Playout, Bari-Sudtirol 0-0 pagelle: Cerofolini le prende tutte, che qualità Casiraghi, male Moncini ed Esteves

Il Sudtirol avvicina la salvezza, il Bari la C: Cerofolini salva su El Kaouakibi, Casiraghi e Pecorino, pugliesi spreconi nel primo tempo, nel finale ci prova Cuni.

Termina in parità la gara di andata del playout di Serie B: al “San Nicola”, in aperta contestazione contro i De Laurentiis (fitto lancio di petardi nel finale di gara), il Sudtirol ferma il Bari sul pari (0-0) e venerdì, al “Druso”, gli basterà non perdere per conquistare la salvezza e spedire i pugliesi in Lega Pro. Sudtirol pericoloso nel primo tempo con El Kaouakibi e Casiraghi, il Bari risponde con Maggiore e Pagano. Nella ripresa super Cerofolini su Casiraghi e Pecorino, del subentrato Cuni la chance più importante del Bari

Longo sceglie il 4-3-1-2, il 3-5-2 per Castori. Il Bari si affida al ritrovato Piscopo nello spot di mezzala allargata a destra e a Moncini e Rao in attacco. Il Sudtirol risponde con la qualità di Tronchin e Casiraghi in mezzo al campo e in avanti Merkaj con Pecorino, che giocherà quasi tutta la partita con una benda sulla fronte.

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Il Bari parte sommesso, il Sudtirol con più coraggio e al 3’ ci pensa Cerofolini a respingere la bordata di El Kaouakibi sul primo palo. Gli altoatesini sfondano sulla destra con Molina, che al 7’ va alla conclusione imitando il compagno, ma senza inquadrare la porta. Si vede il Bari, con Piscopo: al 10’, volée sull’esterno della rete.

Le occasioni da rete non mancano, ne costruisce due il Bari in un minuto: prima Maggiore non dà forza al suo rasoterra da centro area, poi è Rao a sprintare su El Kaouakibi, ma al momento del tiro ciabatta il pallone. Tanto equilibrio nella parte centrale del primo tempo, da segnalare soltanto la serie di cori contro Aurelio e Luigi De Laurentiis da parte dei 25.000 del San Nicola.

Solo al 37’ si rivede il Sudtirol, con un sinistro alto di Molina. Che brivido per il Bari al 41’, sulla punizione dai 20 metri calciata dallo specialista Casiraghi: Cerofolini resta immobile, il pallone sfila sul fondo. L’illusione del gol la crea Pagano, che al 43’ spara sull’esterno della rete. Nella ripresa, miracoloso Cerofolini al 10′, nel volare all’incrocio dei pali sulla punizione del solito Casiraghi. Il Bari è scialbo e senza idee, Pecorino al 23′ impegna severamente Cerofolini, che compie un altro ottimo intervento salva risultato.

Longo prova a scuotere i suoi con le sostituzioni. Dentro Braunoder, Artioli, Cuni e De Pieri, fuori lo spento Moncini e l’insufficiente Esteves. Ma è il Sudtirol a sfiorare il vantaggio: Davi va al cross e colpisce la parte alta della traversa, poi Piscopo salva sulla linea di porta sul tentativo di tap-in di Merkaj. Praticamente dal nulla nasce l’occasione più importante dei pugliesi al 36′: Cuni raccoglie un pallone vagante in area altoatesina e scarica un destro violento respinto da Adamonis. È l’ultima emozione del match.

Top e flop Bari

Cerofolini 7 – Subito chiamato agli straordinari sulla botta di El Kaouakibi, a inizio ripresa vola sulla punizione di Casiraghi e si ripete sul sinistro forte di Pecorino. Le parate che tengono in piedi il Bari.

– Subito chiamato agli straordinari sulla botta di El Kaouakibi, a inizio ripresa vola sulla punizione di Casiraghi e si ripete sul sinistro forte di Pecorino. Le parate che tengono in piedi il Bari. Nikolaou 6,5 – Sbarra la strada a Pecorino, sfrutta bene la sua fisicità, rischiando solo a metà ripresa quando lascia troppo solo l’attaccante. Cerofolini lo salva.

– Sbarra la strada a Pecorino, sfrutta bene la sua fisicità, rischiando solo a metà ripresa quando lascia troppo solo l’attaccante. Cerofolini lo salva. Rao 6,5 – Rapido nella giocata, ha gamba e si fa valere nell’uno contro uno.

– Rapido nella giocata, ha gamba e si fa valere nell’uno contro uno. Dorval 5 – Costretto sulla difensiva, soffre tanto Molina nel primo tempo. Quando ha metri per avanzare, desiste dal farlo e il pubblico lo becca.

– Costretto sulla difensiva, soffre tanto Molina nel primo tempo. Quando ha metri per avanzare, desiste dal farlo e il pubblico lo becca. Moncini 5 – Poca cosa. Non si vede quasi mai, se non quando quasi decapita il povero Frigerio con una rovesciata maldestra.

– Poca cosa. Non si vede quasi mai, se non quando quasi decapita il povero Frigerio con una rovesciata maldestra. Esteves 5 – Sfasato in mezzo al campo, passo lento e poche idee nella manovra barese. Esce intorno all’ora di gioco.

Top e flop Sudtirol

Casiraghi 6,5 – Furbo e intelligente nel procurarsi punizioni che sa di calciare a meraviglia. Sfiora due volte il gol da fermo.

– Furbo e intelligente nel procurarsi punizioni che sa di calciare a meraviglia. Sfiora due volte il gol da fermo. Molina 6,5 – Ex di turno, particolarmente ispirato soprattutto nel primo tempo, quando accompagnato da El Kaouakibi crea qualche pericolo al Bari.

– Ex di turno, particolarmente ispirato soprattutto nel primo tempo, quando accompagnato da El Kaouakibi crea qualche pericolo al Bari. Pietrangeli 6,5 – Guida la difesa col piglio del veterano nonostante la giovane età.

– Guida la difesa col piglio del veterano nonostante la giovane età. El Kaouakibi 6,5 – Un brivido quando Rao gli scappa via a inizio partita, ma è sempre lui a contenerlo poi senza problemi e a cavalcare la fascia destra

– Un brivido quando Rao gli scappa via a inizio partita, ma è sempre lui a contenerlo poi senza problemi e a cavalcare la fascia destra Adamonis 6,5 – Inoperoso per 81′, mette il suo zampino sulla partita respingendo la bordata di Cuni.

– Inoperoso per 81′, mette il suo zampino sulla partita respingendo la bordata di Cuni. Merkaj 5,5 – L’impegno non manca, gli murano una rovesciata nel primo tempo che avrebbe potuto creare non pochi problemi a Cerofolini, poi si assenta. Manca il tap-in sulla traversa di Davi.

La pagella dell’arbitro Rapuano di Rimini

Forse manca un giallo a Merkaj per una spinta no-sense su Odenthal che aspettava l’uscita del pallone dal campo. L’attaccante verrà punito nel secondo tempo per una legnata a Rao. Gestisce bene il primo tempo, in cui è costretto ad ammonire soltanto Moncini, nel recupero, per un calcione in faccia a Frigerio. A inizio ripresa non sanziona una presunta trattenuta su Moncini in area ed espelle il ds barese Di Cesare per proteste: nulla da eccepire. Ammonisce Cerofolini per proteste, Tronchin per aver ritardato la rimessa laterale e nel finale Bellomo, appena entrato, per una manata a El Kaouakibi: tutto giusto. Voto: 6,5.