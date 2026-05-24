Pagelle Catanzaro-Monza 0-2: Hernani e Caso puniscono Aquilani, Bianco vede la Serie A

Le aquile calabresi cadono tra le mura amiche contro la formazione brianzola, con gli ospiti bravi a crederci e a sbloccarla con cinismo nell'ultimo terzo di gara

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Monza di Paolo Bianco si aggiudica il primo round del doppio confronto con il Catanzaro di Alberto Aquilani, grazie ai gol di Hernani al minuto 77 e Caso all’89’. Vittoria pesantissima dei brianzoli, che ora vedono la Serie A. Ai calabresi servirà una vittoria con tre gol di scarto allo “U-Power Stadium” il prossimo 29 maggio, per fare il salto di categoria. Qui di seguito top e flop della partita andata in scena al “Ceravolo” nella serata odierna.

Catanzaro-Monza 0-1: Hernani decide l’andata della finale playoff di Serie B

Avvio frizzante al “Ceravolo”, con il Monza subito pericoloso dalle parti di Pigliacelli, con Birindelli che affonda sulla fascia destra e colpisce in pieno la traversa, facendo correre un brivido lungo la schiena dei tifosi giallorossi. Pochi minuti più tardi, però, è proprio Pigliacelli a correre un grosso rischio, mentre era in possesso di palla in fase di impostazione: lesto Cutrone nel soffiargli la sfera in pressing, ma sfortunato nel trovare Petriccione a due passi dalla linea di porta. Non si fa attendere la reazione del Catanzaro di Alberto Aquilani, con Pittarello e Favasuli che provano ad impensierire un Thiam piuttosto impreciso in uscita. Nel finale di frazione, è ancora Cutrone a impegnare Pigliacelli, non andando lontano dal bersaglio grosso.

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Nei secondi 45 minuti, Pontisso ha una palla gol importantissima, ma grazia un Thiam particolarmente distratto. Dany Mota ci prova in acrobazia, ma senza particolare fortuna. Alza il ritmo la squadra di casa, con Alesi che pesca Antonini nel cuore dell’area di rigore biancorossa, sfiorando il vantaggio. Il Monza, però, non demorde e alla fine sblocca la contesa, con il super tiro di Hernani da circa 20 metri, con la sfera che si infila alle spalle di Pigliacelli. 1-0 per i brianzoli.

Forcing finale del Catanzaro, tra cambi e assalto nella metà campo ospite. Non basta, perché il Monza ha qualità e all’89’ timbra il cartellino con Giuseppe Caso, raddoppiando e (quasi) ipotecando il discorso promozione. Il Monza vede la Serie A, ma tutto si deciderà nella finale di ritorno del prossimo 29 maggio. Il Catanzaro sarà costretto a vincere con tre gol di scarto per compiere il salto di categoria.

Rivivi il Live di Catanzaro-Monza

Top e Flop del Catanzaro

TOP

Favasuli voto 7: Si conferma un valore aggiunto e uno dei prospetti più interessanti del Catanzaro 2025/26. Spinge, salta l’uomo e mette dentro cross interessanti per Pittarello e Iemmello. Sempre presente. Attento anche in ripiegamento.

voto 7: Si conferma un valore aggiunto e uno dei prospetti più interessanti del Catanzaro 2025/26. Spinge, salta l’uomo e mette dentro cross interessanti per Pittarello e Iemmello. Sempre presente. Attento anche in ripiegamento. Brighenti voto 6,5: Baluardo difensivo del Catanzaro, tiene a bada Mota e Cutrone, nonostante le difficoltà. Importanti un paio di anticipi in zone pericolose del campo.

voto 6,5: Baluardo difensivo del Catanzaro, tiene a bada Mota e Cutrone, nonostante le difficoltà. Importanti un paio di anticipi in zone pericolose del campo. Pontisso voto 6,5: Vero tuttocampista del Catanzaro, fa benissimo le due fasi e arriva alla conclusione in un paio di circostanze, andando vicinissimo al gol. Si conferma uomo playoff delle Aquile.

FLOP

Alesi voto 5: Difficile contenere le sgroppate di Birindelli, che lo costringe a una strenua fase difensiva. Fatica ad essere propositivo come di consueto.

voto 5: Difficile contenere le sgroppate di Birindelli, che lo costringe a una strenua fase difensiva. Fatica ad essere propositivo come di consueto. Iemmello voto 5,5: Trascinatore sempre, oggi meno. Il capitano del Catanzaro non si accende e viene imbrigliato dal pacchetto arretrato di Bianco.

voto 5,5: Trascinatore sempre, oggi meno. Il capitano del Catanzaro non si accende e viene imbrigliato dal pacchetto arretrato di Bianco. Antonini voto 5,5: Piuttosto distratto nel corso del primo tempo, rischia grosso a tu per tu con Cutrone. Per la prima volta in stagione è apparso fragile.

Top e Flop del Monza

TOP

Hernani voto 7: Un gol che può valere la Serie A. L’ex centrocampista del Parma raccoglie l’assist di Obiang e sblocca l’andata della finale playoff al minuto 77, punendo Pigliacelli dai 20 metri.

voto 7: Un gol che può valere la Serie A. L’ex centrocampista del Parma raccoglie l’assist di Obiang e sblocca l’andata della finale playoff al minuto 77, punendo Pigliacelli dai 20 metri. Caso voto 6,5: Si toglie una grande soddisfazione dopo una stagione complicata, raddoppiando e mettendo una serie ipoteca sul doppio confronto che mette in palio il salto di categoria.

voto 6,5: Si toglie una grande soddisfazione dopo una stagione complicata, raddoppiando e mettendo una serie ipoteca sul doppio confronto che mette in palio il salto di categoria. Birindelli voto 6,5: Spinge con grande continuità sull’out di destra, creando subito grattacapi alla difesa del Catanzaro, colpendo una traversa clamorosa.

voto 6,5: Spinge con grande continuità sull’out di destra, creando subito grattacapi alla difesa del Catanzaro, colpendo una traversa clamorosa. Cutrone voto 6,5: Sempre il più pericoloso dei suoi, con un paio di occasioni importanti già nei primi 45 minuti. È lui a suonare la carica e a mettere sotto pressione la difesa guidata da Pigliacelli.

FLOP

Ravanelli voto 5,5: Condizionato da un colpo in avvio, soffre la fisicità di Pittarello, limitando l’attaccante del Catanzaro come può. Poi è costretto a uscire anzitempo.

voto 5,5: Condizionato da un colpo in avvio, soffre la fisicità di Pittarello, limitando l’attaccante del Catanzaro come può. Poi è costretto a uscire anzitempo. Thiam voto 5,5: Il meno sicuro del suo reparto, nonostante una partita tutto sommato tranquilla. Prima sbaglia un’uscita aerea, poi rischia di regalare il gol del vantaggio a Pontisso in avvio di ripresa.

voto 5,5: Il meno sicuro del suo reparto, nonostante una partita tutto sommato tranquilla. Prima sbaglia un’uscita aerea, poi rischia di regalare il gol del vantaggio a Pontisso in avvio di ripresa. Dany Mota voto 5,5: Ci prova, ma non ha molti palloni giocabili. Tenta un’acrobazia nel secondo tempo, ma è l’unico squillo di una partita chiusa al 64′.