Pagelle di Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: Mateta regala la Conference ai londinesi. Glasner vince e saluta

L’Inghilterra vuole prendersi tutto. E così, dopo l’Aston Villa in Europa League e in attesa dell’Arsenal col PSG, tocca al piccolo Crystal Palace trova gloria nella finale di Conference League con il Rayo Vallecano. Dopo un primo tempo di studio, i londinesi passano all’attacco a inizio ripresa trovando la rete decisiva con quel Mateta che qualche mese fa fu scartato dal Milan. Per mister Oliver Glasner si tratta di un regalo d’addio: secondo radio mercato a rimpiazzarlo sarà proprio Iraola in un altro smacco al Diavolo.
- Le scelte dei due allenatori
- Primo tempo equilibrato e di studio
- Mateta: dalle visite col Milan al gol vittoria in Conference
- Top e flop del Crystal Palace
- Top e flop del Rayo Vallecano
Le scelte dei due allenatori
L’Aston Villa si è aggiudicato il primo titolo continentale disponibile. In attesa della finale di Champions, tocca a Crystal Palace e Rayo Vallecano provare a rendere memorabile la loro stagione. Gli inglesi hanno faticato in Premier, raggiungendo la salvezza e poco più. Gli spagnoli si sono piazzati a ridosso della zona coppe, testimoniando comunque una crescita rispetto al passato. Inigo Perez punta sul 4-2-3-1 con De Frutos, Isi Palazon e Alvaro Garcia alle spalle di Alemao. Glasner si affida invece al capocannoniere del torneo Sarr, schierato accanto a Yeremi Pino a supporto dell’unica punta Mateta.
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Primo tempo equilibrato e di studio
C’è un po’ di Italia anche alla Red Bull di Arena. A dirigente la finale è infatti il fischietto romano Maurizio Mariani che andrà anche ai Mondiali. In campo, invece, l’unico ex azzurro è Kamada (un breve trascorso alla Lazio). Voglia di vincere ma anche paura di perdere: il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo una gara equilibrata e con poche vere occasioni. Meglio il Rayo nella fase centrale, vicino al vantaggio con Alemao e Unai Lopez, mentre nel finale è il Crystal Palace a sfiorare il gol con Mitchell, che di testa spreca tutto da ottima posizione.
Mateta: dalle visite col Milan al gol vittoria in Conference
Ad inizio ripresa la gara cambia. Il Crystal Palace si accende con l’asse Yeremi Pino-Mateta ed è il secondo a sbloccare il match con un tap-in vincente a seguito della conclusione di Wharton. Gli Eagles sfiorano il raddoppio legittimando il vantaggio di fronte a un Rayo Vallecano che sembra accusare il colpo. I cambi danno una piccola scossa alla formazione spagnola, che però non trova il pari. Festeggia Glasner al passo dell’addio con i londinesi: al suo posto dovrebbe arrivare Iraola, scippato al Milan dai neo-campioni di Conference. Altro segnale sconfortante per il calcio italiano. Curiosità: il mattatore della serata è stato proprio quel Mateta, sedotto e poi abbandonato dal Diavolo. E chissà che il francese non possa tornare utile per la nostra Serie A: anche Atalanta e Juventus lo avevano tenuto a lungo nel mirino.
Top e flop del Crystal Palace
- Mateta 7 Si fa sentire fisicamente per tutta la gara e ha il merito di farsi trovare pronto alla prima vera occasione del secondo tempo. Da centravanti vero, trasforma in oro la respinta di Batalla.
- Yeremi Pino 7 E’ lui che accende la manovra dei Glaziers.
- Wharton 7 Tra i migliori in campo. Gestisce tempi e ritmo, illumina la manovra e crea le due occasioni più importanti del match: prima l’assist sprecato da Mitchell, poi il tiro da cui nasce il gol. Sempre dentro la partita.
- Kamada 6 Ordinato e intelligente tatticamente. Non lascia grandi giocate, ma dà equilibrio e aiuta molto in fase di costruzione.
- Sarr 6 Gara di corsa e strappi, anche se gli manca precisione negli ultimi metri. Costringe spesso Chavarria a rincorrere e guadagna falli preziosi.
- Riad 6 – Qualche sbavatura di troppo, soprattutto sull’azione che porta Alemao vicino al vantaggio. Cresce però nella ripresa insieme alla linea difensiva.
Top e flop del Rayo Vallecano
- Batalla 6,5 Tiene in piedi il Rayo con alcune uscite sicure e con parate eccellenti.
- Garcia 6 + Il più vivo davanti. Ogni accelerazione crea apprensione al Palace e da una sua iniziativa nasce anche la chance per Unai Lopez.
- Alemao 6 Ha la miglior occasione del primo tempo con il sinistro al volo che sfiora il palo. Lotta tanto, ma riceve pochi palloni puliti.
- Palazon 5,5 Si accende a tratti ma non riesce mai a trovare continuità. Finisce anche sul taccuino di Mariani e fatica a incidere tra le linee.
- Ciss 5 Inizio molto complicato: errori tecnici, ammonizione e parecchia sofferenza contro la pressione inglese. Trasmette poca sicurezza.