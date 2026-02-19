Pagelle Brann-Bologna 0-1: Castro trascinatore, Orsolini meglio di Bernardeschi, male Zortea

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, il Bologna di Vincenzo Italiano centra un successo importante anche in campo internazionale, battendo a domicilio i norvegesi del Brann, in occasione della gara d’andata dei playoff di Europa League. Decisiva la rete in avvio di Santiago Castro, al suo primo gol europeo, il secondo in pochi giorni. Entriamo nel dettaglio di top e flop della sfida andata in scena a Bergen.
Castro trascina il Bologna, gran gol in avvio
Una volta pareggiato l’atteggiamento del Brann in avvio, il Bologna sblocca il match al primo vero tiro in porta, con Santiago Castro che infila l’estremo difensore avversario con un diagonale chirurgico, finalizzando l’assist al bacio di Cambiaghi. Al 9′, è già 1-0 per la squadra di Vincenzo Italiano. Piano partita ideale per i felsinei, ma i padroni di casa non ci stanno e reagiscono soprattutto da palla inattiva, impegnando seriamente Skorupski, bravo e fortunato su una doppia conclusione della formazione biancorossa. Poi, Vitik e Lucumi sono attenti nel limitare un paio di ripartenze norvegesi.
Orsolini mette in crisi il Brann
Nella ripresa, il Bologna si affida alla qualità di Riccardo Orsolini, subentrato al posto di Federico Bernardeschi, ma continua a soffrire l’elettricità della squadra di casa. Uomo contro uomo in fase di non possesso e verticalizzazioni immediate a cercare l’ex esterno offensivo dell’Ascoli, più volte solo contro tutti a ridosso dell’area di rigore del Brann.
Il 7 rossoblù, infatti, trova lo spazio per il tiro in almeno tre occasioni, ma senza riuscire a centrare il bersaglio grosso. Due volte attento Dyngeland, poi è impreciso il talento marchigiano, dopo aver saltato addirittura quattro avversari. Da apprezzare, però, anche il lavoro nella propria metà campo, a supporto di uno Zortea stanchissimo nell’ultimo terzo di gara.
Top e Flop del Bologna
TOP
- Castro voto 7: Finalmente si è sbloccato. Primo tiro ed è subito gol. Il centravanti del Bologna dà continuità a quanto fatto contro il Torino, siglando il vantaggio emiliano con un diagonale mortifero. Mancino vincente sull’assist di Cambiaghi. Poi, tanto lavoro sporco al servizio della squadra, senza sottrarsi a qualche duro scontro con i difensori avversari. Primo gol europeo meritatissimo.
- Skorupski voto 6,5: Bravo, coraggioso e fortunato nel primo tempo, quando salva il Bologna dal possibile 1-1 del Brann, con un doppio intervento su azione da calcio d’angolo. Sul secondo tentativo, viene colpito sulla testa e la palla si impenna incredibilmente sopra alla traversa.
- Vitik voto 6,5: Solido e pragmatico il centrale difensivo del Bologna, accompagnato dall’esperienza e dalla fisicità di Lucumi. Annullato Holm, arginati i tagli dei centrocampisti alle spalle di Zortea.
- Freuler voto 6,5: Tuttocampista del Bologna. Corre per sé e per gli altri, coprendo tantissimi metri in orizzontale e aggredendo in avanti quando ne ha la possibilità. Autentico schermo davanti alla difesa emiliana.
FLOP
- Zortea voto 5: Soffre più del dovuto la rapidità e l’imprevedibilità di Thorsteinsson, facendosi saltare con troppa facilità in più di una circostanza. Vitik e Lucumi lo aiutano a limitare i danni.
- Moro voto 5,5: Troppo morbido in avvio, perde un paio di palloni potenzialmente sanguinosi. Usufruisce dell’ausilio di Freuler. Cresce alla distanza, ma senza particolari squilli.
- Bernardeschi voto 5,5: Merita un plauso per lo spirito di sacrificio e per il lavoro in fase difensiva, ma risulta poco incisivo negli ultimi 20 metri.
- Ferguson voto 5,5: Un po’ spaesato sulla trequarti offensiva del Bologna, ma è generoso nel disturbare costantemente la regia di Sorensen, a cui sporca diverse giocate. In ombra in fase di possesso.
Brann, top e flop della squadra norvegese
TOP
- Thorsteinsson voto 6,5: Pimpante, elettrico, pericoloso. Mette in seria difficoltà Zortea, seminando il panico sulla sua corsia di competenza.
- Myhre voto 6,5: Si inserisce senza palla con una continuità impressionante, duettando nello stretto con gli elementi offensivi del Brann, creando più di qualche grattacapo al Bologna.
FLOP
- Holm voto 5: L’attaccante centrale del Brann viene parzialmente annullato dalla coppia Vitik-Lucumi, che ne limita movimenti e giocate, soprattutto nel cuore dell’area di rigore rossoblù. Prezioso in appoggio, quando è chiamato a fare da raccordo tra attacco e mediana.
- Sorensen voto 5,5: Prova a dare sostanza al centrocampo di casa, ma sbaglia tanti passaggi apparentemente semplici, pur rimanendo sempre nel vivo del gioco del Brann. Alti e bassi per lui.