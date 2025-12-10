Pagelle di Benfica-Napoli 2-0: McTominay assente, Buongiorno si mette in difficoltà da solo. Rios protagonista

Lo scozzese sorprendentemente spento viene divorato dal talento di Mourinho, in assoluto il migliore in campo. In difficoltà anche il centrale ex Torino

Cade il Napoli all’Estadio Da Luz: 2-0 per il Benfica. La squadra di Mourinho riaccende le possibilità di qualificazione ai playoff e porta a casa tre punti importantissimi con quella che probabilmente è la miglior prestazione della sua stagione. Situazione che si fa spinosa per Antonio Conte e la sua squadra che scivola al 23esimo posto con sette punti a due giornate dalla fine. A gennaio ci si gioca la qualificazione nelle partite contro Copenaghen e Chelsea.

Rios la sblocca, McTominay troppo leggero

Dopo una prima fase di studio con un Napoli più attendista e in emergenza totale, esce fuori il Benfica. La prima occasione della partita è per i portoghesi: imbucata lunga per Aursnes, tacco geniale per Ivanovic che a tu pe tu si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Il portiere del Napoli rimane in piedi fino all’ultimo e salva la porta con la parata a una mano. Pochi minuti dopo, il serbo rischia di regalare il vantaggio al Benfica sbagliando un passaggio nel giro palla basso e regalando il pallone ad Aursnes: il norvegese tutto solo in area la mette clamorosamente fuori. Ma la prima rete arriva due minuti dopo con Rios. Cross tutt’altro che irresistibile verso l’area, McTominay prova a spazzare di testa ma colpisce un avversario, l’ex Palmeiras sbuca in area piccola e la mette dentro. Il Napoli prova a reagire e sfiora il palo con il colpo di testa di Di Lorenzo. Si accende anche Neres che riesce a sfruttare quei pochi spazi concessi, ma i suoi non riescono a sfruttare le occasioni e il primo tempo scivola verso la fine sul vantaggio dei portoghesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Barreiro raddoppia con una magia e taglia le gambe al Napoli

Napoli che rientra in campo più offensivo con Di Lorenzo che torna a fare il centrale e gli ingressi di Spinazzola e Politano. La squadra di Conte rientra bene nel secondo tempo, ma nel momento migliore subisce il raddoppio. Rios scappa a McTominay e raccoglie l’imbucata sulla destra, palla rasoterra sul primo palo per Barreiro che di tacco la mette alle spalle di Milinkovic-Savic. Il Benfica dopo il raddoppio cerca di addormentare la partita. Con il pallone fa un possesso palla orizzontale e lancia lungo per Ivanovic, quando non ce l’ha si richiude in area e aggredisce appena perde palla. Il Napoli non riesce a trovare i varchi giusti, nel finale prova a riversarsi in avanti ma non basta.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 5,5 : Subito un miracolo nelle prime battute della partita, ma pochi minuti dopo un errore che rischiava di costare caro. Sul primo gol da due passi non può nulla, invece calcola male i tempi di uscita sulla rete di Barreiro.

: Subito un miracolo nelle prime battute della partita, ma pochi minuti dopo un errore che rischiava di costare caro. Sul primo gol da due passi non può nulla, invece calcola male i tempi di uscita sulla rete di Barreiro. Beukema 5 : Soffre l’estro di Sudakov che più di una volta lo mette in difficoltà. Viene sacrificato da Conte per rendere più offensiva la squadra (dal 1′ st Politano 5,5 : Entra bene in partita, ma rendimento troppo altalenante)

: Soffre l’estro di Sudakov che più di una volta lo mette in difficoltà. Viene sacrificato da Conte per rendere più offensiva la squadra (dal 1′ st : Entra bene in partita, ma rendimento troppo altalenante) Rrahmani 5,5 : Una partita ordinata, senza troppi patemi, ma si perde Barreiro nel secondo gol del Benfica.

