Pagelle Bologna-Lazio 2-5 dcr: Noslin risponde a Castro. Super Provedel ai rigori, Orsolini flop, Sarri avanti

Ecco i top e flop del match del Dall'Ara, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Servono i rigori per scoprire chi sfiderà l'Atalanta nel prossimo turno.

Continua il momento no del Bologna: in semifinale di Coppa Italia ci va la Lazio. Gli emiliani si portano anche in vantaggio con Castro ma nella ripresa subiscono il pari di Noslin. L’equilibrio dura fino al triplice fischio, rendendo così indispensabili i calci di rigore. Qui Ferguson e Orsolini sbagliano, anche per merito di un eccezionale Provedel. I capitolini invece segnano tutti i tiri dal dischetto e conquistano il passaggio del turno: affronteranno l’Atalanta.

Le scelte di Italiano e Sarri

Sfida delicata in Coppa Italia, con Bologna e Lazio che si giocano l’accesso alla semifinale – con l’Atalanta ad attendere – e una possibile corsia preferenziale verso l’Europa. Vincenzo Italiano conferma il 4-2-3-1: Skorupski tra i pali, linea difensiva con Zortea, Vitik, Lucumì e Miranda, mentre Moro e Ferguson fanno filtro in mediana a sostegno del quartetto offensivo con Castro riferimento centrale e Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle sue spalle.

Maurizio Sarri risponde con il consueto 4-3-3: Provedel in porta, difesa composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, Rovella in cabina di regia affiancato da Dele-Bashiru e Taylor e tridente offensivo formato da Isaksen, Maldini e Pedro. Due sistemi diversi ma equilibrio tattico evidente, con qualità sugli esterni e peso offensivo affidato ai rispettivi centravanti.

Castro decide un primo tempo intenso e combattuto

Il Bologna chiude avanti 1-0 una prima frazione giocata ad alta intensità e ricca di episodi. La squadra di Italiano parte aggressiva, pressa alto e crea le occasioni più nitide, come il doppio tentativo di Cambiaghi fermato da Provedel e dalla traversa. I felsinei hanno qualcosa da farsi perdonare dopo i tentennamenti dell’ultimo periodo. La Lazio risponde con qualche fiammata, soprattutto su palla inattiva, ma fatica a trovare continuità nella manovra. Il gol arriva al 30’, quando Castro sfrutta una situazione da fermo e punisce la marcatura a zona biancoceleste con una spizzata decisiva. Nel finale cresce la tensione, con diversi contatti e un clima sempre più acceso. I biancocelesti perdono Pedro per infortunio: tocca a Noslin rimpiazzarlo.

Noslin, l’eroe che non ti aspetti

Essere al posto giusto nel momento giusto: è questa la qualità di Noslin che raccoglie l’assist di Dele-Bashiru per segnare a porta vuota l’1-1. L’olandese si porta il dito davanti alla bocca per zittire le critiche delle scorse settimane. Raggiunta la parità, però, la Lazio si placa e invece di insistere per completare la rimonta si limita a gestire. Fa qualcosa in più il Bologna, anche se non tanto da mettere in difficoltà Provedel. Non cambia, così, il risultato con la necessità di ricorrere ai calci di rigore, come avvenuto anche per Napoli-Como. Dal dischetto, sbagliano Ferguson e Orsolini, non i capitolini che centrano così il passaggio del turno,

Top e flop del Bologna

Castro 7 Sempre pericoloso nel gioco aereo, trova il gol da vero centravanti d’area e lotta su ogni pallone.

Sempre pericoloso nel gioco aereo, trova il gol da vero centravanti d’area e lotta su ogni pallone. Cambiaghi 6,5 Il più vivace tra le linee: costringe Provedel al miracolo e colpisce una traversa, costante spina nel fianco.

Il più vivace tra le linee: costringe Provedel al miracolo e colpisce una traversa, costante spina nel fianco. Lucumí 6,5 Qualche intervento ruvido ma regge bene l’urto degli attaccanti laziali.

Qualche intervento ruvido ma regge bene l’urto degli attaccanti laziali. Odgaard 5,5 Si accende a tratti ma fatica a incidere negli ultimi sedici metri.

Si accende a tratti ma fatica a incidere negli ultimi sedici metri. Ferguson 5,5 Si fa bruciare da Dele-Bashiru sull’1-1.

Si fa bruciare da Dele-Bashiru sull’1-1. Zortea 5,5 Noslin gli prende il tempo e fa 1-1.

Noslin gli prende il tempo e fa 1-1. Orsolini 5 Ci prova ma i guizzi non sono quelli giusti. Sbaglia anche dal dischetto.

Top e flop della Lazio