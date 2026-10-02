I top e flop del match dello Stade de France di Saint-Denis. Gli azzurri hanno trovato un bomber inatteso.

Francia-Italia finisce 1-1 al termine di una partita intensa, nella quale i padroni di casa hanno avuto a lungo il controllo del gioco. Olise è stato il principale pericolo per la difesa azzurra, prima colpendo la traversa e poi trovando un gol splendido su punizione. L’Italia ha però avuto le sue occasioni, soprattutto con Kean e Frattesi, e non ha mai smesso di cercare la giocata per riaprire la partita. A tenere in piedi gli azzurri ci ha pensato Donnarumma, decisivo in più di una circostanza. La risposta è arrivata con Bastoni, ancora una volta protagonista anche in zona gol dopo un recupero palla offensivo. Un punto che premia la reazione della squadra di Mancini e lascia diversi spunti nelle nostre pagelle.