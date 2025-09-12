Pagelle di Avellino-Monza 2-1: al Partenio si spengono le luci, nell'attacco brianzolo pure. Russo, che prodezza

Ecco i top e flop del match del Partenio, valevole per la 3a giornata di Serie B. I Lupi fanno festa con un gol per tempo

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Avellino centra la sua prima vittoria stagionale. Al Partenio i biancoverdi capitalizzano al massimo l’autogol fortunoso di Azzi e la rovesciata surreale di Russo per strappare tre punti ad una delle più forti candidate alla promozione come il Monza. Prestazione opaca dei brianzoli, che ci provano soprattutto nella ripresa senza però trovare il giusto apporto da parte degli attaccanti. Si salva solo Alvarez che accorcia quando però è troppo tardi. Tra Biancolino e Bianco gode solo il primo in una partita, però, a tratti davvero priva di colori.

Avellino-Monza caratterizzata dalle assenze

Più che i protagonisti in campo, la vigilia della gara è stata caratterizzata da quelli mancati. Partiamo dall’Avellino che deve fare a meno di tre elementi come Patierno, Favilli e Tutino. Emergenza, però, pure in casa Monza con Colpani e Pessina costretti al forfait.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I moduli sono speculari per i due allenatori e questa è una novità soprattutto per i lupi con Biancolino che opta per una difesa a 3. Nel 3-4-2-1 dei brianzoli, invece, tocca alla coppia Galazzi-Mota Carvalho agire alle spalle di Caprari.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Azzi fa 1-0 ma nella propria porta

La prima parte di gara è piuttosto deludente. Il Monza attua una strategia di attesa, stazionando per lo più nella propria metà campo in attesa eventualmente di ripartire in contropiede. L’Avellino, però, è altrettanto guardingo e concentrato a non prestare il fianco agli avversari. Qualcosa in più fanno i biancoverdi che non a caso trovano il vantaggio con l’autogol di Azzi che devia il pallone nella propria porta a seguito di una carambola.

Russo, meraviglia in rovesciata

Nella ripresa il Monza troverebbe anche il pari con Birindelli ma il gol viene annullato per fallo in partenza. Per qualche minuto si spengono anche le luci ad un Partenio che resta illuminato solamente con i display dei cellulari dei tifosi. I brianzoli alzano il ritmo e provano a sfondare soprattutto sull’out di destro. Bianco prova anche a cambiare tutte le sue punte, evanescenti nel corso dell’intera gara. Nel finale, però, è l’Avellino a trovare il 2-0 con la meravigliosa rovesciata di Russo.

Quando tutto sembra finito, gli ospiti trovano il modo di rimettersi in carreggiata con Alvarez. Il forcing successivo non porta alla rimonta sperata. I tre punti se li prendono i biancoverdi.

Top e flop dell’Avellino

Russo 8 La prima rete in carriera è una rovesciata pazzesca.

La prima rete in carriera è una rovesciata pazzesca. Simic 7 Il gol che sblocca la partita da lui propiziato è il giusto premio per una prestazione solida

Il gol che sblocca la partita da lui propiziato è il giusto premio per una prestazione solida Missori 7 Una partita di grande intensità. Ha chiuso bene su Dani Mota e Galazzi, due degli uomini più pericolosi del Monza, con interventi decisivi

Una partita di grande intensità. Ha chiuso bene su Dani Mota e Galazzi, due degli uomini più pericolosi del Monza, con interventi decisivi Sounas 6,5 Ottimo nell’impostazione del gioco, ha creato numerosi spunti per la squadra con passaggi verticali.

Ottimo nell’impostazione del gioco, ha creato numerosi spunti per la squadra con passaggi verticali. Iannarilli 6 Fa praticamente da spettatore. Incolpevole sul gol.

Top e flop del Monza