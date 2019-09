Pagelle Champions di Mazzocchi infiammano il web: Che hai visto?

Che l’Atalanta sia stata la delusione maggiore in Europa, dopo il ko per 4-0 in Champions, e che l’impresa vera sia stata quella del Napoli è chiaro a tutti. Ma ci sono gradazioni e gradazioni nel dare giudizi, nel mettere voti alle italiane impegnate nella due giorni di coppe. Il pari della Juve, ad esempio, si può leggere in due maniere differenti e lo stesso discorso vale anche per gli altri club sia di Champions che di Europa League.

LE PAGELLE – Marco Mazzocchi su twitter si è divertito a dare i suoi voti europei ma i suoi giudizi hanno fatto scattare polemiche e ironie. Il giornalista Rai scrive: “Le mie (opinabili) pagelle post gare europee. Champions League, Napoli 7,5 Juventus 6,5, Inter 5, Atalanta 4; EuropaLeague: Roma 7, Lazio 5”.

LE REAZIONI – Increduli soprattutto i tifosi napoletani e scattano le reazioni: “Napoli 7,5 batte i campioni d Europa,Roma 7 batte il Basaksehir…” o anche: “Mezzo voto tra Napoli che batte i campioni in carica e la Roma che batte una squadra di scappati di casa, Marco non ti smentisci mai vecchio cuore giallorosso”.

I CONFRONTI – Si salva poco del pensiero del cronista Rai: “Nel vostro mondo ci sono conduttori ed opinionisti, il peggio è quando i primi vogliono provare a fare i secondi e ce ne sono esempi così, tra voi Mediaset e e Sky. Dare 7,5 al Napoli e 7 alla Roma è da neuro”.

I VOTI – Nessuno tra i follower concorda con l’analisi di Mazzocchi: “In effetti mi sembra troppo il 7 alla Roma, l’avversario non è dello stesso livello del Liverpool, avrei dato 10 al Napoli” o anche “Il 7 alla Roma è eccessivo,aspetta contro chi ha giocato”, oppure: “Il Napoli ha battuto i campioni in carica, 9 è il minimo. La Juve s’è fatta rimontare due gol, quindi una sufficienza stiracchiata. L’Inter ha pareggiato in casa di culo nel recupero con la peggiore del girone, 4 sono stato pure buono”.

L’IRONIA – Non mancano commenti ironici e sarcastici: “Napoli 7,5 quasi come la Roma. In fondo ha vinto contro il Liverpool mica contro una squadra quotata. Il Liverpool sta andando anche male in campionato e comunque mancavano tutti i titolari. Forse 7,5 anche generoso, io avrei detto 6+ di stima va..” oppure: “Dai su ma toglieteve la sciarpetta ogni tanto”. e infine: “Un voto in meno a Juventus e Inter per le orrende maglie che calpestano i colori sociali”.

SPORTEVAI | 20-09-2019 10:33