioni, abbassandosi sulla linea di metà campo. Un regista in più, un giocatore senza tempo.

– Si fa valere in area e colpisce una traversa di testa. Poi gioca di sponda per Pontisso, che insacca. È lui a dirigere le operazioni, abbassandosi sulla linea di metà campo. Un regista in più, un giocatore senza tempo. Pontisso 7 – In cabina di regia amministra e smista palloni in quantità, ma è quello che fa in area del Bari a fargli meritare gli applausi più graditi: un gol bellissimo alla mezzora,

– In cabina di regia amministra e smista palloni in quantità, ma è quello che fa in area del Bari a fargli meritare gli applausi più graditi: un gol bellissimo alla mezzora, Antonini 7 – Insuperabile in difesa, devastante in area avversaria. Annulla Gytkjaer e Moncini e raddoppia di testa.

– Insuperabile in difesa, devastante in area avversaria. Annulla Gytkjaer e Moncini e raddoppia di testa. Pittarello 6,5 – Bello da vedere, si sacrifica nei ripiegamenti dietro la linea di metà campo e si muove da attaccante di razza.

– Bello da vedere, si sacrifica nei ripiegamenti dietro la linea di metà campo e si muove da attaccante di razza. Petriccione 6,5 – Armonioso nella giocata, ha il radar nel piede destro e lo dimostra con il cross perfetto per l’inzuccata di Antonini che vale il raddoppio.

– Armonioso nella giocata, ha il radar nel piede destro e lo dimostra con il cross perfetto per l’inzuccata di Antonini che vale il raddoppio. Liberali 5,5 – In ritardo su Maggiore, lo stende in area e regala 4 minuti di speranza al Bari.

La pagella dell’arbitro Rapuano di Rimini

Condotta di gara senza fronzoli, non scontenta nessuna delle due squadre. Il primo giallo a inizio ripresa, lo merita Favasuli. Ammonisce anche Nikolaou, che con frustrazione è costretto a stendere Liberali lanciato verso la porta biancorossa. Puniti anche Brighenti, per perdita di tempo, e Rispoli per gioco falloso. Decisione giusta anche il rigore per il Bari per l’atterramento di Liberali ai danni di Maggiore. Voto: 6,5.