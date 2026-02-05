Pagelle di Atalanta-Juventus 3-0: Scamacca, Sulemana, Pasalic per la disfatta bianconera. Bremer, che crollo

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. I bianconeri giocano meglio per lunghi tratti del match ma non impensieriscono mai Carnesecchi. Al contrario, la Dea sfrutta l’episodio del rigore per portarsi in vantaggio con Bremer. E nella ripresa infila il raddoppio con Sulemana. A quel punto, la Vecchia Signora sparisce dal campo e Pasalic chiude i conti. Sorprendente disfatta per la formazione di Spalletti.
- Le scelte di Palladino e Spalletti
- Scamacca decisivo, Juve sfortunata ma propositiva
- La Dea dilaga: Sulemana e Pasalic affossano Spalletti
- Top e flop dell'Atalanta
Le scelte di Palladino e Spalletti
Turnover? Neanche per sogno. Atalanta e Juventus non fanno calcoli e schierano formazioni con pochissimi cambi rispetto alle tradizionali. La Dea conferma praticamente tutti, compreso il trio De Ketelaere-Raspadori-Scamacca. I bianconeri sono privi di Yildiz, non al meglio, e avanzano Cambiaso in posizione di ala sinistra. Per il resto, giocano i big, compreso Bremer. La punta è ancora una volta David, con buona pace di Openda.
Le pagelle della Juventus
- Perin 6 Spiazzato sul rigore. Non ci sono parate da segnalare.
- Kalulu 5 Due immagini restano negli occhi: l’assist sbagliato a David a inizio ripresa e l’errore sul raddoppio di Sulemana.
- Gatti 5,5 Un po’ arrugginito dal periodo trascorso fuori dal campo. Spalletti lo vorrebbe più largo per impostare ma è un po’ indietro di condizione. (Dal 64′ Boga 6 Non giocava da novembre: entra bene in partita, tutto sommato).
- Bremer 4 Quanti errori. Entra su tutti e tre i gol subiti.
- Kelly 5,5 Intercetta alcuni palloni potenzialmente pericolosi in area. Molla anche lui nel finale.
- Locatelli 6 Poco da rimproveragli per generosità e quantità di palloni recuperati. (Dal 74′ Koopmeiners ng).
- Thuram 6 Pimpante in mediana, anche non sempre lucido con la gestione della palla.
- Conceicao 5 Si perde negli ultimi 30 metri. La traversa gli lascia qualche rimpianto. (Dall’80’ Zhegrova ng).
- McKennie 5,5 Tra quelli che corrono di più, nonostante in pratica faccia il centravanti. Stasera, però, pericoloso non lo è mai.
- Cambiaso 5,5 Non ci può certamente attendere Yildiz, però dalle sue parti non arriva nulla di buono. (Dall’81’ Openda ng).
- David 6 Lo vedi più basso di McKennie, per dare una mano alla squadra nel fraseggio. Raramente sbaglia giocata dal punto di vista tecnico. (Dal 74′ Holm ng).
Top e flop dell’Atalanta
- Ederson 7 Cuore e anima della squadra. E’ tornato ai livelli top.
- Scalvini 7 Presenza imponente, in difesa ma non solo.
- Sulemana 7 Entra e chiude i conti.
- Pasalic 7 C’è tempo anche per il suo sigillo.
- Scamacca 7 Bello il duello con Bremer. Freddo dal dischetto come suo solito.
- Ahanor 6 Le qualità ci sono, manca l’esperienza e serve tempo per accumularla. Commette qualche errore ma se la cava considerate le difficoltà della gara.
- Raspadori 5,5 Un po’ fuori dalla partita. In fase offensiva non si vede praticamente mai.