Pagelle Crystal Palace-Fiorentina 3-0: Dodo disastroso, Pongracic e Comuzzo distratti, Fabbian sfortunato

La Fiorentina perde a Londra l'andata dei quarti di Conference League. Il Crystal Palace segna con Mateta (rigore), Mitchell e nel finale con Sarr. Traversa di Fabbian nella ripresa

A Londra, la Fiorentina crolla sul campo del Crystal Palace (3-0) e pregiudica l’accesso alle semifinali di Conference League: servirà un’impresa nella gara di ritorno. Monologo degli inglesi nel primo tempo: Mateta sblocca su rigore (fallo di Dodo) e Mitchell segna il 2-0. Fabbian colpisce la traversa a inizio ripresa, nel finale Sarr insacca di testa il terzo gol.

Crystal Palace-Fiorentina, la chiave del match

Primo confronto tra le due formazioni. Al 3-4-3 di Glasner, Vanoli oppone il suo 4-3-3. Senza Parisi e soprattutto Kean, gioca Harrison nel tridente offensivo con Piccoli e Gudmundsson, squalificato in campionato. Fagioli in mezzo al campo, con Ndour e Fabbian mezzali. Dodo e Gosens gli esterni difensivi, Pongracic e Ranieri a protezione di De Gea.

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Minuto di raccoglimento in memoria di Mircea Lucescu, poi il Crystal Palace inizia a martellare. Al 7’ brivido per la difesa viola: cross di Munoz, Mateta prende il tempo a Pongracic, ma non inquadra la porta. Il sinistro in corsa di Gosens, che si spegne al lato, è la risposta viola al 14’. E’ sulla destra che gli inglesi spingono con maggiore insistenza, come al 17’, quando un cross teso di Munoz trova Guessand in area: deviazione al volo e pallone sul fondo.

Al 20’ episodio in area viola: Guessand calcia male, Dodo arriva in corsa e lo stende. Rumsas indica il dischetto e conferma la sua decisione dopo un rapido check al Var: Mateta spiazza De Gea, Crystal Palace avanti. La Fiorentina si fa schiacciare e soffre terribilmente il giro palla degli inglesi, che al 30′ raddoppiano: lancio di Kamada per Munoz, che in area calcia al volo e pesca Mateta, fermato da De Gea; sulla ribattuta Mitchell insacca nonostante il tentativo disperato del portiere spagnolo.

A inizio ripresa la Fiorentina potrebbe rientrare in partita sull’asse Dodo-Harrison, palla a centro area per Fabbian, che da buona posizione colpisce la parte alta della traversa. Sul capovolgimento di fronte, conclusione di Kamada sull’esterno della rete. Si vedono pure Gudmundsson, di testa, sul cross tagliato di Harrison, e Piccoli, in spaccata: attento Henderson in entrambi i casi. La Fiorentina non sfonda, Vanoli ritarda le sostituzioni fino al 33′ quando inserisce Fazzini e il giovane Balbo.

Ma non c’è risposta da parte dei viola. Gli inglesi vanno pure vicini al 3-0 con Mateta, che incredibilmente non becca la porta a un metro da De Gea e trovano il terzo gol nel finale, con un’inzuccata sottomisura di Sarr, che svetta alle spalle di Comuzzo, subentrato in corso d’opera.

Top e flop Fiorentina

De Gea 6 – Gran parata su Mateta, ma nulla può sul tiro di Mitchell che quasi riesce a respingere. Non ha colpe sul colpo di testa di Sarr nel finale.

– Gran parata su Mateta, ma nulla può sul tiro di Mitchell che quasi riesce a respingere. Non ha colpe sul colpo di testa di Sarr nel finale. Fabbian 6 – Preso di infilata nel primo tempo, più propositivo nella ripresa, sfortunato nel colpire la traversa a inizio frazione.

– Preso di infilata nel primo tempo, più propositivo nella ripresa, sfortunato nel colpire la traversa a inizio frazione. Piccoli 5 – Fa il solletico a Lacroix e agli altri difensori del Crystal Palace. Si vede solo per una spaccata debole nella ripresa, rimedia un giallo.

– Fa il solletico a Lacroix e agli altri difensori del Crystal Palace. Si vede solo per una spaccata debole nella ripresa, rimedia un giallo. Pongracic 5 – Mateta è un osso duro e fatica a tenerlo a bada. Sbanda con tutta la difesa sulla giocata di Kamada che manda in porta Munoz. Poco composto negli interventi, va spesso in difficoltà.

– Mateta è un osso duro e fatica a tenerlo a bada. Sbanda con tutta la difesa sulla giocata di Kamada che manda in porta Munoz. Poco composto negli interventi, va spesso in difficoltà. Comuzzo 5 – Entra nel finale e si fa sbranare alle spalle da Sarr, che insacca il 3-0.

– Entra nel finale e si fa sbranare alle spalle da Sarr, che insacca il 3-0. Ranieri 5 – Si fa scappare Munoz nell’azione del 2-0 e in generale sembra svagato in marcatura.

– Si fa scappare Munoz nell’azione del 2-0 e in generale sembra svagato in marcatura. Gosens 5 – Munoz fa quello che vuole, soprattutto nel primo tempo. Sbaglia cose anche facili, serataccia.

– Munoz fa quello che vuole, soprattutto nel primo tempo. Sbaglia cose anche facili, serataccia. Dodo 4,5 – Il fallo su Guessand arriva dopo il tiro del francese, ma la scivolata era evitabile. Un errore grossolano, che gli costa anche un giallo pesante. Tiene in gioco Munoz nell’azione del 2-0.

Top e flop Crystal Palace

Munoz 7 – Irresistibile. Ha un bel piede, carica il destro e pennella cross interessanti, che mettono in apprensione la Fiorentina. Protagonista nell’azione del 2-0.

– Irresistibile. Ha un bel piede, carica il destro e pennella cross interessanti, che mettono in apprensione la Fiorentina. Protagonista nell’azione del 2-0. Mitchell 7 – Al posto giusto, al momento giusto. Segna il 2-0 del Crystal Palace arrivando a rimorchio sulla parata di De Gea.

– Al posto giusto, al momento giusto. Segna il 2-0 del Crystal Palace arrivando a rimorchio sulla parata di De Gea. Mateta 6,5 – Sfiora il gol di testa e sblocca il risultato su rigore. Ma si divora il 3-0 a un metro da De Gea.

– Sfiora il gol di testa e sblocca il risultato su rigore. Ma si divora il 3-0 a un metro da De Gea. Guessand 6,5 – Furbo e fortunato nel conquistare il rigore del vantaggio.

– Furbo e fortunato nel conquistare il rigore del vantaggio. Sarr 6,5 – Il meno propositivo dalla cintola in su, gigioneggia in attacco senza creare cose interessanti, almeno fino al colpo di testa che vale il 3-0.

La pagella dell’arbitro Rumsas (Lituania)

Assegna un rigore al Crystal Palace piuttosto dubbio, sanzionando – anche col giallo – la scivolata di Dodo su Guessand, dopo la conclusione di quest’ultimo. Anche un’ammonizione pesante, visto che Dodo era diffidato: salterà il ritorno. Convalida il 2-0 di Mitchell, corretta la decisione per via della posizione regolare di Munoz e Mateta prima della conclusione vincente. Sventola un giallo, forse esagerato, a Piccoli per una sbracciata a Lacroix. Ammonisce pure Richards, per un fallo su Ndour. Voto: 5,5.