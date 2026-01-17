Pagelle di Cagliari-Juventus 1-0: Mazzitelli gela i bianconeri. Yildiz voglioso ma stanco, attacco di Spalletti spento

Ecco i top e flop del match dell'Unipol Domus. La squadra di Spalletti crea ma non concretizza e viene punita. Vittoria di misura per i rossoblu di Pisacane, Spalletti ko.

Troppi elogi e la Juventus si ferma ancora. I bianconeri giocano, creano ma non concretizzano e vengono puniti dal Cagliari che resta sul pezzo anche nei momenti di difficoltà e colpisce quando nessuno se lo aspetta. I sardi vanno a bersaglio al 66′ con Mazzitelli, bravo a calciare al volo dopo una punizione battuta da Gaetano. Nel finale la Vecchia Signora cerca il pari con la forza della disperazione ma con poca lucidità. Yildiz ci prova più di tutti ma senza fortuna. Crolla la formazione di Spalletti, mentre quella di Pisacane compie una vera impresa.

Le scelte di Pisacane e Spalletti

Napoli e Inter hanno vinto, per cui la Juventus è chiamata a fare altrettanto sul difficile campo di Cagliari per tenere viva la speranza scudetto. Pochi i cambi di formazione di Luciano Spalletti, che rispolvera Perin tra i pali e rilancia Koopmeiners a centrocampo con turno di riposo a Di Gregorio e Thuram. Per il resto, confermato l’assetto che tanto bene ha fatto nelle ultime gare. Anche per il Cagliari il test è di assoluta rilevanza, data la necessità di tenere a distanza le ultime 3 della classe e di ritrovare un successo con la Vecchia Signora che manca dal 2020. Le novità proposte da Pisacane sono Mina, Gaetano da trequartista e Kilicsoy in attacco.

Juve in pressing, il Cagliari si difende e controlla

La Juve parte bene, asfissia l’avversario impedendogli di giocare con un pressing alto e forsennato. Ma non crea nulla, anche perché il Cagliari è ben messo in campo, accetta il tipo di partita che è costretto a fare e si regola di conseguenza. Ne viene fuori, quindi, una prima frazione di gioca intensa ma senza vere opportunità da gol. Yildiz, coccolato da Spalletti, viene controllato da Palestra, che in qualche caso lo costringe a lavorare pure difensivamente. Miretti tra le linee è una spina, anche se non punge.

Mazzitelli beffa la Vecchia Signora

I bianconeri iniziano a provarci anche con tiri da fuori: prima Miretti, poi Cambiaso e infine Kelly non trovano fortuna. Anche la collezione di calci d’angolo non arreca benefici alla Vecchia Signora. A sorpresa, quindi, è la squadra di Pisacane a portarsi in vantaggio con la girata di Mazzitelli dopo la punizione di Gaetano. Yildiz prova ad accendersi ma Caprile è difficile da superare e quando non c’è il portiere rossoblù ci pensa il palo. Il forcing della Juve è disperato ma poco lucido e stasera il Cagliari è concentrato e ben messo in campo. Così Pisacane inganna Spalletti

Le pagelle della Juventus

Perin 6 Nessuna responsabilità sul gol di Mazzitelli né necessità di altri interventi.

Nessuna responsabilità sul gol di Mazzitelli né necessità di altri interventi. Kalulu 5,5 Gioca in continua proiezione offensiva, dando sempre una soluzione di gioco ai compagni. Ma è in ritardo su Mazzitelli nell’azione dell’1-0.

Gioca in continua proiezione offensiva, dando sempre una soluzione di gioco ai compagni. Ma è in ritardo su Mazzitelli nell’azione dell’1-0. Bremer 6 Solido come sempre.

Solido come sempre. Kelly 6, Mai in sofferenza. Affidabile come non era nei suoi primi tempi in bianconero, con qualche sgroppata da terzino più che da centrale.

Mai in sofferenza. Affidabile come non era nei suoi primi tempi in bianconero, con qualche sgroppata da terzino più che da centrale. Cambiaso 6 Più contenimento su Palestra che spinta. (Dal 79′ Conceicao ng ).

Più contenimento su Palestra che spinta. (Dal 79′ ). Locatelli 5,5 I compagni si appoggiano molto al capitano. Che resta generoso ma sempre ordinario nelle idee e nel fraseggio. (Dal 66′ Zhegrova 5,5 Finte e controfinte ma senza inventare nulla di utile).

I compagni si appoggiano molto al capitano. Che resta generoso ma sempre ordinario nelle idee e nel fraseggio. (Dal 66′ Finte e controfinte ma senza inventare nulla di utile). Koopmeiners 5,5 Batte tutti i piazzati ma non ne indovina uno. Per il resto, la sua prestazione è francamente piatta.

Batte tutti i piazzati ma non ne indovina uno. Per il resto, la sua prestazione è francamente piatta. McKennie 5,5 L’americano non è arrembante come nella sua versione più recente. Si accentra molto, lasciando la fascia a Kalulu ma non è mai incisivo. (Dal 79′ Thuram ng ).

L’americano non è arrembante come nella sua versione più recente. Si accentra molto, lasciando la fascia a Kalulu ma non è mai incisivo. (Dal 79′ ). Miretti 6 Qualche errore, è vero. Ma una posizione in campo che infastidisce non poco l’avversario. (Dal 66′ Openda 5 Come se non fosse mai entrato).

Qualche errore, è vero. Ma una posizione in campo che infastidisce non poco l’avversario. (Dal 66′ Come se non fosse mai entrato). Yildiz 6 Inizialmente soffre la marcatura di Palestra e i raddoppi di Ze Pedro. Nel finale viene fuori ma i suoi guizzi non bastano.

Inizialmente soffre la marcatura di Palestra e i raddoppi di Ze Pedro. Nel finale viene fuori ma i suoi guizzi non bastano. David 5 Sponde per i compagni e zero tiri in porta. Se la Juve cerca un centravanti è anche per avere una soluzione di gioco differente. (Dall’88’ Adzic ng).

Top e flop del Cagliari