Pagelle di Avellino-Monza 2-1: al Partenio si spengono le luci, nell'attacco brianzolo pure. Russo, che prodezza

L’Avellino centra la sua prima vittoria stagionale. Al Partenio i biancoverdi capitalizzano al massimo l’autogol fortunoso di Azzi e la rovesciata surreale di Russo per strappare tre punti ad una delle più forti candidate alla promozione come il Monza. Prestazione opaca dei brianzoli, che ci provano soprattutto nella ripresa senza però trovare il giusto apporto da parte degli attaccanti. Si salva solo Alvarez che accorcia quando però è troppo tardi. Tra Biancolino e Bianco gode solo il primo in una partita, però, a tratti davvero priva di colori.
Avellino-Monza caratterizzata dalle assenze
Più che i protagonisti in campo, la vigilia della gara è stata caratterizzata da quelli mancati. Partiamo dall’Avellino che deve fare a meno di tre elementi come Patierno, Favilli e Tutino. Emergenza, però, pure in casa Monza con Colpani e Pessina costretti al forfait.
I moduli sono speculari per i due allenatori e questa è una novità soprattutto per i lupi con Biancolino che opta per una difesa a 3. Nel 3-4-2-1 dei brianzoli, invece, tocca alla coppia Galazzi-Mota Carvalho agire alle spalle di Caprari.
Azzi fa 1-0 ma nella propria porta
La prima parte di gara è piuttosto deludente. Il Monza attua una strategia di attesa, stazionando per lo più nella propria metà campo in attesa eventualmente di ripartire in contropiede. L’Avellino, però, è altrettanto guardingo e concentrato a non prestare il fianco agli avversari. Qualcosa in più fanno i biancoverdi che non a caso trovano il vantaggio con l’autogol di Azzi che devia il pallone nella propria porta a seguito di una carambola.
Russo, meraviglia in rovesciata
Nella ripresa il Monza troverebbe anche il pari con Birindelli ma il gol viene annullato per fallo in partenza. Per qualche minuto si spengono anche le luci ad un Partenio che resta illuminato solamente con i display dei cellulari dei tifosi. I brianzoli alzano il ritmo e provano a sfondare soprattutto sull’out di destro. Bianco prova anche a cambiare tutte le sue punte, evanescenti nel corso dell’intera gara. Nel finale, però, è l’Avellino a trovare il 2-0 con la meravigliosa rovesciata di Russo.
Quando tutto sembra finito, gli ospiti trovano il modo di rimettersi in carreggiata con Alvarez. Il forcing successivo non porta alla rimonta sperata. I tre punti se li prendono i biancoverdi.
Top e flop dell’Avellino
- Russo 8 La prima rete in carriera è una rovesciata pazzesca.
- Simic 7 Il gol che sblocca la partita da lui propiziato è il giusto premio per una prestazione solida
- Missori 7 Una partita di grande intensità. Ha chiuso bene su Dani Mota e Galazzi, due degli uomini più pericolosi del Monza, con interventi decisivi
- Sounas 6,5 Ottimo nell’impostazione del gioco, ha creato numerosi spunti per la squadra con passaggi verticali.
- Iannarilli 6 Fa praticamente da spettatore. Incolpevole sul gol.
Top e flop del Monza
- Alvarez 7 Ingresso in campo forse tardivo. C’è e si vede, non solo per il gol.
- Birindelli 6,5 Tra i più attivi per quanto riguarda gli ospiti.
- Caprari 5,5 Spesso lento o fuori posizione. Abbiamo visto di meglio dal numero 10 brianzolo.
- Mota Carvalho 5 Della serie “Chi l’ha visto?”.
- Galazzi 5 Male anche l’altro trequartista biancorossa, puntualmente chiuso dai centrali campani.