Pagelle di Como-Milan 1-3: Nkunku e Rabiot show, premio ai risultatisti. Kempf è croce e delizia

Ecco i top e flop del match del Sinigaglia, valevole per la 16 giornata di Serie A. Il Diavolo soffre ma vince portandosi a -3 in classifica dalla capolista Inter.

Il Como domina, il Milan vince. Questa la sintesi del posticipo della 16a giornata di campionato, recupero del turno reso monco dalla Supercoppa Italiana dello scorso dicembre. La squadra di Fabregas mette all’angolo quella di Max Allegri nella prima frazione di gioco. Kempf segna l’1-0 poi Maignan tiene in vita il Diavolo. Prima del duplice fischio arriva il pari di Nkunku dal dischetto e nella ripresa Rabiot completa la rimonta con una doppietta per un manifesto assoluto del risultatismo allegriano.

Le scelte di Fabregas e Allegri

Due allenatori opposti, obiettivi simili. Tra Fabregas e Allegri è uno scontro diretto con vista sull’Europa. Gli azzurri hanno il sogno di misurarsi anche oltre confine, dando solidità al progetto multimilionario dell’imprenditore Suwarso. Per i rossoneri il ritorno alle coppe è invece obiettivo minimo, con la volontà di fare fastidio all’Inter capolista quanto più a lungo possibile. Poche novità per il Como che si schiera con il 4-2-3-1 e Vojvoda, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. Nel Milan, invece, prove di difesa a 4 con una rivoluzione tattica che ha in Nkunku e Leao i terminali offensivi.

Dominio lariano ma Nkunku pareggia Kempf

Allegri chiede un Milan aggressivo da subito e non attendista. L’atteggiamento del Diavolo, però, non è efficace contro un Como ben messo in campo e che trova dopo 10 minuti già il vantaggio. Baturina pennella un pallone perfetto per l’inserimento di Kempf che di testa infila Maignan. Il portiere rossonero è poi costretto agli straordinari per evitare ai padroni di casa il raddoppio, con le parate su Nico Paz, Da Cunha e Douvikas. Le partite possono cambiare in un nulla: Kempf stende Rabiot in area e per il direttore di gara è rigore in favore del Milan. Leao avrebbe voluto battere il penalty ma dal dischetto va Nkunku che firma l’ormai insperato – considerato l’andamento della frazione di gioco – 1-1.

Rabiot completa la rimonta per il trionfo rossonero

Allegri non è però convinto del suo Milan e tatticamente cambia più volte veste. Nella ripresa, i rossoneri switchano verso un prudente 5-4-1 con Leao al centro dell’attacco. Tocca sempre a Maignan metterci i guantoni ancora una volta su Nico Paz, poco dopo invece fermato dal legno. Il Diavolo vacilla ma non molla: lancio di Saelemaekers per il delizioso controllo di Leao che serve a Rabiot la palla del 2-1 che il francese non sbaglia. A quel punto diventa gestione per i rossoneri che cercano di rischiare il meno possibile e che trovano addirittura il tris ancora una volta con Rabiot. Arrivano così 3 punti fondamentali per staccare il Napoli e restare in scia dell’Inter.

Le pagelle del Milan

Maignan 7,5 Incolpevole sul gol, prodigioso su Nico Paz e Da Cunha.

Incolpevole sul gol, prodigioso su Nico Paz e Da Cunha. Tomori 5,5 Ruolo ibrido da finto terzino che convince poco. Anche nel finale corre un brutto rischio su Perrone.

Ruolo ibrido da finto terzino che convince poco. Anche nel finale corre un brutto rischio su Perrone. Gabbia 5,5 Il Como attacca con più uomini e la sensazione è che il centrale talvolta perda i riferimenti.

Il Como attacca con più uomini e la sensazione è che il centrale talvolta perda i riferimenti. De Winter 6 Grande chiusura su Jesus Rodriguez nella ripresa. La gara è complicata ma il belga resta concentrato.

Grande chiusura su Jesus Rodriguez nella ripresa. La gara è complicata ma il belga resta concentrato. Saelemaekers 6,5 Entra in tutte e due le azioni dei gol.

Entra in tutte e due le azioni dei gol. Fofana 5,5 Ci mette intensità, è vero. Ma commette anche diversi errori: il più evidente è quando si lascia sovrastare dal colpo di testa di Kempf. (Dal 70′ Ricci 6 20 minuti più recupero di sacrificio assoluto).

Ci mette intensità, è vero. Ma commette anche diversi errori: il più evidente è quando si lascia sovrastare dal colpo di testa di Kempf. (Dal 70′ 20 minuti più recupero di sacrificio assoluto). Modric 6 Meno illuminato del solito ma pragmatico. Anche in questa versione meno appariscente, il croato non demerita. (Dall’86’ Jashari ng ).

Meno illuminato del solito ma pragmatico. Anche in questa versione meno appariscente, il croato non demerita. (Dall’86’ ). Rabiot 8 Non molla mai il francese. Rianima il Diavolo proprio nel momento più delicato con una doppietta.

Non molla mai il francese. Rianima il Diavolo proprio nel momento più delicato con una doppietta. Bartesaghi 5,5 Troppi i cross permessi a Vojvoda, al quale oppone una resistenza blanda nella prima frazione di gioco. (Dal 62′ Fullkrug 6,5 Entra subito in partita e dà una mano anche in fase difensiva).

Troppi i cross permessi a Vojvoda, al quale oppone una resistenza blanda nella prima frazione di gioco. (Dal 62′ Entra subito in partita e dà una mano anche in fase difensiva). Nkunku 6,5 Allegri gli assegna il rigore e il francese non tradisce. Altra prova incoraggiante, al netto della rete dal dischetto.

Allegri gli assegna il rigore e il francese non tradisce. Altra prova incoraggiante, al netto della rete dal dischetto. Leao 6,5 Indolente fino al delizioso momento dell’assist per Rabiot. Il portoghese è così e probabilmente meglio prendere che lasciare. (Dal 70′ Loftus-Cheek 6 Va a occupare la zona di Leao, sulla sinistra. Naturalmente con le sue caratteristiche).

Top e flop del Como