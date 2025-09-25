Pagelle di Aston Villa-Bologna 1-0: Skorupski non basta, McGinn punisce Italiano. Odgaard arrugginito

Ecco i top e flop del match del Villa Park, valevole per la 1a giornata di Europa League. Il numero 1 polacco evita ai rossoblù un passivo più pesante.

Comincia male l’avventura del Bologna di Vincenzo Italiano in Europa League. I rossoblù perdono di misura a Birmingham contro l’Aston Villa con il gol di McGinn. Gli emiliani soffrono nel primo tempo, trovando la forza di reagire nella ripresa ma senza particolare fortuna. A tenerli in vita, però, è Skorupski che nega agli inglesi la possibilità del raddoppio più volte parando anche il rigore a Watkins.

Le scelte di Emery e Italiano

Vincenzo Italiano all’Europa ci tiene. L’ha già sfiorata due volte alla guida della Fiorentina. Oggi la competizione è differente rispetto ad allora ma non cambia la voglia di vincere del tecnico nato in Germania. Le scelte, infatti, vanno in quella direzione con la coppia di centrocampo Ferguson-Freuler e il trio Bernardeschi-Odgaard-Cambiaghi a supporto di Castro. Contro, però, c’è Emery che è un veterano di questi tornei e sa come gestirli. Anche l’Aston Villa gioca col 4-2-3-1: davanti c’è Rogers conMalen, Rogers e Guessand alle spalle.

McGinn dà concretezza all’assalto dei Villans

Nell’Aston Villa spicca l’ennesima panchina di Jadon Sancho, obiettivo estivo delle big italiane. I Lions partono subito forte e trovano il vantaggio dopo appena 13 minuti con un tiro di McGinn che beffa Skorupski. Il Bologna soffre tanto con il portiere che evita che il passivo peggiori. Di opportunità, però, la formazione di Italiano ne crea poche, anche perché è lenta nelle ripartenze.

Reazione rossoblù ma il MVP è Skorupski

Nella ripresa la gara è più equilibrata, perché pure gli ospiti rientrano con un piglio differente. Ma non basta: Zortea perde un pallone banale e Vitik interviene disperatamente su Rogers costringendo il direttore di gara a concedere calcio di rigore all’Aston Villa. Per fortuna Skorupski neutralizza la conclusione di Rogers e si resta 1-0. Nel Bologna entra Orsolini e imbecca Castro che di testa colpisce la traversa. Ma finisce qui, con una sconfitta dei felsinei nell’inferno di Birmingham.

Top e flop dell’Aston Villa

McGinn 7 Oltre al gol sforna una prestazione solida.

Oltre al gol sforna una prestazione solida. Malen 7 A tratti incontenibile.

A tratti incontenibile. Buendia 7 Una spina nel fianco per la retroguardia felsinea.

Una spina nel fianco per la retroguardia felsinea. Cash 5,5 Spinge tanto ma non è irresistibile quando deve contenere Cambiaghi.

Spinge tanto ma non è irresistibile quando deve contenere Cambiaghi. Watkins 5 Prosegue il momento no del bomber. Sbaglia il rigore e non riesce a graffiare, nonostante ci provi.

Top e flop del Bologna