Pagelle di Francia-Senegal 3-1: Sarr spreca tutto e nella ripresa i Galletti trionfano. Doppio Mbappé e Barcola

Buona la prima per la Francia di Didier Deschamps. I Blues bucano il primo tempo, soffrono le verticalizzazioni del Senegal e devono ringraziare la scarsa precisione di Sarr se vanno nello spogliatoio col punteggio a reti bianche. Nella ripresa, però, le grandi qualità dei Galletti vengono fuori: Olise serve una palla d’oro a Mbappé che sblocca il risultato. Nel finale entra e segna Barcola sfruttando l’assist di Rabiot. Poi arriva il gol della bandiera di Mbaye e il tris ancora di Mbappé. Ora si attende nel Gruppo I il match tra la Norvegia e l’Iraq.
- Le scelte di Deschamps e Thiaw
- Sarr grazia le stelle transalpine
- Doppio Mbappé e Barcola firmano il successo Blues
- Top e flop della Francia
- Top e flop del Senegal
Le scelte di Deschamps e Thiaw
Il Mondiale è pieno di insidie e diverse big ci sono cascate a pieno nella gara d’esordio. La trappola della Francia si chiama Senegal. I Blues possono fare affidamento su una parata di stelle, tra le quali spiccano naturalmente quelle offensive come il Pallone d’Oro Dembelé, Mbappé, Doué e il Politano d’oltralpe Olise tutti schierati dal primo minuto contemporaneamente da Deschamps. Occhio però ai Leoni della Teranga che possono fare affidamento su giocatori di esperienza come Koulibaly, Mané e Jackson.
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Sarr grazia le stelle transalpine
In avvio la Francia non sembra affatto brillante. Le sue stelle faticano ad accendersi e il Senegal ne approfitta creando diversi pericoli. L’occasione più nitida capita a Nicolas Jackson con il milanista Maignan che si salva grazie al palo. Per fortuna dei Blues gli africani non sono proprio dei cecchini quando arrivano sotto porta: in particolar modo pesano gli errori di un impreciso Sarr. Errori tecnici e scelte offensive sempre errate, invece, per quanto riguarda i vice-campioni in carica.
Doppio Mbappé e Barcola firmano il successo Blues
Nella ripresa la musica cambia radicalmente. La Francia inizia a mettere in mostra la sua maggiore qualità. Mané stende Mbappé in area di rigore, interviene il Var ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il penalty. Il vantaggio dei Blues è comunque nell’aria, anche perché intanto si è acceso Olisé che imbuca due volte alla perfezione per Mbappé: alla seconda il madridista non perdona. Nel finale trova gloria anche Barcola su assist di Rabiot per il 2-0 in favore degli uomini di Deschamps. Il Senegal trova con Mbaye il gol della bandiera prima che Mbappé rimetta a posto le distanze col 3-1 definitivo.
Top e flop della Francia
- Mbappé 7,5 Fino al gol era stato ben contenuto dalla difesa senegalese, ma i campioni si vedono nei momenti decisivi. Sfrutta alla perfezione l’assist di Olise e con una girata da fuoriclasse sblocca una partita complicata. Nel finale arriva anche la doppietta.
- Olise 7 Il più brillante tra gli uomini offensivi francesi. Crea la migliore occasione del secondo tempo e serve l’assist perfetto per Mbappé. Quando accelera è sempre difficile da contenere.
- Barcola 7 Entra e segna. Meglio di così non si può.
- Rabiot 6,5 Fatica a prendere in mano il centrocampo e soffre l’intensità degli avversari. Viene fuori poi nella ripresa e con una delle sue accelerate va a servire a Barcola la palla del raddoppio.
- Dembélé 5 Ci si aspettava molto di più da uno dei giocatori più talentuosi della Francia. Qualche iniziativa isolata, ma poca incisività e nessuna vera giocata determinante.
- Maignan 5 Erroraccio sul gol del Senegal.
Top e flop del Senegal
- Mbaye 7 Giovane stella del PSG da seguire attentamente. Beffa Maignan e segna a 18 appena in un Mondiale.
- Jackson 6,5 Il migliore dei suoi. Colpisce un palo nel primo tempo, mette costantemente in apprensione la difesa francese e trova anche il gol del possibile pareggio, annullato per fuorigioco. Prestazione di alto livello.
- Mendy 6,5 Tiene in partita il Senegal con almeno due interventi decisivi su Olise e Mbappé. Sicuro nelle uscite e reattivo nelle situazioni più complicate.
- P. Gueye 5,5 Lotta in mezzo al campo ma incide poco nella costruzione del gioco. Fatica ad accompagnare l’azione offensiva e perde lucidità con il passare dei minuti.
- Sarr 4,5 Ha avuto diverse occasioni per indirizzare il match, ma le ha sprecate tutte. Errori pesanti sotto porta che stanno condizionando il risultato della sua squadra.