Pagelle Catanzaro-Palermo 3-0, top e flop: Iemmello ne fa due, brilla la stella di Liberali. Inzaghi al tappeto

Fa festa il pubblico del "Ceravolo", grazie alla doppietta del suo capitano e al talento del ragazzo scuola Milan: vince Aquilani, ai rosanero servirà un'impresa al ritorno

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Catanzaro di Alberto Aquilani vince e convince contro il Palermo di Filippo Inzaghi nell’andata della semifinale playoff di Serie B. 3-0 il risultato finale. Primo tempo straordinario dei calabresi, che sfruttano il fattore campo e vanno a segno con Pietro Iemmello (doppietta) e il gioiellino Liberali. Rosanero ko, con il discorso qualificazione rinviato a mercoledì, quando il teatro sarà lo stadio “Renzo Barbera”. Qui di seguito top e flop della partita odierna, andata in scena al “Nicola Ceravolo”.

Catanzaro-Palermo 3-0: clamoroso uno-due di Iemmello in avvio, poi il lampo di Liberali

Neanche il tempo di iniziare e il Catanzaro è già in vantaggio. Chi se non lui: “Re” Pietro Iemmello. Prima azione, primo traversone di Cassandro e il numero 9 giallorosso è bravissimo nello staccare tra Peda e Pierozzi, colpendo fortissimo di testa e battendo l’incolpevole Joronen. Subito 1-0 per le aquile, in un clima infernale al “Ceravolo”.

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Il Catanzaro continua a spingere e al quarto d’ora trova addirittura il raddoppio: corner di Petriccione, torre di Brighenti per il solito Iemmello, appostato sul secondo palo. Colpo di testa in tuffo, palla in fondo al sacco, Joronen battuto per la seconda volta. Per il primo assistente di Feliciani è fuorigioco, ma il Var controlla il tutto e consente al direttore di gara di assegnare la rete ai padroni di casa. Posizione regolarissima, è 2-0.

Palermo in estrema difficoltà, con Inzaghi sconsolato in panchina, e Catanzaro vicino al tris con Filippo Pittarello, che spreca a tu per tu con Joronen il colpo del possibile ko. Un 3-0 che è solo questione di tempo, con Iemmello che veste i panni di assistman e serve Liberali, delicato nel tocco che manda al bar Ceccaroni e poi lucido nel piazzare la palla alle spalle di Joronen con il mancino.

Nella ripresa, appare piuttosto confusa la reazione del Palermo, che trae solo parzialmente beneficio dai cambi di Inzaghi. Poche le occasioni chiare da gol, con il Catanzaro che va vicino al poker in un paio di circostanze, rischiando di ipotecare il doppio confronto. Nel recupero, solo una traversa di Rui Modesto, ma nulla più. Ci si rivede mercoledì alle ore 20 allo stadio “Renzo Barbera”, per la gara di ritorno di queste semifinali playoff, con i rosanero chiamati ad un’autentica impresa sportiva. Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Monza-Juve Stabia nell’ultimo atto della post season.

Rivivi il Live di Catanzaro-Palermo

Top e Flop del Catanzaro

TOP

Iemmello voto 7: Sempre lui. Seconda marcatura consecutiva in questi playoff, dopo quella realizzata dagli 11 metri contro l’Avellino. Stavolta gli bastano 50 secondi per superare il portiere avversario, con un colpo di testa che vale il prezzo del biglietto. Non contento, al quarto d’ora ne fa un altro, sfruttando la torre di Brighenti sullo schema preparato su calcio d’angolo. Si conferma idolo e riferimento del popolo catanzarese.

