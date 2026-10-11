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CALCIO SERIE A

Pagelle Cagliari-Juventus 1-1: argento vivo Maldini. Sussulto Kolo Muani ma è pari amaro

La Juventus rimonta lo svantaggio con Kolo Muani, ma non riesce a completare la rimonta. Decisivi gli ingressi di Zhegrova e Alajbegovic, Maldini illumina il Cagliari

4 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus evita la sconfitta contro il Cagliari e strappa il pareggio grazie al gol di Kolo Muani, bravo a sfruttare il cross di Alajbegovic nella ripresa. I rossoblù erano passati in vantaggio al 19′ del primo tempo con Maldini, concretizzando una delle poche occasioni create nella prima frazione. La squadra di Spalletti ha faticato a trovare spazi e ritmo, pagando una manovra troppo prevedibile e diversi errori negli ultimi metri. Dopo l’intervallo, gli ingressi di Zhegrova e Alajbegovic hanno dato nuova energia ai bianconeri, aumentando la pressione offensiva.

Il kosovaro si è distinto con iniziative personali e conclusioni pericolose, mentre il giovane trequartista ha servito l’assist del pareggio. Kolo Muani ha trovato la rete, ma ha anche sprecato una clamorosa occasione per completare la rimonta, colpendo la traversa a pochi passi dalla porta. La Juventus ha così sfiorato il colpo nel finale, senza riuscire a ribaltare il risultato. Il Cagliari ha difeso con determinazione, affidandosi anche alle parate di Caprile per contenere il forcing avversario. Tra i rossoblù spiccano soprattutto Maldini e Mendy, decisivi nell’azione del vantaggio. Ecco le pagelle della sfida, con i voti e i giudizi dei protagonisti.

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Le pagelle della Juventus: Kolo si salva solo per il gol

  • Vicario 6 Non ha particolari responsabilità sul gol di Maldini, arrivato dopo una conclusione deviata e l’assist di Mendy. Attento sulla conclusione di Winks, che riesce a deviare in corner. Due parate nella ripresa ma inutili perché in offside.
  • Kalulu 6 Cerca di accompagnare la manovra offensiva e si inserisce quando ne ha l’occasione. Non commette errori evidenti, ma fatica a trovare spazi contro la difesa rossoblù.
  • Bremer 6 Tiene la posizione e prova a guidare il reparto, senza riuscire a evitare il vantaggio del Cagliari. Nel complesso una prestazione sufficiente, in una partita in cui la squadra concede poco ma paga a caro prezzo una disattenzione.
  • Lucumi 5,5 Non riesce a dare alla retroguardia la solidità necessaria nell’azione che porta al gol di Maldini. Alterna interventi discreti a qualche difficoltà nella gestione delle iniziative avversarie.
  • Celik 6 Tra i più intraprendenti. Suo il cross che porta alla buona occasione di Nico Gonzalez, mentre poco dopo trova ancora spazio sulla fascia per servire un pallone interessante in area. (Dal 64' Cambiaso 5 Fa errori in serie appena mette piede in campo. Spalletti lo striglia ma non lo sveglia).
  • Douglas Luiz 5,5 Prova a partecipare alla costruzione del gioco, ma il possesso bianconero diventa spesso sterile. Fatica a dare ritmo e incisività alla manovra, senza riuscire a incidere negli ultimi metri. (Dall'84' Koopmeiners ng).
  • Sarr 6Parte con personalità e si mette in evidenza con un tentativo dalla distanza. Prezioso anche il recupero che avvia una buona occasione per Kolo Muani. Offre segnali interessanti, pur senza trovare continuità.
  • Conceicao 5 Comincia con qualche iniziativa sulla destra, ma si perde troppo spesso in giocate poco efficaci. Non riesce a creare reali problemi alla difesa del Cagliari e viene sostituito all’intervallo. Prestazione insufficiente.(Dal 46' Zhegrova 6,5 L'unico che ha voglia. Spalletti invita i compagni a servirlo appena possibile, solo che il kosovaro è costretto a fare da solo e gli manca la precisione a differenza di Sassuolo).
  • McKennie 5 Rimedia un’ammonizione al 16' e non riesce a lasciare il segno sulla partita. Qualche tentativo di inserimento, ma poca precisione e nessuna vera giocata decisiva. Spalletti lo richiama in panchina all’intervallo. (Dal 46' Alajbegovic 6,5 Porta qualità rispetto a McKennie, del quale comunque non eredita la posizione perché va a sinistra. Suo l'assist per il gol di Kolo Muani.
  • Nico Gonzalez 5,5 Ha una buona occasione a inizio match, ma la deviazione non è precisa e il pallone sfiora soltanto il bersaglio. Ci riprova nel finale con una conclusione che termina alta. Si muove, ma manca la concretezza. (Dal 60' Woltemade 5 Va accanto a Kolo Muani e gli crea spazi per colpire. Il problema è che il tedesco sbaglia tutti i controlli e non incide sotto porta).
  • Kolo Muani 6 Sbaglia tutto quello che può, dal controllo palla alle scelte offensive. Si sveglia nel finale con il gol dell'1-1 e si divora quello del sorpasso.

Top e flop del Cagliari: Mendy imprendibile, Caprile è un muro

  • Mendy 7 Protagonista nell’azione del gol, serve a Maldini il pallone che permette ai padroni di casa di portarsi avanti. La sua velocità crea problemi alla difesa bianconera.
  • Caprile 6,5 Attento quando viene chiamato in causa.
  • Winks 6,5 Cerca la conclusione al 31' e costringe Vicario a intervenire per mandare il pallone in corner. Offre ordine e contribuisce a rendere complicata la costruzione della Juventus.
  • Mina 6,5 Si fa sentire nei duelli e cerca di intimidire gli avversari con un atteggiamento aggressivo. Protagonista anche di un acceso confronto con Sarr, resta un riferimento fisico per la difesa rossoblù.
  • Obert 5,5 Si lascia sopraffare da Kolo Muani nell'1-1.

Il migliore in campo: Maldini è on fire

  • Maldini 7 Sblocca la partita al 19' con il gol che premia la concretezza del Cagliari. È decisivo nel trasformare in vantaggio una delle poche occasioni costruite dai rossoblù nel primo tempo.

Il giudizio sull'arbitro: Marcenaro

  • Marcenaro 6 Manca giallo a Douglas Luiz per fallo di reazione su Yerri Mina. A fine partita espelle i due allenatori ma non ha responsabilità sul loro nervosismo per la gestione della partita.
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