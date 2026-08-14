Pagelle di Atalanta-Athletic Bilbao 1-0: prende forma la nuova Dea di Sarri. Zalewski, altro che mercato

La ripresa riparte senza stravolgimenti, ma con l'Athletic che prova ad alzare il baricentro per rimettere in equilibrio la partita. Sarri interviene al 70' con un triplo cambio, inserendo Sulemana, Kolašinac e de Roon al posto di Éderson, Bernasconi e Gaetano, dando così nuova energia soprattutto alla zona centrale del campo. L'Atalanta cerca di non abbassarsi troppo e continua a sfruttare gli esterni per risalire il campo, alternando possesso e verticalizzazioni. I baschi aumentano la pressione, ma la Dea riesce a proteggere il vantaggio e a mantenere ordine nelle distanze tra i reparti. È una ripresa meno brillante rispetto ai primi 45 minuti, ma utile a Sarri per vedere la squadra anche nella gestione di una partita sporca e combattuta.