Pagelle Atalanta-Juventus 1-2: David in rovesciata ma Vlahovic è ancora qui. Samardzic ci prova ma è troppo tardi

I top e flop della gara del Gewiss Stadium, antipasto dell'imminente inizio di campionato. La squadra di Tudor vince con i gol dei suoi attaccanti.

Antipasto di campionato convincente per la Juventus che vince 2-1 a Bergamo con l’Atalanta e si aggiudica il Trofeo Bortolotti. Dopo un primo tempo equilibrato, i bianconeri passano nella ripresa con i gol degli attaccanti. Prima David in rovesciata, poi Dusan Vlahovic appena entrato, regalano il successo a Igor Tudor. Crea poco la Dea che pure ci mette voglia e intensità. Nel finale c’è ancora spazio per il guizzo di Samardzic.

Le scelte di Juric e Tudor

Sa già di campionato questo Atalanta-Juventus di metà agosto, ad una settimana dall’inizio ufficiale del torneo. La Dea è ancora alle prese con il caso Lookman, ancora indisponibile ed in attesa di trasferimento. Juric schiera Scamacca dal primo minuto con De Ketelaere e Maldini a supporto. Pasalic arretra a centrocampo mentre ha una chance pure il giovane Bernasconi.

Igor Tudor dà fiducia a Nico Gonzalez, messo però a tutta fascia. L’ex Koopmeiners affianca Thuram a centrocampo, mentre Kalulu è il grande escluso in difesa considerando il rientro di Gatti. Confermatissimi Conceicao e Yildiz.

Carnesecchi sugli scudi in un primo tempo senza gol

La prima chance è dell’Atalanta con Di Gregorio bravo a rispondere su Hien. La Juve risponde con il fischiatissimo Koopmeiners che mette alla prova i riflessi sempre ottimi di Carnesecchi. Particolarmente ispirato Yildiz tra assist e tentativi individuali anche in questo caso terminati sul muro bergamasco. Scivola così la prima frazione di gioco, intensa ma sostanzialmente tirata e con pochi spazi concessi.

David e Vlahovic firmano il successo bianconero

Nella ripresa l’Atalanta prova a sfondare sul lato di Bellanova: il duello con Cambiaso è avvincente ma non produce significative novità. Così i padroni di casa sono i primi a dare il via alla girandola di cambi dopo l’ora abbondante di gioco. La Juve, invece, preferisce dare continuità all’11 di base e fa bene. Perché dal nulla in rovesciata David trova l’1-0. A quel punto Tudor è libero di lasciarsi andare alle sostituzioni.

La Vecchia Signora allora colpisce ancora. Percussione di Joao Mario che serve Vlahovic al centro dell’area di rigore: controllo e sinistro del serbo che batte con freddezze Carnesecchi. Nel finale Samardzic trova il modo di accorciare le distanze con una pregevole giocata ma è troppo tardi. Così gli ospiti si prendono il Trofeo Bortolotti ma soprattutto offrono una prestazione solida e convincente in vista dell’inizio della stagione.

Top e flop dell’Atalanta

Carnesecchi 7 Riflessi straordinari per il numero 1 degli orobici.

Riflessi straordinari per il numero 1 degli orobici. Samardzic 7 Segna un gol davvero bello con Kalulu messo a sedere. Peccato che per la Dea si tardi.

Segna un gol davvero bello con Kalulu messo a sedere. Peccato che per la Dea si tardi. Hien 6 Quasi perfetto. Quasi perché non riesce ad arginare David nell’azione dello 0-1.

Quasi perfetto. Quasi perché non riesce ad arginare David nell’azione dello 0-1. Pasalic 6 Funzionale anche da mediano, soprattutto in fase di interdizione.

Funzionale anche da mediano, soprattutto in fase di interdizione. De Ketelaere 5,5 Un paio di sprazzi ma viene contenuto piuttosto bene da Kelly.

Un paio di sprazzi ma viene contenuto piuttosto bene da Kelly. Scamacca 5,5 Asfissiato da Bremer. Tiene comunque un’ora e sono minuti preziosi messe nelle gambe dopo il lungo infortunio.

Top e flop della Juve