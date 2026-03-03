Pagelle di Como-Inter 0-0: meglio gli azzurri ma prevale la paura di rischiare. Si deciderà tutto a San Siro

Ecco i top e flop del match del Sinigaglia, valevole come semifinale di andata di Coppa Italia. La gara si gioca a centrocampo: occasioni da gol rarissime.

Como e Inter non si fanno del male e rinviano ogni discorso alla gara di ritorno. Gli azzurri fanno qualcosa in più rispetto ai rivali, sfiorando il gol a più riprese con Vojvoda nel primo tempo e con Alex Valle nel secondo ma senza trovarlo. I nerazzurri, invece, si limitano alla gestione del pallone cercando di evitare rischi. Colpisce l’atteggiamento della squadra di Chivu che dal punto di vista offensivo non crea nulla.

Le scelte di Fabregas e Chivu

Decimo confronto diretto in Coppa Italia tra Como e Inter con i lariani che sono ancora alla ricerca del primo successo. I tempi sono cambiati: i nerazzurri sono al comando della classifica in Serie A ma i lombardi in questi anni hanno saputo conquistare una certa credibilità con l’Europa addirittura nel mirino. Chivu cambia tanto, tenendo conto anche dell’imminente derby. Pio Esposito gioca da solo in attacco, con Diouf a sostegno. I padroni di casa si riaffidano a Nico Paz in versione centravanti con Vojvoda e Caqueret ai lati.

Il Como prova il sorpasso sulla destra

La prima frazione è di studio. Tra le due, però, è il Como quella che ci prova di più sfruttando soprattutto la corsia di destra. Non è un caso che l’uomo più pericoloso tra tutti sia Vojvoda, per tre volte messo solo davanti a Martinez. L’ex torinista non è un bomber e l’Inter riesce a cavarsela con mestiere e con l’intervento provvidenziale di difensori e portiere. La versione a una sola punta rende i nerazzurri poco efficaci nella metà campo avversaria. Esposito è solo, facile vittima della retroguardia lariana.

Le due squadre si fermano e viene fuori uno 0-0 scontato

Nella ripresa è ancora il Como ad andare vicino al gol con l’occasione più ghiotta del match: ancora una volta capita nei piedi di un terzino con Alex Valle che manda maldestramente fuori a zero metri dalla porta. Chivu è insoddisfatto e inizia a cambiare pedine ma non schiera le due punte: Thuram prende il posto di Esposito. Anche Fabregas prova la carta Diao. La verità è che le due squadre iniziano poi a speculare, con la paura di correre rischi. Tutto rinviato al ritorno.

Le pagelle dell’Inter

Martinez 6 Reattivo su Vojvoda. Risponde presente quando chiamato in causa.

Reattivo su Vojvoda. Risponde presente quando chiamato in causa. Bisseck 5,5 Un pallone perso ingenuamente in avvio con potenziale occasione da gol per il Como. Tecnicamente poco preciso.

Un pallone perso ingenuamente in avvio con potenziale occasione da gol per il Como. Tecnicamente poco preciso. Acerbi 6 Copre sulla palla persa di Bisseck. Nonostante l’assenza di riferimenti offensivi degli azzurri si fa trovare pronto.

Copre sulla palla persa di Bisseck. Nonostante l’assenza di riferimenti offensivi degli azzurri si fa trovare pronto. Bastoni 6 I fischi ormai lo accompagnano ad ogni giocata e su ogni campo. Una macchia: scivola su Vojvoda anche lui permettendo all’esterno di andare al tiro.

I fischi ormai lo accompagnano ad ogni giocata e su ogni campo. Una macchia: scivola su Vojvoda anche lui permettendo all’esterno di andare al tiro. Darmian 6 Si limita a coprire la sua zona ma senza mai proporsi con decisione. (Dal 58′ Dumfries 5,5 Ha il merito di dare maggiore ampiezza alla squadra ma non dà l’energia che ci si attendeva).

Si limita a coprire la sua zona ma senza mai proporsi con decisione. (Dal 58′ Ha il merito di dare maggiore ampiezza alla squadra ma non dà l’energia che ci si attendeva). Sucic 5 Troppo lento in regia. Non è il suo miglior momento.

Troppo lento in regia. Non è il suo miglior momento. Calhanoglu 5,5 Impreciso il turco, proprio quando serviva la sua qualità nella gestione del pallone. (Dal 60′ Zielinski 6 Migliora il palleggio della squadra, pur senza andare a creare chissà che).

Impreciso il turco, proprio quando serviva la sua qualità nella gestione del pallone. (Dal 60′ Migliora il palleggio della squadra, pur senza andare a creare chissà che). Frattesi 5,5 Qualche inserimento non premiato e un po’ di fatica a metà campo. (Dall’86’ Mkhitaryan ng ).

Qualche inserimento non premiato e un po’ di fatica a metà campo. (Dall’86’ ). Carlos Augusto 6 Un salvataggio determinante. Agonisticamente c’è, manca un pizzico di qualità quando si propone.

Un salvataggio determinante. Agonisticamente c’è, manca un pizzico di qualità quando si propone. Diouf 5 Va sul centro-destra, va sul centro-sinistra ma non trova la posizione giusta per incidere. (Dal 68′ Luis Henrique 6 Nulla di particolare da evidenziare).

Va sul centro-destra, va sul centro-sinistra ma non trova la posizione giusta per incidere. (Dal 68′ Nulla di particolare da evidenziare). Esposito 5,5 Abbandonato al suo destino. (Dal 59′ Thuram 6 Qualcosina in più rispetto al predecessore).

Top e flop del Como