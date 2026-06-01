Europei U.17, Danimarca-Italia 3-3: azzurrini in semifinale, Biondini gol e qualità, che errori del portiere Lupo

L'Italia Under 17 vola in semifinale agli Europei in Estonia: 3-3 contro la Danimarca e primo posto a punteggio nel girone B. Giovedì gli azzurrini affronteranno la Spagna

A Tallin, in Estonia, l’ Italia Under 17 vola in semifinale agli Europei 2026 (assieme alla Francia ) vincendo il girone con 7 punti all’attivo: 3-3 contro la Danimarca, reti azzurre di Biondini , Dattilo e Donato dopo l’iniziale vantaggio di Bro Hansen, rimonta avversaria nella ripresa con Ekstrand e Khatar. In semifinale gli azzurrini di Franceschini affronteranno la Spagna, seconda nel girone A dietro al Belgio, che invece se la vedrà contro la Francia . Si gioca giovedì 4 giugno .

Gol lampo dei danesi

La svolta nella ripresa

Top e flop Italia

Migliore e freddo britannico

La pagella dell'arbitro Cakir (Turchia)

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Gol lampo dei danesi

Rispetto al 3-0 al Montenegro , il ct Franceschini ha inserito Albini sull’out di sinistra e Gasparello in mezzo al campo al posto di Okon, tra i migliori nella vittoria contro il Portogallo nelle qualificazioni . Il trequartista è Landi, cambia il partner d’attacco di Perillo, autore del gol vittoria all’esordio contro la Francia : Fugazzola titolare, Croci parte dalla panchina. Ed è proprio Fugazzola ad avvicinarsi subito al vantaggio, dopo soli 2′ : l’attaccante raccoglie un pallone in area, ma da buona posizione colpisce l’esterno della rete.

La Danimarca è sorniona e al 12′ sfrutta le dormite degli azzurrini. Lupo regala un corner ai danesi sulla conclusione di Jorgensen e sugli sviluppi dell’angolo, il pallone arriva a Bro Hansen, che approfitta della distrazione di Albini e Varali in chiusura e piega le mani all’incerto Lupo . Primo gol incassato dai ragazzi di Franceschini. L’Italia reagisce nell’immediato , sfiora l’1-1 con una fucilata di Perillo sull’esterno della rete e al 24′ perviene al pareggio, sempre sullo sviluppo di un calcio d’angolo che Varali rimette in mezzo, Medina smanaccia il pallone dalle parti di Biondini , che a centro area, con una girata al volo insacca in bello stile.

In chiusura di tempo altre emozioni, gli azzurrini rischiano di tornare sotto (tiro alto di Jorgensen , e poi allungano prima dell’intervallo, trovando il 2-1 al 42′ (conclusione di Biondini , Medina respinge male, Gasparello raccoglie la sfera e crossa sul secondo palo per l’inzuccata sotto misura di Dattilo ) e il 3-1 al 45′ , con il colpo di testa di Donato , ancora su azione d’angolo.

La svolta nella ripresa

A inizio ripresa Franceschini cambia in attacco con Croci e Casagrande al posto di Fugazzola e Perillo , ma l’Italia fa rientrare in partita i danesi, sulla palla persa da Gasparello , ne approfitta Ekstrand sul cui tiro Lupo non è esente da colpe. Casagrande colpisce il palo con un sinistro al giro e Franceschini prova a dare più energie ai suoi con gli inserimenti di Puricelli , Rocca e Corigliano , trequartista di proprietà della Juventus, autore di 4 gol nella fase eliminatoria . La Danimarca ci crede di più e nel recupero evita il ko: Lupo ancora male nelle due respinte prima dell’inzuccata di Khatar. Finisce 3-3, ora la Spagna per gli azzurrini.

Top e flop Italia

Biondini 7 – Il capitano rimette le cose a posto pareggiando il gol di Bro Hansen e innesca l’azione del gol del 2-1. Inoltre, tanta qualità in mezzo al campo.

Donato 7 – Attento in marcatura e negli anticipi, si fa valere anche in area avversaria grazie alla sua fisicità: il terzo gol è opera sua.

Dattilo 7 – Al posto giusto, al momento giusto: in proiezione offensiva, di testa insacca il 2-1. Sulla sua fascia di competenza mostra buone cose.

Landi 6,5 – Si muove tra le linee, qualche strappo interessante nel primo tempo, la qualità c’è e si vede, anche se ogni tanto si incaponisce nella giocata.

Gasparello 5,5 – Rimette in carreggiata la Danimarca facendosi soffiare palla nell’azione del 2-3, vanificando l’assist per il gol di Dattilo.

Fugazzola 5,5 – Dopo 2′ spreca da buona posizione, non avrà altre possibilità per far male alla Danimarca. Esce nell’intervallo.

Lupo 5 – Prima regala l’angolo ai danesi e poi si fa piegare le mani di Bro Hansen. Anche sui gol di Ekstrand e di Khatar è tutto tranne che perfetto.

Migliore e freddo britannico

Bro Hansen 6,5 – Fulmina Varali e beffa Lupo portando avanti i suoi.

Medina 5 – Subisce tre gol nel primo tempo ed è sempre incerto nelle respinte.

La pagella dell’arbitro Cakir (Turchia)

L’arbitro turco vive un primo tempo moderatamente tranquillo, intervenendo quando occorre. Un solo cartellino giallo, giusto, all’indirizzo di Biondini , per un duro contrasto su un avversario. Ingenuo Ballarin nella trattenuta che gli costa una sacrosanta ammonizione. Un giallo puro per il danese Broberg , per un fallo su Casagrande. Voto: 6,5 .