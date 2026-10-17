L’Inter si rialza dopo la sconfitta europea e passa 3-1 sul campo del Bologna, al termine di una partita che cambia volto nella ripresa. Dopo il vantaggio rossoblù firmato da Tommaso Pobega, i nerazzurri trovano il pareggio con Marcus Thuram, bravo a sfruttare il cross di Nicolò Barella poco prima dell’intervallo. Nella seconda frazione la squadra di Cristian Chivu cresce nel possesso e nella capacità di attaccare gli spazi, mettendo progressivamente in difficoltà gli avversari. L’ingresso di Carlos Augusto si rivela determinante: il brasiliano segna praticamente al primo pallone utile e cambia l’inerzia della gara. Il suo contributo non si limita al gol, perché partecipa anche all’azione che porta al tris nerazzurro. Il Bologna prova a restare in partita, ma concede spazi e rischia di subire altre reti. Luka Skorupski evita un passivo più pesante con alcuni interventi importanti, mentre Luka Sucic spreca una clamorosa occasione per allungare. A chiudere i conti è Ange-Yoan Bonny, protagonista del terzo gol al termine di una bella manovra collettiva. Per l’Inter arriva così una vittoria preziosa, costruita soprattutto grazie ai cambi e a una ripresa di maggiore qualità.
Pagelle di Bologna-Inter 1-3: Carlos Augusto (7,5) trascina i nerazzurri, bene Thuram e Bonny (7). Pobega non basta (7)
I nerazzurri rimontano dopo il gol di Pobega e superano il Bologna grazie a Thuram, Carlos Augusto e Bonny. Il brasiliano è il migliore in campo, mentre la squadra di Chivu cresce nettamente nella ripresa e conquista tre punti importanti.
Le pagelle dell'Inter: male Luis Henrique, Thuram e Bonny decisivi
J. Martinez 6,5 Risponde presente quando il Bologna si affaccia dalle sue parti, soprattutto sulla conclusione potente di Bernardeschi e sul tentativo di Zortea nel finale del primo tempo. Sul gol di Pobega non ha particolari responsabilità. La squadra concede troppo nella prima frazione, ma lui si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.
Bisseck 5 Pobega lo brucia in velocità in occasione del vantaggio rossoblù, sorprendendolo con un inserimento che mette a nudo le difficoltà della retroguardia nerazzurra. Non riesce a dare piena sicurezza al reparto e soffre l'intensità degli attacchi avversari. Una prestazione al di sotto delle aspettative.
Akanji 6 Prova a mantenere ordine in una difesa che nel primo tempo concede diverse occasioni al Bologna. Non sempre riesce a contenere le incursioni rossoblù, ma nella ripresa l'Inter trova maggiore equilibrio e può gestire meglio il vantaggio. Sufficiente, senza particolari acuti.
Bastoni 6,5 Cerca di dare qualità alla costruzione e trova una bella verticalizzazione per Pio Esposito al 54', anche se l'attaccante non riesce a sfruttarla. Contribuisce alla crescita dell'Inter nella ripresa, quando i nerazzurri riescono a prendere progressivamente il controllo della partita.
Luis Henrique 4,5 Il peggiore tra i nerazzurri. Perde il pallone da cui nasce il vantaggio di Pobega e spreca una grande occasione al 6', calciando fuori da posizione favorevole. Non riesce a riscattarsi neppure con una conclusione bloccata da Skorupski. Chivu lo sostituisce al 69' con Diouf e la squadra cambia marcia.
Barella 7 Comincia con una conclusione pericolosa che costringe Skorupski a intervenire e cresce con il passare dei minuti. Il suo cross al 44' è perfetto per il colpo di testa vincente di Thuram, una giocata che rimette in partita l'Inter. Garantisce intensità e qualità, risultando tra i protagonisti della rimonta.
Zielinski 6,5 Fatica a incidere nel primo tempo, quando il Bologna riesce a interrompere con continuità la manovra nerazzurra. Nella ripresa cresce e mette in mezzo il pallone teso che Carlos Augusto deve soltanto spingere in rete per il 2-1. Una giocata decisiva, che dà valore a una prestazione in crescendo.
Sucic 5 Alterna qualche iniziativa interessante a errori pesanti. Prova la conclusione dalla distanza al 56', senza impensierire Skorupski, ma al 76' spreca una clamorosa occasione per il 3-1: dopo la parata del portiere su Bonny, si ritrova solo sulla ribattuta e non trova la porta. Un errore che avrebbe potuto riaprire la partita.
Dimarco 6 Prova a spingere sulla corsia mancina e serve a Thuram un pallone invitante su punizione, sprecato dal francese nel primo tempo. Non sempre preciso nelle conclusioni, viene sostituito al 69' da Carlos Augusto, che si rivela decisivo. Prestazione sufficiente, senza il consueto impatto offensivo.
