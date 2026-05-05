Pagelle di Arsenal-Atletico Madrid 1-0: Saka porta i Gunners a Budapest. Si spegne il sogno del Cholo

Ecco i top e flop del match dell'Emirates, valevole come semifinale di ritorno di Champions League. Gli inglesi passano di misura e attendono il nome della rivale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Abbiamo il nome della prima finalista di Champions, edizione 2025/2026. Si tratta dell’Arsenal che dopo l’1-1 dell’andata sfrutta il fattore campo e batte di misura l’Atletico Madrid. L a gara è intensa ma non spettacolare. Le due squadre mettono in campo le proprie idee e la propria identità. Decisivo è il gol di Saka, bravo a capitalizzare una respinta corta di Oblak. Complessivamente meglio i Gunners, con i Cholo Boys poco efficaci in attacco. Ora tocca a Bayern e PSG.

Le scelte di Arteta e Simeone

Non c’è stato spettacolo di PSG-Bayern ma il primo round di Atletico Madrid e Arsenal è stato certamente intenso ed equilibrato. Le due squadre si incontrano nuovamente 6 giorni dopo, stavolta però in terra londinese. I Gunners schierano un giovane come Lewis-Skelly a metà campo. Sulla trequarti Saka, Eze e Trossard alle spalle di Viktor Gyokeres. Arteta può fare affidamento sulla miglior difesa del torneo. 4-4-2 invece per Cholo che in attacco punta su Alvarez e Griezmann con Giuliano e Lookman (deludente all’andata) ai lati.

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Il primo tempo: equilibrio, fiammate e il lampo di Saka

Primo tempo intenso all’Emirates, con l’Arsenal padrone del possesso ma costretto a fare i conti con la solidità e le ripartenze dell’Atletico Madrid. I Colchoneros partono meglio e creano la prima vera occasione con Julian Alvarez, mentre David Raya e Declan Rice salvano su Griezmann e Simeone. Con il passare dei minuti i Gunners alzano il baricentro, costruiscono con qualità e sfiorano il vantaggio con Rice e Gabriel. L’Atletico resta compatto, difende basso e prova a colpire in transizione, ma soffre il palleggio inglese. Nel finale, dopo una lunga pressione, arriva l’episodio decisivo: azione manovrata, conclusione respinta di Trossard e tap-in vincente di Bukayo Saka per l’1-0 che chiude la prima frazione.

L’Arsenal gestisce e vola in finale

Come era facile intuire, l’Atletico si presenta ancor più combattivo nella ripresa. Giuliano Simeone, ingenuamente imbeccato da Saliba, si invola verso la porta di Oblak mancando però in fase conclusiva. Poco dopo è l’ispirato Griezmann ad accendere la manovra colchonera. La chance più importante capita però a Gyokeres – in gol all’andata -che si divora il colpo del ko. Il Cholo si gioca tutte le carte presenti in panchina ma non è soddisfatto, anche perché l’Arsenal è ben organizzato e sa ripartire. I tentativi degli spagnoli sono innocui: così Arteta può festeggiare e prepararsi a Budapest.

Top e flop dell’Arsenal

Saka 7 Sempre pericoloso quando accelera, trova il gol da opportunista vero.

Sempre pericoloso quando accelera, trova il gol da opportunista vero. Rice 7 Dominante nelle due fasi: salva un gol fatto e guida il centrocampo con personalità. Sempre nel vivo del gioco.

Dominante nelle due fasi: salva un gol fatto e guida il centrocampo con personalità. Sempre nel vivo del gioco. Raya 6,5 Attento nelle uscite, decisivo sull’azione pericolosa dell’Atletico. Trasmette sicurezza.

Attento nelle uscite, decisivo sull’azione pericolosa dell’Atletico. Trasmette sicurezza. Trossard 6,5 Non segna ma crea l’azione del vantaggio con una conclusione di qualità. Sempre mobile tra le linee.

Non segna ma crea l’azione del vantaggio con una conclusione di qualità. Sempre mobile tra le linee. Gyokeres 6,5 Il gol mangiato balza subito agli occhi. Però lo svedese lotta, difende palla dagli avversari, si rende utile.

Il gol mangiato balza subito agli occhi. Però lo svedese lotta, difende palla dagli avversari, si rende utile. Gabriel 6,5 Cambiano le punte dell’Atletico, non la sua solidità difensiva. Non si scompone mai.

Cambiano le punte dell’Atletico, non la sua solidità difensiva. Non si scompone mai. Lewis-Skelly 6 Qualche buona iniziativa, qualche imprecisione. Nel complesso, scommessa vinta da Arteta.

Qualche buona iniziativa, qualche imprecisione. Nel complesso, scommessa vinta da Arteta. Saliba 5,5 Un retropassaggio sciagurato di testa manda in porta Simeone.

Un retropassaggio sciagurato di testa manda in porta Simeone.

Top e flop dell’Atletico Madrid