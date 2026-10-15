La Juventus ribalta il Celta Vigo e conquista la vittoria grazie alle reti di Woltemade e Kolo Muani, decisivo nel finale. Cambiaso si riscatta con l’assist vincente.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus conquista una vittoria per 2-1 sul campo del Celta Vigo, al termine di una partita in cui i bianconeri sono costretti a inseguire prima di completare la rimonta. Gli spagnoli passano in vantaggio al 18’ con Hugo Álvarez, bravo a finalizzare da distanza ravvicinata un’azione sviluppata sulla corsia destra. La squadra di Spalletti fatica a costruire occasioni limpide nel primo tempo, pur mantenendo il possesso del pallone e provando a rendersi pericolosa con Woltemade e Conceição. Nella ripresa è proprio Woltemade a riportare il risultato in equilibrio al 58’, approfittando di un errore di Marcos Alonso. Nel finale è Kolo Muani, entrato dalla panchina, a firmare la rete decisiva su assist di Cambiaso.