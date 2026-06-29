Pagelle di Brasile-Giappone 2-1: Sano spaventa i verdeoro. Ancelotti la ribalta con le sostituzioni

Il Brasile rischia grosso contro un ottimo Giappone, capace di passare in vantaggio nel primo tempo con Sano. Nella ripresa la Seleçao cambia marcia e ribalta tutto grazie al gol di Casemiro e alla zampata decisiva di Martinelli in pieno recupero.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Brasile evita una clamorosa eliminazione e vola agli ottavi di finale del Mondiale grazie a una straordinaria rimonta contro il Giappone. Sotto all’intervallo per il gol di Sano, la Seleçao cambia marcia nella ripresa, trova il pareggio con Casemiro e sfiora più volte il sorpasso, colpendo anche un palo con Vinicius. Quando i supplementari sembravano ormai inevitabili, al 95′ Martinelli sfrutta alla perfezione l’assist di Bruno Guimaraes e firma il definitivo 2-1. Una vittoria sofferta ma meritata per la squadra di Ancelotti, che conferma carattere e qualità nei momenti decisivi.

Le scelte dei CT

Scatta l’ora del mata-mata e il Brasile vuole evitare la trappola di Giappone. Nel secondo sedicesimo di finale, dopo Sudafrica-Canada, c’è anche un po’ di Italia: oltre a Carlo Ancelotti, selezionatore dei verdeoro, c’è anche l’arbitro Mariani a dirigere l’incontro. La Seleçao si affida al solito Vinicius Jr con conferma anche per Cunha. Negli asiatici non recupera Kubo ma per il CT Moriyasu la certezza si chiama Ueda: già due gol nel torneo.

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Sano gela il Brasile, Giappone avanti all’intervallo

Primo tempo complicato per il Brasile, sotto 1-0 contro il Giappone al termine dei primi 45 minuti. La Seleçao ha mantenuto il possesso del pallone per lunghi tratti della gara, ma ha faticato a trovare spazi contro l’organizzata difesa nipponica. L’episodio che ha sbloccato il match è arrivato al 30′: Sano ha recuperato palla sulla trequarti e ha lasciato partire una conclusione dal limite sulla quale Alisson non è apparso impeccabile. I verdeoro hanno provato a reagire con Paquetà e Bruno Guimaraes, senza però riuscire a impensierire seriamente il portiere del Parma Suzuki.

I cambi di Ancelotti decidono: il Brasile va agli ottavi

La mossa di Ancelotti per rimettere in piedi partita e qualificazione è Endrick. Il Brasile, però, ci mette un po’ a cambiare marcia. Prima è Bruno Guimaraes a sfiorare il gol trovando il clamoroso salvataggio di Tomiyasu sulla linea. Poi è Casemiro a trovare effettivamente il pari, dopo essersi trasformato in attaccante aggiunto. Vinicius Jr sale in cattedra e colpisce un palo. Il Giappone prova a trovare le adeguate contromisure attraverso le sostituzioni, in particolare sulle corsie laterali dove i sudamericani sfondano. Nel finale, però, accade l’inevitabile con Martinelli che beffa Suzuki e manda i brasiliani agli ottavi.

Top e flop del Brasile

Bruno Guimaraes 7,5 Tiene in vinta il Brasile anche quando il Brasile non c’è. Suo l’assist nel finale per Martinelli.

Tiene in vinta il Brasile anche quando il Brasile non c’è. Suo l’assist nel finale per Martinelli. Martinelli 7 L’arma di Ancelotti: entra e segna.

L’arma di Ancelotti: entra e segna. Casemiro 7 Non fa tutto bene ma quando serve c’è. Prima sfiora il pari con un colpo di testa salvato sulla linea, poi trova l’1-1 facendosi trovare al posto giusto sul secondo palo. Decisivo anche in fase di interdizione.

Non fa tutto bene ma quando serve c’è. Prima sfiora il pari con un colpo di testa salvato sulla linea, poi trova l’1-1 facendosi trovare al posto giusto sul secondo palo. Decisivo anche in fase di interdizione. Alisson 5,5 Non perfetto in occasione del gol subito.

Non perfetto in occasione del gol subito. Danilo 5 Giornata no per l’ex juventino che sbaglia tutto quello che può.

Top e flop del Giappone

Sano 7 Il migliore dei nipponici. Recupera il pallone che porta al vantaggio e poi batte Alisson con freddezza. Corre, recupera e dà equilibrio al centrocampo.

Il migliore dei nipponici. Recupera il pallone che porta al vantaggio e poi batte Alisson con freddezza. Corre, recupera e dà equilibrio al centrocampo. Suzuki 7 Trasmette sicurezza alla difesa e compie un intervento determinante su Vinicius, costringendo il brasiliano a colpire il palo. Sempre attento nelle uscite.

Trasmette sicurezza alla difesa e compie un intervento determinante su Vinicius, costringendo il brasiliano a colpire il palo. Sempre attento nelle uscite. Kamada 5,5 Si vede poco tra le linee e finisce per spendere un’ammonizione evitabile per fermare una ripartenza avversaria. Non riesce a incidere in fase offensiva.

Si vede poco tra le linee e finisce per spendere un’ammonizione evitabile per fermare una ripartenza avversaria. Non riesce a incidere in fase offensiva. Doan 5,5 Parte bene, ma con il passare dei minuti perde brillantezza e viene sostituito. Manca il suo contributo nell’ultima parte di gara, quando il Giappone fatica a ripartire.