Pagelle Chelsea-Milan 4-1: disastro Coubis, Allegri al tappeto e Dazn fa infuriare tutti. Leao la nota lieta

La seconda amichevole inglese dei rossoneri contro i campioni del mondo di Maresca riserva più che ombre che luci: primi minuti per Modric, Saelemaekers tra i più in forma

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo il pareggio col Leeds, la netta sconfitta col Chelsea. La due giorni inglese del Milan si chiude con più ombre che luci e anche con i soliti problemi di Dazn che hanno fatto infuriare i tifosi. A Stamford Bridge la squadra di Max Allegri subisce un uno-due micidiale dai campioni del mondo: da incubo la prova del giovane Coubis, Rafa Leao ispirato.

Chelsea-Milan: falsa partenza… di Dazn, bufera sul web

La prima parte dell’amichevole londinese del Milan è caratterizzata da problemi di linea di Dazn, che scatenano la dura reazione dei tifosi sul web. Non una novità, purtroppo. Disservizi si erano già registrati anche in occasione dell’amichevole della Roma con l’Aston Villa, e sempre a inizio partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Assurdo pagarvi l’abbonamento e non vedere alcuna partita” scrive Stefano su X. Gli fa eco Salvatore: “Neanche le amichevoli riuscite a trasmettere, siete un disastro”. “59 euro al mese per non riuscire a vedere la partita? Svegliatevi” rincara Roberto. “Vergognosi” chiosa Claudio.

Disastro rossonero: i 20′ da incubo di Coubis

Al Chelsea di Enzo Maresca, reduce dal trionfo nella prima edizione del Mondiale per Club, bastano 5′ per sbloccare la partita grazie all’autogol di Coubis. Due minuti dopo arriva anche il raddoppio: cross dalla destra della meteora ex Lazio Pedro Neto e colpo di testa vincente di Joao Pedro, lasciato colpevolmente al centro dell’area.

Al 18′ i rossoneri restano anche in dieci uomini per il rosso diretto mostrato a Coubis, che completa la sua domenica nera stendendo un Joao Pedro lanciato a rete.

Perla di Leao, ma è in fuorigioco

I blues sfiorano anche il tris con il palo centrato dalla stella Palmer, poi è Rafa Leao ad accendersi a Stamford Bridge con un avvitamento che lascia di sasso Sanchez. Ma il portoghese, schierato centravanti da Allegri, è in fuorigioco e la rete inevitabilmente annullata.

Modric al debutto, Fofana accorcia

A inizio secondo tempo scocca l’ora di Modric, che debutta in rossonero prendendo il posto di Ricci. Ma al 67′ i padroni di casa calano il tris per rigore (generoso) concesso per fallo di Musah su Estevao: dagli undici metri Delap non sbaglia.

Tre minuti dopo Fofana accorcia su assist al bacio di un Saelemaekers in gran spolvero. Nel finale i blues fissano il risultato sul 4-1 ancora con Delap: Maignan e Tomori non perfetti.

Le pagelle del Milan