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CALCIO SERIE A

Pagelle di Como-Inter 3-4: Nico Paz è un'illusione. Thuram e Dumfries firmano una vittoria da scudetto

Ecco i top e flop del match del Sinigaglia, valevole per la 32a giornata di Serie A. Primo tempo azzurro ma nella ripresa è tripudio interista.

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Doveva darci un indizio sulla lotta scudetto e su quella Champions e Como-Inter è stata quasi una sentenza. La squadra di Fabregas domina nel primo tempo e si porta in doppio vantaggio con Alex Valle e Nico Paz. Poco prima del duplice fischio Thuram dà un segnale di vita nerazzurro che poi diventa furore nella ripresa. Sempre il francese firma il 2-2 mentre è Dumfries a completare la rimonta con una doppietta. Nel finale Da Cunha su rigore fa 3-4. Chivu si porta a +9 sul Napoli. I lariani salutano il quarto posto ma qui ci sarà ancora da lottare.

Le scelte di Fabregas e Chivu

Le scelte di Cesc Fabregas e Cristian Chivu riflettono bene il momento e le esigenze delle due squadre alla vigilia della sfida tra Como e Inter. Il tecnico degli azzurri punta sul suo consueto 4-2-3-1, cercando equilibrio tra solidità e qualità offensiva: la presenza di Sergi Roberto e Perrone in mediana garantisce ordine e palleggio, mentre Nico Paz agisce da raccordo per innescare la fantasia di Diao e Baturina alle spalle di Douvikas. Una mossa coerente con il buon momento dei lariani, reduci da una serie positiva che li ha proiettati in piena zona Champions.

Dall’altra parte, l’allenatore dei nerazzurri risponde con un 3-5-2 più strutturato, affidandosi a una difesa esperta con Acerbi e Bastoni e alla regia di Calhanoglu, supportato dalla corsa di Barella e Zielinski. Sugli esterni Dumfries e Dimarco danno ampiezza, mentre in attacco la coppia Thuram–Pio Esposito cerca profondità e fisicità. Le scelte meneghine risentono anche dell’assenza di Lautaro Martinez, ma arrivano in un contesto positivo dopo la larga vittoria sulla Roma, segnale di una squadra in crescita.

Nico Paz lancia il Como

Nel primo tempo il Como gioca meglio e merita il vantaggio grazie a un’aggressività costante e ripartenze letali che mettono in difficoltà l’Inter. I lariani sbloccano con Valle dopo una grande azione di Nico Paz e continuano a colpire sfruttando gli spazi concessi. Il raddoppio nasce addirittura da un lancio lungo di Butez che pesca ancora Nico Paz, lasciato colpevolmente libero dalla difesa nerazzurra. L’Inter fatica a costruire e appare troppo attendista per lunghi tratti. Nel recupero però Thuram riapre tutto, trasformando in gol un cross di Barella e ridando speranza ai suoi.

Thuram e Dumfries confezionano la rimonta

Nella ripresa la partita cambia radicalmente. Un errore difensivo del Como spalanca nuovamente le porte a Thuram per realizzare il 2-2. Poco dopo tocca a Dumfries di testa completare la rimonta. Gli azzurri non mollano ma dietro ballano come mai nel resto della stagione. Tocca ancora a Dumfries andare a bersaglio per chiudere definitivamente la pratica. Nel finale Da Cunha accorcia ancora su rigore portando il punteggio definitivo sul 3-4. Con questa vittoria i nerazzurri si avvicinano sensibilmente allo scudetto. Passo indietro, invece, per il team di Fabregas che consegna il quarto posto alla Juventus.

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Le pagelle dell’Inter

  • Sommer 5 Respinge male sul primo gol e non è impeccabile sul secondo: serata complicata sebbene provi comunque a riscattarsi.
  • Akanji 6,5 Alterna buone chiusure a qualche esitazione nelle ripartenze avversarie. Nella ripresa però emerge: suo è l’assist per il 4-2 di Dumfries.
  • Acerbi 5,5 Tiene la posizione ma soffre la velocità del Como negli spazi nel primo tempo.
  • Bastoni 5,5 Prova ad impostare, ma in difesa va in difficoltà sulle transizioni. (Dal 46′ Carlos Augusto 6 Porta solidità e non è poco).
  • Dumfries 8 Determinante. Segna una doppietta che vale uno scudetto.
  • Barella 7 Porta energia e confeziona assist. (Dal 78′ Mkhitaryan ng).
  • Calhanoglu 6,5 Comincia male, poi sale di livello nella ripresa.
  • Zielinski 5,5 Non riesce a dare qualità tra le linee, partita opaca. (Dal 57′ Sucic 6 Palleggio e intensità: quello che serve pur senza eccessi)
  • Dimarco 5 Il primo tempo è drammatico. (Dal 57′ Luis Enrique 6 Presidia la zona e pensa a non correre rischi).
  • Thuram 7,5 Manca Lautaro e ci pensa lui a tenere l’Inter saldamente in vetta.
  • Esposito 5,5 Si vede poco, fatica contro la difesa fisica del Como. (Dal 57′ Bonny 5,5 Entra suo malgrado nell’episodio del rigore).

Top e flop del Como

  • Nico Paz 7 Dominante: crea il primo gol e segna il secondo, imprendibile.
  • Da Cunha 6,5 Non si tira mai indietro, neanche quando c’è da battere il rigore che poteva riaprire la partita.
  • Alex Valle 6,5 Segna il primo gol in Serie A.
  • Diao 6,5 Movimento e qualità: il velo sul primo gol è pura classe.
  • Butez 6 Ok l’assist ma anche lui come Sommer non vive una delle migliori serate della stagione.
  • Kempf 5 Pesa l’errore sul secondo gol di Thuram.
  • Van der Brempt 4 Prestazione da cancellare.

Pagelle di Como-Inter 3-4: Nico Paz è un'illusione. Thuram e Dumfries firmano una vittoria da scudetto Serie A 2025-2026, i big match di aprile: quattro turni e nove sfide al vertice da cui può passare una stagione Getty

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