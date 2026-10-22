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CALCIO EUROPA LEAGUE

Pagelle Bournemouth-Milan 3-0: follia Maignan (4), De Winter disastroso (4,5). Pavlovic a testa alta (6,5)

Il Milan si scioglie sotto la pioggia di Bournemouth condannato dalla follia di Maignan, che si fa espellere per una manata ad Adams: gli inglesi vincono con tre calci piazzati

3 min di lettura

Carmine Roca

Carmine Roca

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Il Milan non si ripete dopo l’exploit a Salisburgo e perde in modo netto a Bournemouth, nel terzo turno della fase a gironi di Europa League. Rossoneri fermi a tre punti, condannati dall’errore di De Winter e dalla follia di Maignan, che hanno regalato agli inglesi – a punteggio pieno – i due calci di rigore trasformati da Kluivert e Tavernier. Nel finale Adli ha arrotondato il risultato.

Amorim mischia di nuovo le carte, come già accaduto a Salisburgo. In difesa Tomori, sulle fasce Moreira ed Estupinan, Musah in mediana, Hutchinson e Loftus-Cheek alle spalle di Cisse unica punta. Ma la partita dei rossoneri parte in salita: De Winter allarga il braccio sul colpo di testa di Evanilson e Justin Kluivert, figlio di Patrick, ex attaccante del Milan, trasforma il rigore. Il Bournemouth arriva altre tre volte alla conclusione prima della mezzora, tutte centrali per Maignan.

Ma il portiere perde la testa al 28′ e sugli sviluppi di un corner rifila una manata in faccia ad Adams: espulsione, entra Torriani per Hutchinson, e altro rigore, calciato alla perfezione da Tavernier. Primo tempo anonimo del Milan, che non riesce mai a tirare in porta. Nella ripresa Amorim si presenta con Bartesaghi e Rabiot, ma il Milan non risponde alle sollecitazioni del suo allenatore. Il Bournemouth gestisce il doppio vantaggio e chiude la partita al 39′ con una punizione deliziosa del subentrato Adli. Torriani evita il 4-0 su Rayan.

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Top e flop Milan

Pavlovic 6,5 - Preciso nelle chiusure, elegante col pallone tra i piedi. L'unica nota lieta di una serata da dimenticare in fretta, anche se si apre in barriera e consente ad Adli di triplicare i conti di una partita ormai già chiusa.

Torriani 6 - Entra a freddo, spiazzato dal rigore di Tavernier, beffato dalla punizione di Adli, ma si supera sulla conclusione ravvicinata di Rayan evitando il poker inglese.

Estupinan 5 - Altra occasione persa, soffre sulla sua fascia, rimedia un'ammonizione e viene sostituito all'intervallo.

Loftus-Cheek 5 - Non si vede mai nel primo tempo, lento, compassato, fuori fase. Non rientra in campo nel secondo tempo.

Moreira 5 - Fumoso, farraginoso per tutta la partita. Un paio di sgasate, non accende mai la miccia

Cisse 5 - Annullato da Silva, appare anche un po' nervoso. Non si ripete dopo le tre reti al Salisburgo.

De Winter 4,5 - Allarga troppo il braccio sul colpo di testa di Evanilson e consente al Bournemouth di sbloccarla. Spesso in ritardo nelle chiusure, conclude la partita ammonito.

Maignan 4 - Tre parate prima della mezzora e la follia che gli vale un'espulsione per una manata ad Adams sul tiro dalla bandierina. Il colpo di grazia per un Milan già deludente.

Top e flop Bournemouth

Antonio Silva 7 - Contro di lui non si passa mai, annulla Cisse e gli altri del Milan. Prova perfetta.

Adli 7 - Entra e illumina la serata con una punizione magistrale, sfruttando la barriera ballerina del Milan.

Kluivert 6,5 - Glaciale dal dischetto, fa questo è nient'altro.

Tavernier 6,5 - Si assume il compito di battere il secondo rigore della partita, trasformazione perfetta.

Evanilson 6,5 - Da un suo colpo di testa nasce il primo rigore per il Bournemouth, fa quasi espellere Tomori.

Adams 5,5 - Irretisce Maignan, che cade nella sua trappola. Furbo, ma antisportivo.

Il migliore in campo - Antonio Silva

Il difensore portoghese, ex Benfica, è di gran lunga il migliore in campo di una partita tutt'altro che indimenticabile, il cui risultato è deciso dagli episodi. Mostra attenzione dal primo all'ultimo minuto, dalle sue parti non si passa mai, lo sa bene Cisse, che contro di lui non la vede praticamente mai.

La pagella dell'arbitro Fotias (Grecia)

L'arbitro ellenico non vede subito l'episodio del primo rigore e viene aiutato dal Var, ma sulla manata di Maignan ad Adams non ha bisogno di interventi della tecnologia: rosso diretto al portiere, giallo all'attaccante del Bournemouth e altro rigore agli inglesi. Nella ripresa smorza le proteste degli inglesi che avrebbero voluto il rosso per Tomori, per un fallo su Evanilson. Ma c'era De Winter pronto a intervenire. Giusto il giallo. Tiene le redini della partita, sventola cartellini quando p necessario. Voto: 6,5.

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