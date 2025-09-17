Pagelle di Ajax-Inter 0-2: Thuram segna, Sommer para e vanno via le critiche. Esposito, buona personalità

Ecco i top e flop della sfida della Johann Cruijff Arena, valevole per la 1a giornata di Champions League. La decidono proprio i due giocatori più criticati dopo la Juve.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Buona la prima in Europa per l’Inter di Cristian Chivu. Dopo gli stenti in campionato, i nerazzurri fanno il proprio dovere in Champions battendo l’Ajax e lo fanno proprio con più criticati della comitiva. Ad affondare i lancieri ci pensa infatti Marcus Thuram con due colpi di testa in entrambi i casi su assist di Calhanoglu da corner. Determinante, però, anche Sommer nel mantenere blindata la porta sullo 0-0 nella ghiotta occasione capitata a Godts.

Le scelte di Heitinga e Chivu

Un passato da difensori, un presente che deve essere all’attacco tra punti da conquistare e trofei da vincere. Tra Ajax e Inter è anche una sfida tra allenatori con Johnny Heitinga e Cristian Chivu chiamati ad un’occasione che può essere la svolta per loro carriere. L’olandese opta per il 4-3-3 con l’ex di turno Klaassen a metà campo e il tridente formato da formato da Edvardsen, Weghorst e Godts.

Tra i nerazzurri è confermato Sommer, nonostante le critiche, mentre tocca a Pio Esposito rilevare l’acciaccato Lautaro Martinez. Per il resto, De Vrij prende il posto di Acerbi e Dimarco quello di Carlos Augusto rispetto alla partita contro la Juventus.

Primo tempo nerazzurro, nonostante il Var

La prima frazione di gioco si accende al minuto 38: l’arbitro Oliver vede una trattenuta di Daas su Thuram e concede calcio di rigore in favore dell’Inter. Il penalty viene però sottratto dal Var che vede una scorrettezza (dubbia) ad inizio azione da parte dell’attaccante. L’Ajax trova la forza di reagire subito e va vicino al vantaggio con Godts, fermato da un prodigioso Sommer. La legge nel calcio recita: gol sbagliato, gol subito. E infatti è proprio Thuram, altro bersagliato dopo la gara allo Stadium, a insaccare dopo calcio d’angolo battuto da Calhanoglu.

L’Inter raddoppia e gestisce

Il copione si ripete ad inizio ripresa. Corner di Calhanoglu e altro stacco imperioso di Thuram che fa 2-0. L’Ajax prova a quel punto a rientrare in panchina attraverso i cambi ma non ci riesce mai. L’Inter è in totale controllo del risultato, lo gestisce a proprio piacimento e senza correre particolari rischi. Chivu può tornare a respirare dopo qualche settimana complicata e dopo le voci che lo volevano addirittura già in bilico.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 7 Salva il risultato su Godts e spazza via le critiche. Rischia nel finale con un’uscita a vuoto.

Akanji 6 Solido dietro, fa buona copertura.

De Vrij 6,5 Sempre reattivo e puntuale nelle chiusure.

Bastoni 6 Senso della posizione perfetto. Mai in affanno.

Dumfries 6 Gioca una gara attenta, senza mai affondare troppo in fase offensiva.

Barella 6 Buon lavoro a centrocampo, lotta e mantiene alta l'intensità. (Dal 79′ Zielinski ng ).

Calhanoglu 7 Il momento di forma è buono, la qualità c'è sempre stata. Suoi entrambi gli assist per Thuram. (Dall'86' Sucic ).

Mkhitaryan 6 Poco appariscente ma utile a metà campo. (Dal 69′ Frattesi 6 Entra bello fresco, per correre e rubare palloni. )

Dimarco 6 Si accentra molto dando un discreto contributo alla manovra e al giro palla della squadra. (Dal 79′ Carlos Augusto ng)

Thuram 7,5 Immarcabile. Specialmente di testa: dopo la Juve colpisce anche l'Ajax. (Dall'86' Bonny ng ).

Esposito 6,5 Braccato a uomo da Daas, gioca per la squadra aprendo spazi per Thuram e combinando egregiamente con lui.

Top e flop dell’Ajax