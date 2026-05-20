Pagelle Friburgo-Aston Villa 0-3: Tielemans, Buendia e Rogers firmano la vittoria. Sentenza Emery in Europa League

Ecco i top e flop del match del Besiktas Park, valevole per la finale di Europa League. Tutto fin troppo facile per i Villans.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Una finale troppo sbilanciata per poter regalare sorprese. L’Aston Villa fa un sol boccone del povero Friburgo e lo travolge con un sonoro 3-0, conquistando così l’Europa League. Villans in doppio vantaggio già nel primo tempo con le reti di Tielemans e Buendia. Nella ripresa completa l’opera Rogers ma contro un avversario modesto e mai realmente competitivo. Si conferma re di coppe Unai Emery che si aggiudica per la quinta volta la manifestazione dopo le 3 col Siviglia e quella col Villarreal.

Le scelte dei due allenatori

Per il Friburgo è un sogno: il club tedesco non aveva mai giocato una finale di una competizione continentale. Anche l’Aston Villa non ha più tanta dimestichezza con le coppe europee, con una bacheca di tutto rispetto ma con trofei piuttosto datati. I Villans, però, hanno un vero e proprio esperto in panchina con il mago Emery che detiene il primato assoluto di Europa League. Il debuttante Schuster prova a contrastarlo affidandosi a un 4-2-3-1 che mette in campo tutte le risorse offensive più importanti. Incluso il pupillo di Mancini, Vincenzo Grifo. Per gli inglesi c’è Watkins riferimento avanzato, con alle spalle McGinn, Rogers e Buendia.

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La voglia dei tedeschi e il cinismo inglese

Il Friburgo parte con la grinta di chi vuole spaccare il mondo. Dietro, però, lascia dei buchi pericolosi per un attaccante sveglio come Watkins che più volte li mette in difficoltà. La partita cambia al 41’, quando Tielemans trova un destro al volo preciso sul cross di Rogers, premiando una fase finale di tempo giocata con maggiore continuità dagli uomini di Emery. Nel recupero arriva anche il colpo che pesa psicologicamente sulla gara: Buendia si inventa un sinistro dal limite che finisce nel sette e manda l’Aston Villa negli spogliatoi con un vantaggio netto che va oltre quanto raccontato dal gioco.

Rogers completa l’opera per il successo dei Villans

Il divario tecnico tra le due squadre è evidente. A renderlo ancor più marcato è Rogers che firma il 3-0 con un tap-in perfetto su assist di Buendia. Grifo e compagni a quel punto sono completamente sfiduciati, con la coppa ormai sfilata del tutto di mano dagli inglesi. Proprio i calci piazzati, che avrebbero dovuto essere l’arma principale dei bianconeri, li hanno invece affossati. Dalla panchina non arrivano risorse in grado di cambiare il corso della gara. E così la coppa se la prende l’Aston Villa: non proprio una sorpresa. Nel finale di partita, spazio anche allo juventino Douglas Luiz al quale sono stati concessi solo pochi minuti a testimonianza di come il suo ritorno a Birmingham non sia stato dei più brillanti.

Top e flop del Friburgo

Manzanbi 6 Corre tanto e ovunque. Ci prova in tutti i modi ad aiutare la squadra.

Corre tanto e ovunque. Ci prova in tutti i modi ad aiutare la squadra. Atubolu 6 Attento su Watkins in apertura e presente nelle uscite. Sui gol può fare poco.

Attento su Watkins in apertura e presente nelle uscite. Sui gol può fare poco. Hofler 6 Tiene equilibrio in mezzo e prova anche la conclusione dalla distanza, dando intensità alla pressione.

Tiene equilibrio in mezzo e prova anche la conclusione dalla distanza, dando intensità alla pressione. Grifo 5,5 Poco brillante ma anche poco coinvolto.

Poco brillante ma anche poco coinvolto. Treu 5 L’ammonizione dopo pochi minuti lo condiziona e Rogers gli crea diversi problemi sulla corsia.

L’ammonizione dopo pochi minuti lo condiziona e Rogers gli crea diversi problemi sulla corsia. Ginter 4,5 In rappresentanza a tutto il blocco difensivo dei teutonici. Letture errate e troppo spazio concesso agli inserimenti avversari

Top e flop dell’Aston Villa

Buendia 7,5 Prima rischia con il giallo, poi inventa una rete splendida nel recupero. Sempre mobile tra le linee.

Prima rischia con il giallo, poi inventa una rete splendida nel recupero. Sempre mobile tra le linee. Rogers 7 Molto attivo sulla fascia, crea il cross dell’1-0 e dà continuità alle ripartenze inglesi. Lesto e tempista sul gol del 3-0.

Molto attivo sulla fascia, crea il cross dell’1-0 e dà continuità alle ripartenze inglesi. Lesto e tempista sul gol del 3-0. Tielemans 7 Sblocca la finale con una giocata tecnica di altissimo livello e detta i tempi con personalità.

Sblocca la finale con una giocata tecnica di altissimo livello e detta i tempi con personalità. Watkins 6,5 Svaria tanto. Crea parecchie difficoltà ai tedeschi.

Svaria tanto. Crea parecchie difficoltà ai tedeschi. Pau Torres 6 Ordinato ma non sempre pulito nelle uscite palla al piede sotto pressione.

Ordinato ma non sempre pulito nelle uscite palla al piede sotto pressione. Cash 6 Qualche difficoltà nella gestione di Grifo e un giallo evitabile su un intervento duro.