Pagelle di Fiorentina-Torino 2-2: Solomon-Harrison, funziona il mercato di Paratici. Ma Maripan gela il Franchi nel finale

La Fiorentina fa 2-2 in casa contro il Torino e buca la possibilità di abbandonare il terzultimo posto in classifica almeno per una notte. I viola si divorano più volte il vantaggio nel primo tempo e lo chiudono addirittura sotto di un gol per la rete di Casadei. Nella ripresa, però, la squadra di Vanoli si rimette subito in pista rimontando con le marcature di Solomon e Kean. Nel finale arriva, però, la beffa dei granata con il colpo di testa di Maripan che insacca alle spalle di De Gea.
Le scelte di Vanoli e Baroni
Paolo Vanoli ritrova il suo Torino con la necessità di ritrovare i 3 punti per abbandonare il terzultimo posto della classifica. Neppure i granata, a dire il vero, se la passano benissimo e sono reduci dal ko infrasettimanale in Coppa Italia contro l’Inter. Partiamo proprio dagli ospiti che puntano su Gineitis per rimpiazzare lo squalificato Vlasic. Davanti c’è Kulenovic accanto ad Adams. 4-1-4-1, invece, per i toscani con Kean riferimento offensivo. Parisi preferito a Gosens.
Casadei decide il primo tempo
Il Torino passa in vantaggio al 26′ con un colpo di testa di Casadei su cross di Ilkhan, sfruttando al meglio un momento di pressione. La Fiorentina ci prova soprattutto sulla fascia destra con Dodò e Solomon, ma il Toro si difende con aggressività concedendo poco. Kean e Kulenovic vanno vicini al gol, ma Paleari e i difensori granata si oppongono con interventi decisivi. Nel finale, Brescianini fallisce un’occasione d’oro nel recupero, salvando il risultato per il Torino. Partita intensa e combattuta, con i granata più concreti nelle occasioni.
Solomon-Kean e la rimonta è servita
Comincia la ripresa e arriva un’altra doccia fredda per la Fiorentina: Gudmundsson si fa male e l’infortunio sembra serio. Non molla, però, la squadra viola che infatti trova il pari con il tiro dalla distanza di Solomon (seconda rete consecutiva per l’israeliano). Poco dopo la rimonta viene completata da Kean che scarica di potenza un destro nell’angolino che è imparabile per Paleari. La girandola di cambi crea un finale avvincente, nel quale Maripan trova la zuccata del 2-2 che ha il sapore della beffa per i gigliati.
Top e flop della Fiorentina
- Solomon 7 Secondo gol consecutivo. E’ già determinante per i viola.
- Kean 7 I gol divorati, le critiche già pronte e poi la reazione. Il bomber è tornato? Se lo augurano i gigliati.
- Harrison 6,5 Entra a gara in corso, confeziona l’assist per Kean e si mette subito al servizio della causa.
- Fagioli 6,5 Semina nel deserto anche nell’anonimo primo tempo.
- Brescianini 5,5 Poco cattivo sotto porta.
- Dodo 5 Sulla linea del fuorigioco deve lavorare ancora. Ma è un po’ la fase difensiva in generale a metterlo in imbarazzo stasera.
Top e flop del Torin
- Maripan 7 Non la partita perfetta, anzi caratterizzata da diversi errori. Però c’è quel gol del 2-2 che vale oro.
- Casadei 7 Decisivo con il gol che sblocca la partita, buona presenza a centrocampo.
- Ilkhan 6,5 Suo l’assist per il gol di Casadei.
- Gineitis 5,5 Molle nell’azione dell’1-1 quando si fa soffiare palla da Mandragora.
- Kulenovic 5,5 Mai pericoloso.
- Obrador 5,5 Bocciatura dopo un tempo ma non era semplice fronteggiare Solomon e Dodo.