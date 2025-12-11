Pagelle Celtic-Roma 0-3: Ferguson devastante, Soulè ispirato, Celik imprendibile

I giallorossi conquistano la terza vittoria consecutiva in Europa League: doppietta del centravanti, la squadra di Gasperini ora può ambire al passaggio diretto al secondo turno senza passare dai play off

La Roma riscatta le due sconfitte consecutive in campionato e conquista il terzo successo di fila in Europa League. Glasgow porta fortuna ai giallorossi, che dopo aver vinto in casa dei Rangers, bissano il successo sulla sponda cattolica della capitale scozzese. Il Celtic è poca cosa, ed un primo tempo sontuoso è sufficiente a relegare all’impotenza i biancoverdi.

Roma, primo tempo sontuoso

Dopo soli 6 minuti arriva il primo gol giallorosso: angolo di Soulè, impattano Mancini e Scales, e il difensore scozzese dà alla palla la traiettoria che beffa Schmeichel. La Roma gioca secondo i dettami di Gasperini, i difensori accorciano in avanti e i giallorossi vanno più volte alla conclusione: in particolare Ferguson colpisce il palo. Il centravanti però si riscatta al 36′ quando conclude in rete una bella azione sull’asse Soulè-Celik. La pressione della Roma non viene mai meno e mette in grossa difficoltà il Celtic, Ferguson trova un altro bellissimo gol sempre su imbeccata di Soulè. L’arbitro sul finale di tempo prova a rimettere in partita gli scozzesi concedendo un rigore per uno scivolone in area, Engels però lo calcia sul palo.

Bailey, gioia negata

Nell’intervallo Nancy prova a scuotere il Celtic con un triplo cambio: gli scozzesi ora poggiano sulla fisicità di Iehanacho, che al 64′ accorcia le distanze ma il gol viene annullato per fuorigioco. E’ l’unico momento reale di preoccupazione per i giallorossi, che trovano anche il poker con Bailey, annullato anche in questo caso per fuorigioco. Finisce 3-0 per la Roma, che sale al decimo posto in classifica a quota 12 punti: la prossima in casa contro lo Stoccarda potrebbe rappresentare il ponte verso una qualificazione diretta al turno successivo senza passare dai playoff.

Top&flop Roma

Ferguson 7,5 – Fa bene il lavoro della boa, il palo gli nega il gol nel primo tempo poi si riscatta ampiamente con due gol molto belli, in particolare il secondo. Se ha ritrovato confidenza con il gol, può risolvere parecchi problemi a Gasperini

Celik 7 – Si sovrappone spesso a Soulè, ma Tunetki non è un cliente semplice e deve fare attenzione. Piazza l’assist per il 2-0 di Ferguson, partita di grande attenzione e corsa

Soulè 7 – Pimpante in avvio, la Roma poggia su di lui che trova sempre spazio tra Tunekti e Tierney. Mette il piede sull’angolo che porta al vantaggio, fa partire l’azione del raddoppio e serve a Ferguson il pallone del 3-0

El Shaarawy 5,5 – Ha voglia di spaccare il mondo, e questo lo porta a commettere qualche errore di misura. Non demerita, ma quando il Celtic prova ad attaccare mostra qualche limita in fase difensiva

Hermoso 5,5 – Accorcia sempre in avanti, l’arbitro gli chiama un rigore inesistente e lui rischia l’espulsione per proteste (pensava ancora a Folorunsho?). Si prende un rischio nel secondo tempo, Svilar rimedia

Pisilli 5,5 – Molto aggressivo in avvio, perde un po’ le distanze ed esce dalla partita con il passare dei minuti. Si vede un po’ di ruggine

La pagella dell’arbitro

Kovacs (Romania) 5 – Concede al Celtic un rigore che definire fantasioso è poco: per sua fortuna Engels lo sbaglia. Farsi notare all’interno di una partita così sbilanciata, è notevole