Thuram 7 Dopo aver sprecato una buona opportunità di testa, si riscatta al 44' con un'incornata precisa sul cross di Barella che vale l'1-1. Continua a rappresentare un riferimento importante per l'attacco e crea pericoli anche nella ripresa, quando si procura un episodio da rigore ma viene ammonito per simulazione. Il gol è fondamentale per indirizzare la rimonta.
Francesco Pio Esposito 5,5 Si muove molto, ma non sempre riesce a scegliere la soluzione giusta. Rimedia un'ammonizione evitabile al 35' e al 54' si lascia anticipare da Skorupski dopo una buona verticalizzazione di Bastoni. Nel recupero del primo tempo sfiora il gol, ma il portiere polacco compie un grande intervento. Lascia il posto a Bonny al 59'.
I cambi di Chivu:
Diouf 6,5 Entra al posto di Luis Henrique e contribuisce a dare maggiore dinamismo alla fascia destra. Il suo ingresso coincide con una fase in cui l'Inter riesce a spingere con più continuità e a trovare soluzioni offensive più efficaci.
Bonny 7 Sostituisce Pio Esposito al 59' e porta energia all'attacco. Al 76' si presenta davanti a Skorupski, che gli nega il gol, mentre al 81' si vede annullare una rete per fuorigioco. All'83' trova finalmente il tris, chiudendo una bella azione collettiva. Un ingresso che lascia il segno.
Calhanoglu e Mkhitaryan 6 Entrano nella fase conclusiva per aiutare l'Inter a gestire il risultato. Con la squadra avanti di due gol, contribuiscono a mantenere il controllo del centrocampo e a evitare che il Bologna possa organizzare un assalto finale.
Top e flop del Bologna: Pobega fa tutto bene, Skorupski fa quello che può
Pobega 7 Il migliore tra i rossoblù. Sblocca il risultato con un inserimento efficace, bruciando Bisseck, e sfiora più volte la doppietta, colpendo anche la traversa. È il centrocampista che crea maggiori problemi all'Inter nella prima frazione, ma la sua prestazione non basta a evitare la sconfitta.
Skorupski 7 Tiene in partita il Bologna con diversi interventi importanti. Si oppone a Barella in avvio, blocca la conclusione di Luis Henrique e compie una parata straordinaria su Pio Esposito nel recupero del primo tempo. Nella ripresa nega il gol a Bonny, ma non può nulla sulle conclusioni ravvicinate che portano al 2-1 e al 3-1.
Miranda 6,5 È protagonista nell'azione del vantaggio, recuperando il pallone perso da Luis Henrique e favorendo l'inserimento vincente di Pobega. Offre intensità e intraprendenza sulla corsia mancina, anche se nella ripresa il Bologna perde progressivamente il controllo della partita.
Theate 5 Fatica a contenere le iniziative nerazzurre e rimedia un'ammonizione nel primo tempo per un intervento su Barella. Viene sostituito al 63' da Helland, dopo una gara nella quale la retroguardia rossoblù non riesce a trovare le contromisure necessarie alla crescita dell'Inter.
Cambiaghi 5,5 Prova a creare problemi con la sua velocità e al 40' partecipa all'azione in cui Pobega colpisce la traversa dopo una prima conclusione murata. Non riesce però a incidere con continuità e lascia il campo al 77', quando il Bologna è già costretto a inseguire.
Bernardeschi 5,5 Ha una buona occasione nel primo tempo su uno schema da calcio piazzato, ma Martinez respinge la sua conclusione. Cerca di dare qualità alla manovra e prova a rendersi utile anche nella ripresa, senza però trovare le giocate necessarie per cambiare l'inerzia della gara.
Il migliore in campo: Carlos Augusto cambia il match
Carlos Augusto 7,5 Il migliore in campo. Entra al 69' al posto di Dimarco e dopo appena dieci secondi firma il gol del 2-1, facendosi trovare libero sul secondo palo sul cross teso di Zielinski. Non si limita a riportare avanti l'Inter, perché partecipa anche all'azione che porta al tris di Bonny. Impatto straordinario, decisivo sia in fase realizzativa sia nella gestione degli spazi.
Il giudizio sull'arbitro: Doveri impreciso
Doveri 5,5 – Direzione non del tutto convincente al Dall’Ara. L’episodio più discusso arriva al 61’, quando Thuram entra in area e finisce a terra dopo un contatto con Darmian: l’arbitro giudica l’intervento non falloso e ammonisce l’attaccante dell’Inter per simulazione. La decisione appare severa, perché il contatto c’è, pur senza essere particolarmente energico. Corretta invece la gestione del fuorigioco sul gol inizialmente annullato a Bonny all’81’, prima che il francese trovi la rete valida del 3-1 all’83’. Nel complesso, una direzione con qualche decisione discutibile anche per il nervosismo durante il match.