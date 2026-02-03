Pagelle di Bologna-Milan 0-3: Loftus-Cheek come Mateta. Nkunku e Rabiot, che spettacolo. Incubo per Italiano

Ecco i top e flop del match del Dall'Ara, valevole per la 23a giornata di Serie A. Difesa choc dei rossoblù, il Diavolo ne approfitta.

L’Inter chiama e il Milan risponde. Il Diavolo fa a fette il Bologna, annichilendolo con uno schiacciante 3-0 al Dall’Ara. Dal mercato non arriva il centravanti? E Allegri se lo inventa, scommettendo su Loftus-Cheek nel ruolo di prima punta. L’inglese sbaglia un gol poi lo segna portando i rossoneri in vantaggio. La strada da lì è in discesa, complice la difesa colabrodo dei felsinei. Nkunku su rigore raddoppia prima del duplice fischio poi ad inizio ripresa è Rabiot a chiudere i conti.

Le scelte di Italiano e Allegri

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime dieci partite. La squadra di Italiano ha il desiderio di vivere una nuova notte magica, a prescindere anche dalla classifica. I rossoblù puntano su Castro centravanti, con Orsolini, Odgaard e Rowe alle spalle. Contro i felsinei c’è il Milan, privo di Pulisic e con Leao in panchina, ma chiamato a rispondere alla vittoria dell’Inter per tenere aperto il campionato. I rossoneri si affidano a Nkunku come prima punta e Loftus-Cheek a sostegno.

Loftus-Cheek e Nkunku sciolgono il Bologna

Il Bologna parte aggressivo e cerca di sfondare soprattutto sulla sinistra, zolla di campo occupata dal vivace Rowe. Il Milan, però, arriva in porta con pochi passaggi, approfittando anche della scarsa tenuta difensiva dei rossoblù. Prima Loftus-Cheek, lanciato a rete da Nkunku, si divora il vantaggio, pochi minuti dopo lo segna con un piatto destro su servizio di Rabiot. Sfumato Mateta, è l’inglese a fare il centravanti in una delle tante intuizioni di Max Allegri in stagione. A 5 minuti dal duplice fischio arriva anche il raddoppio di Nkunku su un calcio di rigore che lo stesso francese aveva procurato.

Sciocchezza di Miranda e Rabiot chiude i giochi

I piani del Bologna si complicano a inizio ripresa con lo sciagurato passaggio di Miranda che mette in porta Rabiot. Il francese di questi tempi è una certezza e firma il 3-0. Italiano prova a cambiare, inserendo Dallinga e Bernardeschi. Allegri bada al sodo e si rifugia dietro a un 5-4-1 con Rabiot e Fofana esterni e il solo Nkunku davanti. Fondamentalmente non accade più nulla in una partita già indirizzata. Il Milan si riporta a -5 dall’Inter rianimando il duello.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 Non c’è bisogno dei suoi miracoli stavolta.

Non c’è bisogno dei suoi miracoli stavolta. De Winter 6 Qualche errore tecnico negli appoggi ma tutto sommato fa la sua parte.

Qualche errore tecnico negli appoggi ma tutto sommato fa la sua parte. Gabbia 6 Naviga col pilota automatico. Il Castro di oggi non gli toglie tranquillità.

Naviga col pilota automatico. Il Castro di oggi non gli toglie tranquillità. Pavlovic 6,5 Ottime letture difensive.

Ottime letture difensive. Athekame 6,5 Vince il duello con Miranda e si disimpegna alla grande sia in difesa che in attacco. (Dal 68′ Tomori 6 Il suo ingresso per blindare il risultato).

Vince il duello con Miranda e si disimpegna alla grande sia in difesa che in attacco. (Dal 68′ Il suo ingresso per blindare il risultato). Fofana 6,5 Quantità ma anche qualità. Ruba il pallone a Orsolini nell’azione dell’1-0.

Quantità ma anche qualità. Ruba il pallone a Orsolini nell’azione dell’1-0. Modric 6,5 Fa girare la squadra, non soffre la pressione iniziale dei centrocampisti del Bologna e poi viene fuori con tutta la sua classe.(Dal 72′ Jashari 6,5 Minuti preziosi, come sempre nella postazione da play. Mette Fullkrug solo davanti al portiere),

Fa girare la squadra, non soffre la pressione iniziale dei centrocampisti del Bologna e poi viene fuori con tutta la sua classe.(Dal 72′ Minuti preziosi, come sempre nella postazione da play. Mette Fullkrug solo davanti al portiere), Rabiot 7 Lucidissimo nell’assist a Loftus-Cheek. Per il resto, solita garanzia per la squadra nella gestione dei momenti.

Lucidissimo nell’assist a Loftus-Cheek. Per il resto, solita garanzia per la squadra nella gestione dei momenti. Bartesaghi 6,5 Solido difensivamente e propositivo quando può spingere. (Dall’83’ Estupinan ng ).

Solido difensivamente e propositivo quando può spingere. (Dall’83’ ). Nkunku 7 Geniale la palla per Loftus-Cheek. Non dà punti di riferimento e svaria su tutto il fronte, in più si procura e segna il rigore. (Dal 72′ Fullkrug 6,5 Due opportunità per segnare ma Ravaglia lo ferma).

Geniale la palla per Loftus-Cheek. Non dà punti di riferimento e svaria su tutto il fronte, in più si procura e segna il rigore. (Dal 72′ Due opportunità per segnare ma Ravaglia lo ferma). Loftus-Cheek 7 Si divora un gol lanciato a rete da Nkunku, si riscatta poco dopo con la rete che sblocca il match. Allegri lo schiera centravanti di fatto e l’inglese interpreta il ruolo con le sue caratteristiche, funzionali alla causa. (Dal 68′ Ricci 6 Entra con discreta verve).

Top e flop del Bologna