Pagelle Chelsea-Psg 0-3: Kvaratskhelia segna ancora, Luis Enrique vola ai quarti di Champions

Il Psg di Luis Enrique batte il Chelsea anche nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e stacca il pass per i quarti della massima competizione continentale. Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu i marcatori di serata a Stamford Bridge. Luis Enrique, campione d’Europa in carica, affronterà la vincente di Liverpool-Galatasaray.
- Il Psg vola ai quarti: Chelsea eliminato
- Chelsea si salvano in pochi: Enzo Fernandez ultimo a mollare, Sarr un disastro
- I migliori del Psg: Kvaratskhelia e Barcola trascinatori
Il Psg vola ai quarti: Chelsea eliminato
Kvaratskhelia mette subito in discesa la contesa a Stamford Bridge, punendo Sanchez dopo appena sei minuti. Diagonale mancino che si infila alle spalle dell’estremo difensore dei Blues, approfittando di un clamoroso errore di Sarr. I Blues accusano il colpo e lasciano spazio alle ripartenze dei francesi, con Barcola che raccoglie il passaggio di Hakimi e dal limite disegna un destro incredibile, calciando praticamente da fermo. Palla all’incrocio dei pali alla destra di Sanchez.
Nella ripresa, il canovaccio della partita resta lo stesso, con il Psg che sfrutta gli spazi concessi dal Chelsea e cala il tris con Mayulu, sul secondo assist di serata di Hakimi. Finisce 3-0 a Londra: un doppio confronto mai realmente in discussione, con i francesi capaci di realizzare otto gol in due partite contro i Blues. Campioni d’Europa in carica che proseguono il loro cammino, in un torneo che li vede inevitabilmente tra le grandi favorite.
Chelsea si salvano in pochi: Enzo Fernandez ultimo a mollare, Sarr un disastro
TOP
- Enzo Fernandez voto 6: Ultimo a mollare in mezzo al campo, tra garra e buone giocate. Non basta ma rappresenta un segnale positivo in vista del futuro.
- Sanchez voto 6: Incolpevole in occasione dei gol subiti, tiene a galla come può il Chelsea.
FLOP
- Sarr voto 4: Un disastro totale. Lettura completamente sbagliata sul gol di Kvaratskhelia e partita rovinata. In bambola, completamente. Scelta sbagliata del manager dei Blues, che lo ha preferito ad altri suoi “colleghi”.
- Cucurella voto 5: Umiliato, sportivamente, da Barcola nella notte londinese. Non lo prende praticamente mai. E quando ci si mette Hakimi… È meglio arrivare quanto prima al triplice fischio.
I migliori del Psg: Kvaratskhelia e Barcola trascinatori
Solo top, stasera, in casa Psg:
- Kvaratskhelia voto 7: Le serate importanti sono le sue. Ormai è un giocatore completo e l’ultima Champions ha solo certificato il suo valore. Gol bellissimo ed ennesima prestazione sontuosa.
- Barcola voto 7: Il suo destro vale il prezzo del biglietto. Ottima prova del talento francese, che fa impazzire i tifosi del Chelsea all’andata e al ritorno.
- Hakimi voto 7: Sempre nel vivo della manovra, mette a referto due assist e si rende protagonista di una prestazione straordinaria.
- Mayulu voto 6,5: Arricchisce la sua partita con il gol che chiude questo doppio confronto, calando il tris nel secondo tempo e valorizzando l’ennesimo assist stagionale di Hakimi.