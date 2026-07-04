Con una doppietta di Ounahi e un gol di Rahimi, il Marocco elimina il Canada e vola ai quarti di finale: affronterà la vincente di Francia-Paraguay. Hakimi e Brahim protagonisti.

A Houston, davanti a 68.777 spettatori, il Marocco elimina il Canada, una delle nazioni ospitanti, e vola ai quarti di finale dei Mondiali: affronterà la vincente di Francia-Paraguay. Dopo un buon primo tempo dei canadesi (bravo Bounou sul tiro di Oluwasey ), il Marocco addormenta la partita ea inizio ripresa passa in vantaggio con Ounahi (assist di Hakimi). Il centrocampista del Girona concede il bis su suggerimento di Brahim Diaz e il Canada si arrende. In pieno recupero il 3-0 di Rahimi (ancora su assist di Diaz).

Canada vispo nel primo tempo, Marocco in ombra

Ounahi manda in estasi il Marocco, Canada out

Top e flop Canada

Top e flop Marocco

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Canada vispo nel primo tempo, Marocco in ombra

Il Canada parte forte e costringe il Marocco sulla difensiva. Al 5′, subito una chance per David , che perde l’attimo e si fa fermare da Bounou , attento anche sull’iniziativa di Oluwasey , che aggancia un pallone in area e conclude in porta trovando l’opposizione di piede del portiere marocchino . Piove sul bagnato per il Marocco quando al 22′, Saibari ( l’autore del gol più veloce di questi Mondiali ) è costretto al cambio per un problema muscolare: dentro Rahimi .

L’episodio scuote i nordafricani, che al 28′ bussano per la prima volta dalle parti di Crepeau , bravo a disinnescare senza problemi il distrutto dalla distanza provato dal neo-entrato Rahimi. Non manca il nervosismo: Hakimi commette fallo su Laryea , che non la prende bene e reagisce al contatto con l’ex Inter, l’inglese Oliver ferma tutto sventolando un giallo a testa (in totale saranno 6 le ammonizioni a fine primo tempo ).

Ounahi manda in estasi il Marocco, Canada out

Inizia la ripresa e Ounahi quasi la combinazione grossa: perde palla, rischia l’espulsione e viene salvato dalla sua difesa. Il riscatto è immediato: al 5′, schema su punizione nei pressi della bandierina, Hakimi – già decisivo per la qualificazione ai 16esimi di finale della sua Nazionale – serve Ounahi , che dal limite dell’area spara una conclusione violenta infilando Crepeau nell’angolino. Marocco in vantaggio . Larin per Oluwaseyi è la risposta di Marsch, mentre Ouahbi manda in campo l’ex Fiorentina Amrabat .

Canada a trazione anteriore nel finale, entra pure Promise David al posto di Ali Ahmed. Ma il Marocco è cinico e spietato, Ounahi concede il bis al 37′ dopo una splendida triangolazione con Brahim Diaz , insaccando all’incrocio dei pali. È il gol che spegne i sogni di rimonta del Canada e manda in estasi il Marocco, che nel recupero arrotonda il risultato con Rahimi, al termine di un’azione corale: la favola dei Leoni dell’Atlante continua .

Top e flop Canada

Eustaquio 6,5 – Spinge con insistenza, buona qualità di palleggio, è uno dei più propositivi tra le fila canadesi. Ma non basta.

David 5 – Ha subito un buon pallone da scaricare in porta, ma si fa fermare da Bounou. Si becca un giallo a fine primo tempo e sparisce dalla partita.

De Fougerolles 5 – Commette un fallo ingenuo sulla trequarti e regala la punizione al Marocco che vale l’1-0.

Laryea 5 – Finché può regge l’urto contro Hakimi, che poi prende il sopravvento.

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