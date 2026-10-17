Pagelle di Bologna-Inter 1-3: Carlos Augusto (7,5) trascina i nerazzurri, bene Thuram e Bonny (7). Pobega non basta (7)

J. Martinez 6,5 Risponde presente quando il Bologna si affaccia dalle sue parti, soprattutto sulla conclusione potente di Bernardeschi e sul tentativo di Zortea nel finale del primo tempo. Sul gol di Pobega non ha particolari responsabilità. La squadra concede troppo nella prima frazione, ma lui si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Bisseck 5 Pobega lo brucia in velocità in occasione del vantaggio rossoblù, sorprendendolo con un inserimento che mette a nudo le difficoltà della retroguardia nerazzurra. Non riesce a dare piena sicurezza al reparto e soffre l'intensità degli attacchi avversari. Una prestazione al di sotto delle aspettative.

Akanji 6 Prova a mantenere ordine in una difesa che nel primo tempo concede diverse occasioni al Bologna. Non sempre riesce a contenere le incursioni rossoblù, ma nella ripresa l'Inter trova maggiore equilibrio e può gestire meglio il vantaggio. Sufficiente, senza particolari acuti.

Bastoni 6,5 Cerca di dare qualità alla costruzione e trova una bella verticalizzazione per Pio Esposito al 54', anche se l'attaccante non riesce a sfruttarla. Contribuisce alla crescita dell'Inter nella ripresa, quando i nerazzurri riescono a prendere progressivamente il controllo della partita.

Luis Henrique 4,5 Il peggiore tra i nerazzurri. Perde il pallone da cui nasce il vantaggio di Pobega e spreca una grande occasione al 6', calciando fuori da posizione favorevole. Non riesce a riscattarsi neppure con una conclusione bloccata da Skorupski. Chivu lo sostituisce al 69' con Diouf e la squadra cambia marcia.

Barella 7 Comincia con una conclusione pericolosa che costringe Skorupski a intervenire e cresce con il passare dei minuti. Il suo cross al 44' è perfetto per il colpo di testa vincente di Thuram, una giocata che rimette in partita l'Inter. Garantisce intensità e qualità, risultando tra i protagonisti della rimonta.

Zielinski 6,5 Fatica a incidere nel primo tempo, quando il Bologna riesce a interrompere con continuità la manovra nerazzurra. Nella ripresa cresce e mette in mezzo il pallone teso che Carlos Augusto deve soltanto spingere in rete per il 2-1. Una giocata decisiva, che dà valore a una prestazione in crescendo.

Sucic 5 Alterna qualche iniziativa interessante a errori pesanti. Prova la conclusione dalla distanza al 56', senza impensierire Skorupski, ma al 76' spreca una clamorosa occasione per il 3-1: dopo la parata del portiere su Bonny, si ritrova solo sulla ribattuta e non trova la porta. Un errore che avrebbe potuto riaprire la partita.

Dimarco 6 Prova a spingere sulla corsia mancina e serve a Thuram un pallone invitante su punizione, sprecato dal francese nel primo tempo. Non sempre preciso nelle conclusioni, viene sostituito al 69' da Carlos Augusto, che si rivela decisivo. Prestazione sufficiente, senza il consueto impatto offensivo.

Thuram 7 Dopo aver sprecato una buona opportunità di testa, si riscatta al 44' con un'incornata precisa sul cross di Barella che vale l'1-1. Continua a rappresentare un riferimento importante per l'attacco e crea pericoli anche nella ripresa, quando si procura un episodio da rigore ma viene ammonito per simulazione. Il gol è fondamentale per indirizzare la rimonta.

Francesco Pio Esposito 5,5 Si muove molto, ma non sempre riesce a scegliere la soluzione giusta. Rimedia un'ammonizione evitabile al 35' e al 54' si lascia anticipare da Skorupski dopo una buona verticalizzazione di Bastoni. Nel recupero del primo tempo sfiora il gol, ma il portiere polacco compie un grande intervento. Lascia il posto a Bonny al 59'.

I cambi di Chivu:

Diouf 6,5 Entra al posto di Luis Henrique e contribuisce a dare maggiore dinamismo alla fascia destra. Il suo ingresso coincide con una fase in cui l'Inter riesce a spingere con più continuità e a trovare soluzioni offensive più efficaci.

Bonny 7 Sostituisce Pio Esposito al 59' e porta energia all'attacco. Al 76' si presenta davanti a Skorupski, che gli nega il gol, mentre al 81' si vede annullare una rete per fuorigioco. All'83' trova finalmente il tris, chiudendo una bella azione collettiva. Un ingresso che lascia il segno.

Calhanoglu e Mkhitaryan 6 Entrano nella fase conclusiva per aiutare l'Inter a gestire il risultato. Con la squadra avanti di due gol, contribuiscono a mantenere il controllo del centrocampo e a evitare che il Bologna possa organizzare un assalto finale.

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