voto 7: Sempre lui. Seconda marcatura consecutiva in questi playoff, dopo quella realizzata dagli 11 metri contro l’Avellino. Stavolta gli bastano 50 secondi per superare il portiere avversario, con un colpo di testa che vale il prezzo del biglietto. Non contento, al quarto d’ora ne fa un altro, sfruttando la torre di Brighenti sullo schema preparato su calcio d’angolo. Si conferma idolo e riferimento del popolo catanzarese. Cassandro voto 6,5: Avvio straordinario del difensore giallorosso, che si rivela ancora decisivo, proprio come contro la squadra di Ballardini. Dal gol all’assist per Iemmello, con una pennellata di destro che trova l’incornata vincente del suo capitano. Poco dopo sfiora il secondo assist per Pittarello, che grazia Joronen da pochi passi. Poi, tante cose buone al servizio dei compagi, tra incursioni in area avversaria e una serie di anticipi importanti su Palumbo e Pohjanpalo.

voto 6,5: Avvio straordinario del difensore giallorosso, che si rivela ancora decisivo, proprio come contro la squadra di Ballardini. Dal gol all’assist per Iemmello, con una pennellata di destro che trova l’incornata vincente del suo capitano. Poco dopo sfiora il secondo assist per Pittarello, che grazia Joronen da pochi passi. Poi, tante cose buone al servizio dei compagi, tra incursioni in area avversaria e una serie di anticipi importanti su Palumbo e Pohjanpalo. Liberali voto 7: Disegna calcio, con talento e lucidità. Mette in crisi Ceccaroni, saltando con disarmante facilità in occasione del terzo gol giallorosso. Poi, il sinistro all’angolino che fa esplodere ancora una volta il “Ceravolo”. Una prova tanto convincente quanto matura del ragazzo scuola Milan.

voto 7: Disegna calcio, con talento e lucidità. Mette in crisi Ceccaroni, saltando con disarmante facilità in occasione del terzo gol giallorosso. Poi, il sinistro all’angolino che fa esplodere ancora una volta il “Ceravolo”. Una prova tanto convincente quanto matura del ragazzo scuola Milan. Antonini voto 6,5: A tu per tu con Pohjanpalo, non sbaglia assolutamente nulla. Prestazione sontuosa sotto il profilo difensivo, complice un attacco del Palermo a dir poco anonimo. Preciso, puntuale, pragmatico. Tra i migliori difensori della B per distacco.

FLOP

Pittarello voto 5: Non particolarmente ispirato nella serata odierna. Nel primo tempo si divora il colpo del possibile ko, sparando alto a due passi da Joronen. Nell’ultimo terzo di gara, però, sfiora un eurogol che avrebbe meritato maggiore fortuna.

voto 5: Non particolarmente ispirato nella serata odierna. Nel primo tempo si divora il colpo del possibile ko, sparando alto a due passi da Joronen. Nell’ultimo terzo di gara, però, sfiora un eurogol che avrebbe meritato maggiore fortuna. Favasuli voto 5,5: Più timido del solito, resta prudente in fase di non possesso per non lasciarsi sorprendere da Augello. Meno propositivo rispetto al recente passato, è una notizia.

Top e Flop del Palermo

TOP

Segre voto 6: Tra i pochi a salvarsi in mezzo al campo, nonostante le tantissime difficoltà create dalla fisicità e dall’atletismo di Pontisso.

voto 6: Tra i pochi a salvarsi in mezzo al campo, nonostante le tantissime difficoltà create dalla fisicità e dall’atletismo di Pontisso. Augello voto 6: Spinge con discreta continuità sull’out mancino, suonando la carica anche nei momenti più complicati. Salva il salvabile.

voto 6: Spinge con discreta continuità sull’out mancino, suonando la carica anche nei momenti più complicati. Salva il salvabile. Joronen voto 6,5: Non merita di finire tra i flop, perché incolpevole su tutti e tre i gol realizzati dal Catanzaro. Nel finale, evita il 4-0 con un ottimo intervento su Frosinini.

voto 6,5: Non merita di finire tra i flop, perché incolpevole su tutti e tre i gol realizzati dal Catanzaro. Nel finale, evita il 4-0 con un ottimo intervento su Frosinini. Johnsen voto 6: Buono l’impatto sul match dell’ex Cremonese, che avrebbe voluto più spazio in questa sua esperienza rosanero. Costringe Alesi ad una strenua fase difensiva, impensierendo anche Pigliacelli.

FLOP