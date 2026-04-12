Pagelle di Como-Inter 3-4: Nico Paz è un'illusione. Thuram e Dumfries firmano una vittoria da scudetto

Doveva darci un indizio sulla lotta scudetto e su quella Champions e Como-Inter è stata quasi una sentenza. La squadra di Fabregas domina nel primo tempo e si porta in doppio vantaggio con Alex Valle e Nico Paz. Poco prima del duplice fischio Thuram dà un segnale di vita nerazzurro che poi diventa furore nella ripresa. Sempre il francese firma il 2-2 mentre è Dumfries a completare la rimonta con una doppietta. Nel finale Da Cunha su rigore fa 3-4. Chivu si porta a +9 sul Napoli. I lariani salutano il quarto posto ma qui ci sarà ancora da lottare.
- Le scelte di Fabregas e Chivu
- Nico Paz lancia il Como
- Thuram e Dumfries confezionano la rimonta
- Le pagelle dell'Inter
- Top e flop del Como
Le scelte di Fabregas e Chivu
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Le pagelle dell’Inter
- Sommer 5 Respinge male sul primo gol e non è impeccabile sul secondo: serata complicata sebbene provi comunque a riscattarsi.
- Akanji 6,5 Alterna buone chiusure a qualche esitazione nelle ripartenze avversarie. Nella ripresa però emerge: suo è l’assist per il 4-2 di Dumfries.
- Acerbi 5,5 Tiene la posizione ma soffre la velocità del Como negli spazi nel primo tempo.
- Bastoni 5,5 Prova ad impostare, ma in difesa va in difficoltà sulle transizioni. (Dal 46′ Carlos Augusto 6 Porta solidità e non è poco).
- Dumfries 8 Determinante. Segna una doppietta che vale uno scudetto.
- Barella 7 Porta energia e confeziona assist. (Dal 78′ Mkhitaryan ng).
- Calhanoglu 6,5 Comincia male, poi sale di livello nella ripresa.
- Zielinski 5,5 Non riesce a dare qualità tra le linee, partita opaca. (Dal 57′ Sucic 6 Palleggio e intensità: quello che serve pur senza eccessi)
- Dimarco 5 Il primo tempo è drammatico. (Dal 57′ Luis Enrique 6 Presidia la zona e pensa a non correre rischi).
- Thuram 7,5 Manca Lautaro e ci pensa lui a tenere l’Inter saldamente in vetta.
- Esposito 5,5 Si vede poco, fatica contro la difesa fisica del Como. (Dal 57′ Bonny 5,5 Entra suo malgrado nell’episodio del rigore).
Top e flop del Como
- Nico Paz 7 Dominante: crea il primo gol e segna il secondo, imprendibile.
- Da Cunha 6,5 Non si tira mai indietro, neanche quando c’è da battere il rigore che poteva riaprire la partita.
- Alex Valle 6,5 Segna il primo gol in Serie A.
- Diao 6,5 Movimento e qualità: il velo sul primo gol è pura classe.
- Butez 6 Ok l’assist ma anche lui come Sommer non vive una delle migliori serate della stagione.
- Kempf 5 Pesa l’errore sul secondo gol di Thuram.
- Van der Brempt 4 Prestazione da cancellare.