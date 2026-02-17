Pagelle di Galatasaray-Juventus 5-2: Koopmeiners boom, poi il crollo della difesa. Conte, visto che Lang?

Ecco i top e flop del match dell'Ali Sami Yen, valevole per l'andata dei playoff di Champions League. Difesa imbarazzante per Spalletti e guai in vista per il ritorno all'Allianz.

La Juventus si è fermata a Milano. O forse no. Perché nel primo tempo la squadra di Luciano Spalletti la sua partita la gioca, passando in svantaggio con il gol di Gabriel Sara ma rimontando con la doppietta del protagonista inatteso: Teun Koopmeiners. La ripresa, però, sancisce il crollo definitivo dei bianconeri che soccombono a Istanbul per mano di Lang (doppietta), Davinson Sanchez. Ingresso deleterio di Cabal, che viene espulso e lascia i suoi compagni in 10. Tra 8 giorni match decisivo allo Stadium.

Le scelte di Buruk e Spalletti

La Juventus vuole dimenticare l’Inter e soprattutto cercare di avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. Per l’occasione, Luciano Spalletti – privo di David – sceglie di giocarsela senza attaccanti di ruolo ma con McKennie adattato centravanti più Conceicao e Yildiz ai lati. Chance a metà campo per Koopmeiners. Avversario dei bianconeri è il Galatasaray di Okan Buruk e soprattutto di Galatasaray che avrebbe potuto giocare la partita anche a maglie invertite. Dal primo minuto l’ex napoletano Lang, solo panchina – come prevedibile – per Icardi.

Ad Istanbul torna il Koopmeiners versione Dea

All’Ali Sami Yen di Istanbul il primo tempo si chiude con la Juventus avanti 2-1 sul Galatasaray dopo 45 minuti intensi e combattuti.

I turchi passano al 15’ con Gabriel Sara, bravo a sfruttare un errore difensivo, ma la risposta bianconera è immediata e porta la firma di Teun Koopmeiners. L’olandese trova il pari sulla ribattuta e poi completa la rimonta con un sinistro sotto l’incrocio, premiando le ripartenze costruite con qualità. Nel finale cresce ancora il ritmo, con Victor Osimhen pericoloso di testa e Michele Di Gregorio attento tra i pali. Preoccupano le condizioni di Bremer, costretto al cambio: al suo posto Federico Gatti su scelta di un Luciano Spalletti pizzicato ancora una volta da Chivu.

Difesa choc: crolla la Juve

Nella ripresa la partita cambia completamente. Il Galatasaray tramortisce la Juve andando a segno prima con Lang, poi con Sanchez e infine ancora una volta con l’ex attaccante del Napoli. Nel frattempo i bianconeri restano in inferiorità numerica per una sciocchezza di Cabal, ma sono tanti gli errori individuali nella Vecchia Signora che finiscono per compromettere la gara. Il finale è un maldestro tentativo di contenere danni già enormi ma arriva comunque la manita di Boey. Tra 8 giorni la squadra di Spalletti proverà a ribaltare il risultato allo Stadium.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 5 Qualche responsabilità sul 2-2, in generale però non dà sicurezza.

Kalulu 6 C'era una volta un difensore centrale. Oggi fa tanta fase offensiva e la fa anche bene: gran tempismo sul colpo di testa cui arriva poi il tap-in di Koopmeiners. La ripresa è d

Bremer 6 Bene finché ce la fa. (Dal 34′ Gatti 5 Ruvido su Osimhen, non riesce a comandare il reparto).

Kelly 4,5 Parte bene poi affonda insieme al resto della barca.

Cambiaso 6,5 Rischia tanto contro gli esterni del Gala. Però ci mette abnegazione quando è chiamato a difendere e qualità quando attacca, come nell'azione dell'1-1. (Dal 46′ Cabal 3 Deleterio: non prende mai Yilmaz e si fa espellere mettendo nei guai i compagni).

Koopmeiners 6,5 Per una notte è tornato in versione Dea. Anche se non è bastato.

Locatelli 5 Oggi pesano più gli errori che l'atteggiamento o le cose fatte bene.

Thuram 4 Clamoroso l'errore del 4-2 ma il francese non è mai stato in serata. (Dall'81' Miretti ng ).

Conceicao 6,5 Dai suoi piedi nascono 2-3 contropiedi pericolosi per Madama. Bene nella gestione del pallone. (Dal 70′ Kostic 5,5 E' tardi ormai per rimettere in piedi la gara).

McKennie 5,5 Centravanti molto atipico. Si alterna con Koop nel riempire l'area di rigore e partecipa tanto alla manovra. Nella ripresa cambia ruolo e volto, ridimensionando la propria prestazione.

Yildiz 4,5 Sanguinosa palla persa da cui arriva l'1-0 di Gabriel. Asfissiato da Sallai. (Dall'81' Openda ng).

Top e flop del Galatasaray