Il Milan si scioglie sotto la pioggia di Bournemouth condannato dalla follia di Maignan, che si fa espellere per una manata ad Adams: gli inglesi vincono con tre calci piazzati

Il Milan non si ripete dopo l’exploit a Salisburgo e perde in modo netto a Bournemouth, nel terzo turno della fase a gironi di Europa League. Rossoneri fermi a tre punti, condannati dall’errore di De Winter e dalla follia di Maignan, che hanno regalato agli inglesi – a punteggio pieno – i due calci di rigore trasformati da Kluivert e Tavernier. Nel finale Adli ha arrotondato il risultato.

Amorim mischia di nuovo le carte, come già accaduto a Salisburgo. In difesa Tomori, sulle fasce Moreira ed Estupinan, Musah in mediana, Hutchinson e Loftus-Cheek alle spalle di Cisse unica punta. Ma la partita dei rossoneri parte in salita: De Winter allarga il braccio sul colpo di testa di Evanilson e Justin Kluivert, figlio di Patrick, ex attaccante del Milan, trasforma il rigore. Il Bournemouth arriva altre tre volte alla conclusione prima della mezzora, tutte centrali per Maignan.

Ma il portiere perde la testa al 28′ e sugli sviluppi di un corner rifila una manata in faccia ad Adams: espulsione, entra Torriani per Hutchinson, e altro rigore, calciato alla perfezione da Tavernier. Primo tempo anonimo del Milan, che non riesce mai a tirare in porta. Nella ripresa Amorim si presenta con Bartesaghi e Rabiot, ma il Milan non risponde alle sollecitazioni del suo allenatore. Il Bournemouth gestisce il doppio vantaggio e chiude la partita al 39′ con una punizione deliziosa del subentrato Adli. Torriani evita il 4-0 su Rayan.