Pagelle di Fiorentina-Torino 2-2: Solomon-Harrison, funziona il mercato di Paratici. Ma Maripan gela il Franchi nel finale

Ecco i top e flop del match del Franchi, valevole per la 24a giornata di Serie A. Accade di tutto ma alla fine è un punto a testa che scontenta soprattutto i viola

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Fiorentina fa 2-2 in casa contro il Torino e buca la possibilità di abbandonare il terzultimo posto in classifica almeno per una notte. I viola si divorano più volte il vantaggio nel primo tempo e lo chiudono addirittura sotto di un gol per la rete di Casadei. Nella ripresa, però, la squadra di Vanoli si rimette subito in pista rimontando con le marcature di Solomon e Kean. Nel finale arriva, però, la beffa dei granata con il colpo di testa di Maripan che insacca alle spalle di De Gea.

Le scelte di Vanoli e Baroni

Paolo Vanoli ritrova il suo Torino con la necessità di ritrovare i 3 punti per abbandonare il terzultimo posto della classifica. Neppure i granata, a dire il vero, se la passano benissimo e sono reduci dal ko infrasettimanale in Coppa Italia contro l’Inter. Partiamo proprio dagli ospiti che puntano su Gineitis per rimpiazzare lo squalificato Vlasic. Davanti c’è Kulenovic accanto ad Adams. 4-1-4-1, invece, per i toscani con Kean riferimento offensivo. Parisi preferito a Gosens.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Casadei decide il primo tempo

Il Torino passa in vantaggio al 26′ con un colpo di testa di Casadei su cross di Ilkhan, sfruttando al meglio un momento di pressione. La Fiorentina ci prova soprattutto sulla fascia destra con Dodò e Solomon, ma il Toro si difende con aggressività concedendo poco. Kean e Kulenovic vanno vicini al gol, ma Paleari e i difensori granata si oppongono con interventi decisivi. Nel finale, Brescianini fallisce un’occasione d’oro nel recupero, salvando il risultato per il Torino. Partita intensa e combattuta, con i granata più concreti nelle occasioni.

Solomon-Kean e la rimonta è servita

Comincia la ripresa e arriva un’altra doccia fredda per la Fiorentina: Gudmundsson si fa male e l’infortunio sembra serio. Non molla, però, la squadra viola che infatti trova il pari con il tiro dalla distanza di Solomon (seconda rete consecutiva per l’israeliano). Poco dopo la rimonta viene completata da Kean che scarica di potenza un destro nell’angolino che è imparabile per Paleari. La girandola di cambi crea un finale avvincente, nel quale Maripan trova la zuccata del 2-2 che ha il sapore della beffa per i gigliati.

Top e flop della Fiorentina

Solomon 7 Secondo gol consecutivo. E’ già determinante per i viola.

Secondo gol consecutivo. E’ già determinante per i viola. Kean 7 I gol divorati, le critiche già pronte e poi la reazione. Il bomber è tornato? Se lo augurano i gigliati.

I gol divorati, le critiche già pronte e poi la reazione. Il bomber è tornato? Se lo augurano i gigliati. Harrison 6,5 Entra a gara in corso, confeziona l’assist per Kean e si mette subito al servizio della causa.

Entra a gara in corso, confeziona l’assist per Kean e si mette subito al servizio della causa. Fagioli 6,5 Semina nel deserto anche nell’anonimo primo tempo.

Semina nel deserto anche nell’anonimo primo tempo. Brescianini 5,5 Poco cattivo sotto porta.

Poco cattivo sotto porta. Dodo 5 Sulla linea del fuorigioco deve lavorare ancora. Ma è un po’ la fase difensiva in generale a metterlo in imbarazzo stasera.

Top e flop del Torin