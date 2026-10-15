La Juventus conquista una vittoria per 2-1 sul campo del Celta Vigo, al termine di una partita in cui i bianconeri sono costretti a inseguire prima di completare la rimonta. Gli spagnoli passano in vantaggio al 18’ con Hugo Álvarez, bravo a finalizzare da distanza ravvicinata un’azione sviluppata sulla corsia destra. La squadra di Spalletti fatica a costruire occasioni limpide nel primo tempo, pur mantenendo il possesso del pallone e provando a rendersi pericolosa con Woltemade e Conceição. Nella ripresa è proprio Woltemade a riportare il risultato in equilibrio al 58’, approfittando di un errore di Marcos Alonso. Nel finale è Kolo Muani, entrato dalla panchina, a firmare la rete decisiva su assist di Cambiaso.
Pagelle Celta Vigo-Juventus 1-2: Kolo Muani (7) il migliore, Woltemade (6,5) decisivo. Alajbegovic (5) delude
La Juventus ribalta il Celta Vigo e conquista la vittoria grazie alle reti di Woltemade e Kolo Muani, decisivo nel finale. Cambiaso si riscatta con l’assist vincente.
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Le pagelle della Juventus:
- Vicario 6 Non ha responsabilità sul gol di Álvarez, che arriva da distanza ravvicinata al termine di una manovra ben costruita dal Celta. Attento sul colpo di testa centrale di Swedberg, deve anche uscire dalla propria area per sventare una possibile minaccia. Nella ripresa rischia con un passaggio corto verso Cambiaso, senza però compromettere la situazione.
- Kalulu 6 Il migliore del terzetto titolare. Prova a spingere pur senza lasciare spazi alle proprie spalle e si fa apprezzare per l'attenzione in fase difensiva. Nella ripresa è determinante nel rimediare a un errore di Gatti, confermando una buona solidità.
- Gatti 5,5 Si fa vedere anche in avanti, cercando la conclusione acrobatica dopo un pallone rimasto in area, ma senza inquadrare la porta. Nel complesso prova a garantire solidità, pur dovendo fare i conti con le iniziative degli attaccanti spagnoli contro le quali talvolta sbanda. (Dal 7o' Bremer 6 Entra per dare maggiore sicurezza alla difesa e contribuire a contenere le ripartenze del Celta. Non commette errori evidenti, ma il suo ingresso non cambia l'andamento della partita.).
- Kelly 5,5 Arrugginito rispetto alla sua miglior versione juventina. Ammonito nella ripresa, Spalletti decide di toglierlo dal campo. (Dal 70' Lucumi 5,5 Si prende subito un cartellino giallo per un intervento su Rueda. Ha poco tempo per entrare nei meccanismi della squadra e non riesce a lasciare un segno particolare).
- McKennie 5,5 Si propone sulla fascia e cerca di sfruttare la profondità, ma con poca qualità. Non riesce a raccogliere il suggerimento di Conceição in avvio e fatica a incidere nella manovra offensiva. Prestazione generosa, ma senza particolari spunti.
- Sarr 6 Bene nel recupero palla, fa da diga a metà campo e prova anche a inserirsi, risultando tra i più propositivi nella Vecchia Signora. Nella ripresa controlla di petto e calcia dalla distanza, trovando la presa di Radu. Garantisce sostanza, pur senza riuscire a incidere negli ultimi metri.
- Koopmeiners 5 Ha una buona opportunità al 25', ma trova la risposta di Radu. Poco dopo spreca una situazione interessante in area con un controllo impreciso e viene colpito involontariamente dal tentativo di Alajbegovic. Troppo discontinuo nella gestione del pallone e poco incisivo negli ultimi metri. (Dall'82' Douglas Luiz ng).
- Cambiaso 6 Dopo una partita complicata, trova il modo di incidere nel finale con l’assist per il gol di Kolo Muani. Un contributo importante che riscatta almeno in parte le difficoltà mostrate in precedenza.
- Conceicao 6 Prova ad accendere la partita con le sue accelerazioni sulla destra. È tra i più intraprendenti, anche se al solito gli manca la giocata decisiva. (Dal 64' Nico Gonzalez 6 Entra bene in campo, anche se a volte la foga lo porta asd esagerare).
- Alajbegovic 5 Qualche iniziativa ma nel complesso è fuori dalla manovra della squadra. Deludente. (Dal 64' Kolo Muani).
- Woltemade 6,5 Prende le misure nel primo tempo, caratterizzato comunque da qualche errore di troppo. Nella ripresa, però, trova il suo primo gol su azione in bianconero sfruttando il primo cross verso il centro e soprattutto l'errore di Alonso.
I top e flop del Celta Vigo: Alonso tradisce
- Hugo Álvarez 7 Sblocca la partita ed è una spina nel fianco per la Juve.
- Swedberg 6,5 Partecipa in modo determinante all'azione del vantaggio con l'appoggio per Álvarez dopo il servizio di Rueda. Si fa vedere anche in avvio con un colpo di testa centrale, bloccato da Vicario, e lavora con intensità nella fase di pressione.
- Rueda 6,5 Offre un contributo importante nell'azione che porta all'1-0, servendo il pallone al centro dell'area per Swedberg. Si dimostra efficace nella manovra offensiva e contribuisce a mettere in difficoltà la difesa bianconera.
- Lago 5,5 Nel duello con Woltemade al 40' viene superato fisicamente, concedendo all'attaccante bianconero lo spazio per la conclusione di controbalzo. Un episodio che evidenzia qualche difficoltà contro la presenza e la struttura del centravanti juventino.
- Alonso 4 L'errore che non ti aspetti dal giocatore più esperto in campo. Il gol di Woltemade arriva anche e soprattutto per demerito suo. Ha responsabilità anche sul 2-1 di Woltemade.
Il migliore in campo: Kolo Muani finalmente decisivo
- Kolo Muani 7 Entra dalla panchina e lascia subito il segno con la rete che regala alla Juventus il pareggio. Decisivo nel finale.
Il giudizio sull'arbitro: van der Eijk
- van der Eijk 6 L’arbitro olandese gestisce una partita intensa senza episodi particolarmente controversi. Timide proteste per una caduta in area di Alvarez ma non sembravano esserci estremi per un calcio di rigore.
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