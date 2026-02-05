Pagelle di Atalanta-Juventus 3-0: Scamacca, Sulemana, Pasalic per la disfatta bianconera. Bremer, che crollo

Ecco i top e flop del match della New Balance Arena, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. È un trionfo nerazzurro, umiliata la Vecchia Signora.

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. I bianconeri giocano meglio per lunghi tratti del match ma non impensieriscono mai Carnesecchi. Al contrario, la Dea sfrutta l’episodio del rigore per portarsi in vantaggio con Bremer. E nella ripresa infila il raddoppio con Sulemana. A quel punto, la Vecchia Signora sparisce dal campo e Pasalic chiude i conti. Sorprendente disfatta per la formazione di Spalletti.

Le scelte di Palladino e Spalletti

Turnover? Neanche per sogno. Atalanta e Juventus non fanno calcoli e schierano formazioni con pochissimi cambi rispetto alle tradizionali. La Dea conferma praticamente tutti, compreso il trio De Ketelaere-Raspadori-Scamacca. I bianconeri sono privi di Yildiz, non al meglio, e avanzano Cambiaso in posizione di ala sinistra. Per il resto, giocano i big, compreso Bremer. La punta è ancora una volta David, con buona pace di Openda.

Scamacca decisivo, Juve sfortunata ma propositiva Primo tempo intenso al Gewiss Stadium, con l’Atalanta avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Scamacca per fallo di mano di Bremer. I nerazzurri sfruttano l’episodio favorevole, ma soffrono a lungo l’iniziativa della Juventus. I bianconeri costruiscono diverse occasioni nitide, soprattutto con Conceicao, fermato da una traversa e da un grande intervento di Carnesecchi. Ci provano anche Bremer e McKennie, senza trovare il bersaglio. All’intervallo il punteggio premia la Dea, ma la Juve lascia il campo con più di un rimpianto. La Dea dilaga: Sulemana e Pasalic affossano Spalletti

La ripresa segue il filo del primo tempo. La Juventus attacca, costruisce ma non finalizza e per la verità neppure tira in porta. La prima carta di Spalletti dalla panchina è Boga, all'esordio in bianconero. Anche Palladino attua le sue contromosse, cambiando completamente schieramento nel tentativo di contenere la pressione della Vecchia Signora. Il copione però non segue la logica. O forse sì. Perché in contropiede gli orobici fanno 2-0 con Sulemana. La Juve crolla e arriva addirittura il tris dei padroni di casa con Pasalic.

Le pagelle della Juventus

Perin 6 Spiazzato sul rigore. Non ci sono parate da segnalare.

Spiazzato sul rigore. Non ci sono parate da segnalare. Kalulu 5 Due immagini restano negli occhi: l’assist sbagliato a David a inizio ripresa e l’errore sul raddoppio di Sulemana.

Due immagini restano negli occhi: l’assist sbagliato a David a inizio ripresa e l’errore sul raddoppio di Sulemana. Gatti 5,5 Un po’ arrugginito dal periodo trascorso fuori dal campo. Spalletti lo vorrebbe più largo per impostare ma è un po’ indietro di condizione. (Dal 64′ Boga 6 Non giocava da novembre: entra bene in partita, tutto sommato).

Un po’ arrugginito dal periodo trascorso fuori dal campo. Spalletti lo vorrebbe più largo per impostare ma è un po’ indietro di condizione. (Dal 64′ Non giocava da novembre: entra bene in partita, tutto sommato). Bremer 4 Quanti errori. Entra su tutti e tre i gol subiti.

Quanti errori. Entra su tutti e tre i gol subiti. Kelly 5,5 Intercetta alcuni palloni potenzialmente pericolosi in area. Molla anche lui nel finale.

Intercetta alcuni palloni potenzialmente pericolosi in area. Molla anche lui nel finale. Locatelli 6 Poco da rimproveragli per generosità e quantità di palloni recuperati. (Dal 74′ Koopmeiners ng ).

Poco da rimproveragli per generosità e quantità di palloni recuperati. (Dal 74′ ). Thuram 6 Pimpante in mediana, anche non sempre lucido con la gestione della palla.

Pimpante in mediana, anche non sempre lucido con la gestione della palla. Conceicao 5 Si perde negli ultimi 30 metri. La traversa gli lascia qualche rimpianto. (Dall’80’ Zhegrova ng ).

Si perde negli ultimi 30 metri. La traversa gli lascia qualche rimpianto. (Dall’80’ ). McKennie 5,5 Tra quelli che corrono di più, nonostante in pratica faccia il centravanti. Stasera, però, pericoloso non lo è mai.

Tra quelli che corrono di più, nonostante in pratica faccia il centravanti. Stasera, però, pericoloso non lo è mai. Cambiaso 5,5 Non ci può certamente attendere Yildiz, però dalle sue parti non arriva nulla di buono. (Dall’81’ Openda ng ).

Non ci può certamente attendere Yildiz, però dalle sue parti non arriva nulla di buono. (Dall’81’ ). David 6 Lo vedi più basso di McKennie, per dare una mano alla squadra nel fraseggio. Raramente sbaglia giocata dal punto di vista tecnico. (Dal 74′ Holm ng).

Top e flop dell’Atalanta