: Una partita ordinata, senza troppi patemi, ma si perde Barreiro nel secondo gol del Benfica. Buongiorno 5 : Si perde Ivanovic nell’occasione dell’inizio. Va troppo spesso in difficoltà da solo quando ha il pallone. Se ne accorge anche Conte che lo toglie dopo un’ora di gioco (dal 14′ st Juan Jesus 5 : Nonostante sia fresco, soffre prima Ivanovic e poi anche Pavlidis)

: Si perde Ivanovic nell’occasione dell’inizio. Va troppo spesso in difficoltà da solo quando ha il pallone. Se ne accorge anche Conte che lo toglie dopo un’ora di gioco (dal 14′ st : Nonostante sia fresco, soffre prima Ivanovic e poi anche Pavlidis) Di Lorenzo 6 : Dahl gli tiene testa, ma quando riesce a eludere la sua marcatura è sempre pericoloso, vedi il colpo di testa nel primo tempo. Riesce ad avere più spazio quando torna a fare il centrale.

: Dahl gli tiene testa, ma quando riesce a eludere la sua marcatura è sempre pericoloso, vedi il colpo di testa nel primo tempo. Riesce ad avere più spazio quando torna a fare il centrale. Elmas 5 : Come ha detto Conte, è stato “catapultato” davanti la difesa. Da apprezzare l’impegno, ma si vede che non è il suo ruolo: non riesce a far girare la squadra e non incide in fase di interdizione (dal 36′ st Vergara 5: Seconda presenza in assoluto in Champions, ammonito).

: Come ha detto Conte, è stato “catapultato” davanti la difesa. Da apprezzare l’impegno, ma si vede che non è il suo ruolo: non riesce a far girare la squadra e non incide in fase di interdizione (dal 36′ st Seconda presenza in assoluto in Champions, ammonito). McTominay 4,5 : Troppa leggerezza in occasione del gol del Benfica. Sbaglia anche qualche passaggio di troppo in mezzo al campo. Rios gli sta sempre attaccato e non lo molla. Non accade il contrario dato che il colombiano gli scappa per fare l’assist del secondo gol.

: Troppa leggerezza in occasione del gol del Benfica. Sbaglia anche qualche passaggio di troppo in mezzo al campo. Rios gli sta sempre attaccato e non lo molla. Non accade il contrario dato che il colombiano gli scappa per fare l’assist del secondo gol. Olivera 5,5 : Sembrava non farcela dopo il problema nella partita contro la Juve, ma recupera in tempi record. L’asse con il reparto offensivo va ancora migliorato, sia con Lang che con Hojlund (dal 1’st Spinazzola 5 : Si vede molto poco dopo il suo ingresso in campo).

: Sembrava non farcela dopo il problema nella partita contro la Juve, ma recupera in tempi record. L’asse con il reparto offensivo va ancora migliorato, sia con Lang che con Hojlund (dal 1’st : Si vede molto poco dopo il suo ingresso in campo). Neres 6,5 : Sempre raddoppiato, non riesce spesso a trovare spazio. Cerca di sfruttare quel poco che gli viene concesso e lo fa al meglio con accelerazioni e fantasia.

: Sempre raddoppiato, non riesce spesso a trovare spazio. Cerca di sfruttare quel poco che gli viene concesso e lo fa al meglio con accelerazioni e fantasia. Lang 6,5 : Spesso parte dentro al campo, per cercare di combinare con Hojlund e Neres. Uno dei pochi del Napoli che crea costantemente pericoli. Importante anche in fase di ripiegamento (dal 29′ st Lucca 5 : Gli arrivano tanti spioventi e traversoni, ma non riesce a sfruttarli).

: Spesso parte dentro al campo, per cercare di combinare con Hojlund e Neres. Uno dei pochi del Napoli che crea costantemente pericoli. Importante anche in fase di ripiegamento (dal 29′ st : Gli arrivano tanti spioventi e traversoni, ma non riesce a sfruttarli). Hojlund 6: Fa il regista offensivo, ma gli arrivano poche palle buone in area. Sta affinando l’intesa con Neres e Lang, che cresce partita dopo partita. Non riesce però a tenere il pallone per far alzare i suoi.

Top e Flop del Benfica