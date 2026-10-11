Pagelle Cagliari-Juventus 1-1: argento vivo Maldini. Sussulto Kolo Muani ma è pari amaro

La Juventus rimonta lo svantaggio con Kolo Muani, ma non riesce a completare la rimonta. Decisivi gli ingressi di Zhegrova e Alajbegovic, Maldini illumina il Cagliari

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus evita la sconfitta contro il Cagliari e strappa il pareggio grazie al gol di Kolo Muani, bravo a sfruttare il cross di Alajbegovic nella ripresa. I rossoblù erano passati in vantaggio al 19′ del primo tempo con Maldini, concretizzando una delle poche occasioni create nella prima frazione. La squadra di Spalletti ha faticato a trovare spazi e ritmo, pagando una manovra troppo prevedibile e diversi errori negli ultimi metri. Dopo l’intervallo, gli ingressi di Zhegrova e Alajbegovic hanno dato nuova energia ai bianconeri, aumentando la pressione offensiva.

Il kosovaro si è distinto con iniziative personali e conclusioni pericolose, mentre il giovane trequartista ha servito l’assist del pareggio. Kolo Muani ha trovato la rete, ma ha anche sprecato una clamorosa occasione per completare la rimonta, colpendo la traversa a pochi passi dalla porta. La Juventus ha così sfiorato il colpo nel finale, senza riuscire a ribaltare il risultato. Il Cagliari ha difeso con determinazione, affidandosi anche alle parate di Caprile per contenere il forcing avversario. Tra i rossoblù spiccano soprattutto Maldini e Mendy, decisivi nell’azione del vantaggio. Ecco le pagelle della sfida, con i voti e i giudizi dei protagonisti.