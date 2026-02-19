Pagelle Brann-Bologna 0-1: Castro trascinatore, Orsolini meglio di Bernardeschi, male Zortea

La squadra di Vincenzo Italiano porta a casa il primo round del doppio confronto valido per i playoff di Europa League, vincendo a Bergen grazie al gol del proprio centravanti

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, il Bologna di Vincenzo Italiano centra un successo importante anche in campo internazionale, battendo a domicilio i norvegesi del Brann, in occasione della gara d’andata dei playoff di Europa League. Decisiva la rete in avvio di Santiago Castro, al suo primo gol europeo, il secondo in pochi giorni. Entriamo nel dettaglio di top e flop della sfida andata in scena a Bergen.

Castro trascina il Bologna, gran gol in avvio

Una volta pareggiato l’atteggiamento del Brann in avvio, il Bologna sblocca il match al primo vero tiro in porta, con Santiago Castro che infila l’estremo difensore avversario con un diagonale chirurgico, finalizzando l’assist al bacio di Cambiaghi. Al 9′, è già 1-0 per la squadra di Vincenzo Italiano. Piano partita ideale per i felsinei, ma i padroni di casa non ci stanno e reagiscono soprattutto da palla inattiva, impegnando seriamente Skorupski, bravo e fortunato su una doppia conclusione della formazione biancorossa. Poi, Vitik e Lucumi sono attenti nel limitare un paio di ripartenze norvegesi.

Orsolini mette in crisi il Brann

Nella ripresa, il Bologna si affida alla qualità di Riccardo Orsolini, subentrato al posto di Federico Bernardeschi, ma continua a soffrire l’elettricità della squadra di casa. Uomo contro uomo in fase di non possesso e verticalizzazioni immediate a cercare l’ex esterno offensivo dell’Ascoli, più volte solo contro tutti a ridosso dell’area di rigore del Brann.

Il 7 rossoblù, infatti, trova lo spazio per il tiro in almeno tre occasioni, ma senza riuscire a centrare il bersaglio grosso. Due volte attento Dyngeland, poi è impreciso il talento marchigiano, dopo aver saltato addirittura quattro avversari. Da apprezzare, però, anche il lavoro nella propria metà campo, a supporto di uno Zortea stanchissimo nell’ultimo terzo di gara.

Rivivi il Live di Brann-Bologna

Top e Flop del Bologna

TOP

Castro voto 7: Finalmente si è sbloccato. Primo tiro ed è subito gol. Il centravanti del Bologna dà continuità a quanto fatto contro il Torino, siglando il vantaggio emiliano con un diagonale mortifero. Mancino vincente sull’assist di Cambiaghi. Poi, tanto lavoro sporco al servizio della squadra, senza sottrarsi a qualche duro scontro con i difensori avversari. Primo gol europeo meritatissimo.

FLOP

Zortea voto 5: Soffre più del dovuto la rapidità e l’imprevedibilità di Thorsteinsson, facendosi saltare con troppa facilità in più di una circostanza. Vitik e Lucumi lo aiutano a limitare i danni.

Brann, top e flop della squadra norvegese

TOP

Thorsteinsson voto 6,5: Pimpante, elettrico, pericoloso. Mette in seria difficoltà Zortea, seminando il panico sulla sua corsia di competenza.

FLOP