Pagelle di Como-Inter 3-4: Nico Paz è un'illusione. Thuram e Dumfries firmano una vittoria da scudetto

Le scelte di Cesc Fabregas e Cristian Chivu riflettono bene il momento e le esigenze delle due squadre alla vigilia della sfida tra Como e Inter. Il tecnico degli azzurri punta sul suo consueto 4-2-3-1, cercando equilibrio tra solidità e qualità offensiva: la presenza di Sergi Roberto e Perrone in mediana garantisce ordine e palleggio, mentre Nico Paz agisce da raccordo per innescare la fantasia di Diao e Baturina alle spalle di Douvikas. Una mossa coerente con il buon momento dei lariani, reduci da una serie positiva che li ha proiettati in piena zona Champions.

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Dall’altra parte, l’allenatore dei nerazzurri risponde con un 3-5-2 più strutturato, affidandosi a una difesa esperta con Acerbi e Bastoni e alla regia di Calhanoglu, supportato dalla corsa di Barella e Zielinski. Sugli esterni Dumfries e Dimarco danno ampiezza, mentre in attacco la coppia Thuram–Pio Esposito cerca profondità e fisicità. Le scelte meneghine risentono anche dell’assenza di Lautaro Martinez, ma arrivano in un contesto positivo dopo la larga vittoria sulla Roma, segnale di una squadra in crescita.

Nico Paz lancia il Como

Nel primo tempo il Como gioca meglio e merita il vantaggio grazie a un’aggressività costante e ripartenze letali che mettono in difficoltà l’Inter. I lariani sbloccano con Valle dopo una grande azione di Nico Paz e continuano a colpire sfruttando gli spazi concessi. Il raddoppio nasce addirittura da un lancio lungo di Butez che pesca ancora Nico Paz, lasciato colpevolmente libero dalla difesa nerazzurra. L’Inter fatica a costruire e appare troppo attendista per lunghi tratti. Nel recupero però Thuram riapre tutto, trasformando in gol un cross di Barella e ridando speranza ai suoi.

Thuram e Dumfries confezionano la rimonta

Nella ripresa la partita cambia radicalmente. Un errore difensivo del Como spalanca nuovamente le porte a Thuram per realizzare il 2-2. Poco dopo tocca a Dumfries di testa completare la rimonta. Gli azzurri non mollano ma dietro ballano come mai nel resto della stagione. Tocca ancora a Dumfries andare a bersaglio per chiudere definitivamente la pratica. Nel finale Da Cunha accorcia ancora su rigore portando il punteggio definitivo sul 3-4. Con questa vittoria i nerazzurri si avvicinano sensibilmente allo scudetto. Passo indietro, invece, per il team di Fabregas che consegna il quarto posto alla Juventus.