Top e flop Cesena-Sampdoria 0-0: Di Pardo maratoneta, Ricci inventa, Brunori spento, Castrovilli migliora il Cesena

Poche emozioni al "Manuzzi". Un gol annullato alla Sampdoria per un fuorigioco di Viti, il Cesena si sveglia nella ripresa, ma non va oltre un'inzuccata fuorimisura di Shpendi

Cesena e Sampdoria non vanno oltre lo 0-0, che fondamentalmente serve più ai blucerchiati, ora a +4 sui playout, che ai romagnoli, scivolati fuori dalla zona playoff dopo il sorpasso subito dall’Avellino ieri sera. ancora Subito un gol annullato al blucerchiato Viti per fuorigioco, Cesena pericoloso con Olivieri. Nella ripresa ci prova il Cesena con maggiore convinzione, si vede Shpendi di testa, mentre Ricci prova il gol della settimana con un pallonetto velenoso.

Cesena-Sampdoria: il commento della gara

Tra i pali del Cesena di Ashley Cole gioca Siano – alla prima da titolare in B e dopo due anni di panchine – al posto di Klinsmann reduce da un delicato intervento chirurgico al collo dopo l’infortunio subito contro il Palermo, in uno scontro di gioco con Ranocchia. Attilio Lombardo risponde con il 4-2-3-1: Hadzikadunic sorpresa in difesa, Henderson trequartista a Brunori le chiavi dell’attacco.

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Alla prima occasione la Sampdoria fa male: al 6’, punizione tagliata di Ricci, scavalcati i difensori del Cesena che si perdono Viti, lesto in spaccata a battere Siano. Esultano i blucerchiati, ma dopo tre minuti di verifiche il Var annulla il gol per un fuorigioco millimetrico di Viti. La Samp fa la partita e al 15’ ci riprova: Cherubini di tacco per Henderson, che prende la mira e impegna Siano alla parata in angolo.

Il Cesena si fa vedere solo al 26’ con un colpo di testa telefonato di Cerri, bloccato da Martinelli in presa alta. Il portiere blucerchiato è chiamato in causa pure al 29’ sul diagonale di Olivieri, compiendo la prima vera parata della partita. Succede poco altro fino al 4′ della ripresa, quando la punizione di Brunori si spegne sull’esterno della rete. Risponde il subentrato Frabotta, sulla sponda bianconera, ma il suo sinistro sorvola la traversa. Entra pure Castrovilli e trasforma il Cesena, che al 20′ ha un’altra chance, la frustata di testa di Shpendi che per poco non inquadra lo specchio della porta.

Break della Sampdoria al 28′, quando Ricci prova il gol della settimana con un lob dai venti metri che scavalca di poco la traversa, con Siano che sembrava essere sulla traiettoria. Il portiere è attento al 36′, sul destro a giro di Cherubini, seppure poco angolato. Gli ingressi di Ciervo, nel Cesena, e di Cicconi e Soleri nella Samp non cambiano il corso degli eventi. L’ultimo brivido lo crea Ricci, con una punizione al 95′ che, deviata, si impenna e supera la traversa con Siano immobile.

Top e flop Cesena

Siano 6,5 – Subito battuto da Viti, ma lo salva il Var. Poi è lui a salvare il Cesena sventando un bel tiro di Henderson. Poco impegnato nel prosieguo del match.

– Subito battuto da Viti, ma lo salva il Var. Poi è lui a salvare il Cesena sventando un bel tiro di Henderson. Poco impegnato nel prosieguo del match. Berti 6,5 – Qualità nella giocata, in una partita complicata per la sua squadra. Non disdegna neppure la “lotta” in mezzo al campo.

– Qualità nella giocata, in una partita complicata per la sua squadra. Non disdegna neppure la “lotta” in mezzo al campo. Castrovilli 6,5 – Subentra a Bastoni in apertura di secondo tempo e dona più vivacità alla manovra del Cesena.

– Subentra a Bastoni in apertura di secondo tempo e dona più vivacità alla manovra del Cesena. Corazza 5,5 – In sofferenza nel contenere Di Pardo, Cole lo tira via a inizio ripresa.

– In sofferenza nel contenere Di Pardo, Cole lo tira via a inizio ripresa. Shpendi 5,5 – Timido, si fa contenere senza grossa fatica dai difensori doriani. Ci mette la testa nella ripresa, ma non inquadra la porta.

– Timido, si fa contenere senza grossa fatica dai difensori doriani. Ci mette la testa nella ripresa, ma non inquadra la porta. Cerri 5,5 – Parte benino, ma si spegne presto imbrigliato dalla difesa blucerchiata.

Top e flop Sampdoria

Di Pardo 6,5 – In costante proiezione offensiva, spina nel fianco per Corazza e tutto il Cesena.

– In costante proiezione offensiva, spina nel fianco per Corazza e tutto il Cesena. Ricci 6,5 – Il cervello della Sampdoria, l’uomo dei piazzati e delle giocate illuminanti. Ordinato nella gestione del pallone, sfiora il “golazo” con un pallonetto a metà ripresa.

– Il cervello della Sampdoria, l’uomo dei piazzati e delle giocate illuminanti. Ordinato nella gestione del pallone, sfiora il “golazo” con un pallonetto a metà ripresa. Martinelli 6,5 – Entra in partita con la bella parata su Olivieri, attento sulle palle alte.

– Entra in partita con la bella parata su Olivieri, attento sulle palle alte. Henderson 6,5 – Spostato qualche metro più avanti da Lombardo impegna subito Siano.

– Spostato qualche metro più avanti da Lombardo impegna subito Siano. Cherubini 6,5 – Sostituisce Pierini e soprattutto nel primo tempo le cose migliori partono dai suoi piedi. Pericoloso nel finale di gara.

– Sostituisce Pierini e soprattutto nel primo tempo le cose migliori partono dai suoi piedi. Pericoloso nel finale di gara. Brunori 5 – Evanescente nel primo tempo nonostante qualche buon pallone piovuto in area di rigore. Prova a pungere su punizione a inizio ripresa.

La pagella dell’arbitro Tremolada di Monza

Convalida il gol di Viti, il Var Volpi lo annulla per un fuorigioco impossibile da segnalare a occhio nudo (infatti ci vogliono 3’ per segnalarlo tramite tecnologia). Giusto il giallo a Cherubini per un fallo su Berti, quello ad Hadzikadunic a inizio ripresa per una trattenuta su Castrovilli e ad Abildgaard per un’entrata in ritardo su Cerri.Chiude la partita con l’ammonizione a Frabotta, che stende Begic lanciato a rete. Voto: 6.