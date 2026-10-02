Francia-Italia finisce 1-1 al termine di una partita intensa, nella quale i padroni di casa hanno avuto a lungo il controllo del gioco. Olise è stato il principale pericolo per la difesa azzurra, prima colpendo la traversa e poi trovando un gol splendido su punizione. L’Italia ha però avuto le sue occasioni, soprattutto con Kean e Frattesi, e non ha mai smesso di cercare la giocata per riaprire la partita. A tenere in piedi gli azzurri ci ha pensato Donnarumma, decisivo in più di una circostanza. La risposta è arrivata con Bastoni, ancora una volta protagonista anche in zona gol dopo un recupero palla offensivo. Un punto che premia la reazione della squadra di Mancini e lascia diversi spunti nelle nostre pagelle.
Pagelle di Francia-Italia 1-1: Olise fenomeno ma Bastoni ci ha preso gusto. Donnarumma è un gigante
I top e flop del match dello Stade de France di Saint-Denis. Gli azzurri hanno trovato un bomber inatteso.
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Le pagelle dell'Italia: Bastoni ci ha preso gusto
- Donnarumma 7,5 Decisivo in almeno quattro occasioni. Prima respinge il tiro di Dembélé, poi apre il secondo tempo con la doppia parata su Doué e Dembélé e si ripete su Olise e nel finale su Camavinga. Sul calcio di punizione dell'1-0 può fare poco.
- Kayode 6,5 Parte bene, soprattutto quando accompagna l'azione offensiva e serve a Kean il pallone della prima grande occasione azzurra. In qualche frangente soffre la velocità degli esterni francesi, ma resta dentro la partita.
- Scalvini 6,5 Attento nelle letture e importante soprattutto quando la Francia riesce a combinare al limite dell'area. Diversi interventi puntuali, compreso quello sul cross di Cherki-Olise nel primo tempo e la chiusura su Da Cunha nella ripresa.
- Bastoni 7 Ci ha preso gusto: altro match e altro gol per cancellare definitivamente il passato. La modalità è poi un segnale, in recupero palla a ridosso della metà campo avversaria a testimonianza della grande voglia di fare.
- Calafiori 6,5 Buona partita sul piano difensivo. Chiude su Dembélé in area e anticipa Olise in una situazione potenzialmente pericolosa. Prova anche a dare ampiezza quando l'Italia riesce a risalire.
- Frattesi 6,5 Tra i più attivi dell'Italia. Recupera palloni, accompagna l'azione e sfiora il gol con una girata terminata fuori di pochissimo. Poi trova Jacquet sulla sua strada sulla seconda grande occasione azzurra. (Dall'80 Doumbia ng).
- Tonali 5,5 Alterna qualche buona giocata a un paio di errori che contro questa Francia possono costare caro. Dal suo tocco arriva la traversa di Olise nel primo tempo. Non riesce sempre a dare ordine alla squadra. (Dal 62' Barella 6 Porta sostanza a metà campo. Nel finale si inserisce ma manca la precisione nel suo tap-in).
- Fagioli 6 Cerca di dare qualità al possesso e si fa vedere nella costruzione dell'azione. Cala quando la Francia alza il pressing. Il fallo su Cherki gli costa il giallo dal quale nasce la punizione dell'1-0. (Dal 90' Scamacca ng).
- Kean 5,5 Ha sulla coscienza una grande occasione al 9', quando trova Maignan da posizione favorevole. Si muove molto e prova a dare profondità, riuscendo anche a segnare in fuorigioco nel finale del primo tempo. Propizia il rosso di Upamecano.
- Esposito F.P. 5,5 Si fa vedere soprattutto nel lavoro spalle alla porta e nel tentativo di far salire la squadra. Tocca il pallone che porta alla conclusione di Kean e guadagna una punizione importante. Poco coinvolto nella seconda parte del primo tempo.
(Dal 62' Vergara 6 Entra fresco e con la testa giusta. Corre generosamente e si impegna. Upamecano lo mangia recuperandogli un paio di metri facendogli comprendere le difficoltà di partite così ma il ragazzo c'è).
- Esposito S. 5,5 Fatica a trovare continuità contro la pressione francese. Qualche buona giocata, ma anche un paio di palloni persi e una conclusione non pulita dopo una buona situazione offensiva. (Dall'80' Maldini ng).
Top e flop della Francia: Da Cunha-Rabiot, che pasticcio
- Cherki 6,5 È uno dei giocatori più brillanti della Francia. Cerca continuamente la giocata, combina con Olise e mette Dembélé nelle condizioni di attaccare la profondità.
- Maignan 6,5 Attento quando viene chiamato in causa. La parata su Kean al 9' è importante e tiene il risultato sullo 0-0. Poco impegnato per il resto del primo tempo.
- Doué 6,5 Vivace e pericoloso nell'uno contro uno. Ha una buona occasione nel primo tempo e un'altra all'inizio della ripresa, quando trova però Donnarumma.
- Dembelé 6 Ha spazi e qualche occasione interessante, ma non sempre li sfrutta al meglio. Donnarumma gli nega il gol con una parata decisiva.
- Rabiot 5,5 C'entra anche lui sul gol di Bastoni. Quel passaggio a Da Cunha non aveva senso. Fino a quel momento, però, era stato un fattore del match aiutando la Francia a tenere il controllo della partita.
- Upamecano 5 Il voto è nonostante una partita giocata in modo perfetto per lunghi tratti. Lo condannano gli episodi, vedi rosso dopo duello perso con Kean.
- Da Cunha 5 Errore grave sul gol di Bastoni. Vanifica una prestazione che era stata buona.
Il migliore in campo tra i Blues: fenomenale Olise
- Olise 7,5 Il più incisivo della Francia. Colpisce la traversa nel primo tempo, crea pericoli costanti e nella ripresa trova il gol con una punizione perfetta che porta i francesi sull'1-0.
Il giudizio sull'arbitro: nessun problema per Manzano
- Jesus Gil Manzano 6 Non ci sono episodi da segnalare in una partita tranquilla nonostante il peso specifico delle due squadre in campo. Il fischietto spagnolo dimostra comunque la grande esperienza che certamente non gli difetta nella gestione dei momenti del match. I francesi protestano ma il rosso a Upamecano è corretto e Bastoni nel finale prende la palla su Olise.
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