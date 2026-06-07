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Pagelle di Grecia-Italia 0-1: ancora Pio Esposito. Si chiude con due vittorie su due l'avventura di Baldini

Ecco i top e flop del match del Pankritio Stadium, valevole come incontro amichevole. Altri segnali positivi dai giovani azzurri in vista del futuro..

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non li voleva i giovani italiani la Grecia. Preferiva che ad accompagnare Silvio Baldini nella gita a Creta ci fossero i cosiddetti senatori che hanno bucato la qualificazione ai Mondiali. E invece il CT a interim ha continuato imperterrito sulla strada tracciata, riuscendo a vincere entrambe le gare amichevoli dell’Italia. Come col Lussemburgo, anche contro gli ellenici l’1-0 è stato determinato da un gol di Pio Esposito. Ora gli azzurri andranno avanti con un progetto differente e chissà che qualcuno di questi ragazzi non possa già farne parte.

Le scelte di Baldini per la Grecia

Dopo la vittoria di misura sul Lussemburgo, l’Italia sperimentale di Silvio Baldini torna in campo per affrontare in amichevole la Grecia. Come da copione, sono tanti i giovani in campo schierati con un 4-3-3 dal selezionatore ad interim. Donnarumma è il garante, Pio Esposito il trait d’union tra i due mondi. Il centrocampo è confermato: Ndour, Lipani e Pisilli. Davanti tocca a Ekhator e Koleosho supportare il centravanti interista. Per quanto riguarda gli ellenici, ci sono i titolari con il comasco Douvikas a reggere il peso dell’attacco.

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Il solito Pio sblocca il match

L’Italia chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro la Grecia a Heraklion al termine di una frazione giocata con personalità e buona organizzazione. La squadra di Silvio Baldini ha mantenuto il controllo del possesso fin dai primi minuti, creando le occasioni più pericolose soprattutto grazie ai movimenti offensivi di Pio Esposito, autentico protagonista della serata. Dopo un paio di buone iniziative costruite da Comuzzo ed Ekhator, il vantaggio arriva al 18′: cross di Ekhator, controllo di qualità di Pio Esposito e conclusione vincente, leggermente deviata, che non lascia scampo a Vlachodimos. Gli azzurri sfiorano anche il raddoppio al 36′, quando ancora Pio Esposito si presenta davanti al portiere greco trovando però la sua opposizione.

L’Italia resiste in dieci e batte la Grecia

Nella ripresa l’Italia sfiora subito il raddoppio con Koleosho, fermato soltanto dalla traversa dopo una bella azione costruita da Fini. La gara cambia al 68′, quando il neoentrato Reggiani, in campo da pochi minuti al posto dell’infortunato Comuzzo, viene espulso per fallo da ultimo uomo su Douvikas, lasciando gli azzurri in inferiorità numerica. Nel finale la Grecia aumenta la pressione e va vicinissima al pareggio con il palo colpito da Zafeiris, mentre Vlachodimos tiene in partita i suoi respingendo anche una conclusione insidiosa di Favasuli. Nonostante la sofferenza degli ultimi minuti, la squadra di Baldini difende con ordine il vantaggio costruito nel primo tempo e porta a casa un successo di prestigio a Creta grazie al gol decisivo di Pio Esposito.

Top e flop dell’Italia

  • Pio Esposito 7 Segna il gol che decide il primo tempo e sfiora la doppietta. Sempre nel vivo del gioco offensivo.
  • Ndour 6,5 Ottimo in interdizione ma si fa valere anche palla al piede.
  • Comuzzo 6,5 Alterna ottime chiusure difensive a lanci precisi che innescano le punte.
  • Favasuli 6,5 Cerca il gol e offre una prestazione solida anche dietro.
  • Ekhator 6,5 Serve l’assist del vantaggio e crea continui problemi alla difesa greca.
  • Lipani 6,5 Buona regia e gestione dei ritmi, nonostante l’ammonizione.
  • Bartesaghi 6,5 Attento dietro e propositivo quando accompagna l’azione.
  • Donnarumma 6,5 Spettatore per quasi tutti e 90 minuti. Entra in scena nel finale.
  • Pisilli 6 Lavoro utile tra le linee e buon contributo in fase di possesso.
  • Ahanor 5,5 Soffre le iniziative di Tzolis, rischia e si prende un’ammonizione evitabile.
  • Reggiani 5 Si perde l’uomo in marcatura e fa un fallo che viene punito con cartellino rosso.

Top e flop della Grecia

  • Tzolis 6,5 Il più pericoloso dei greci, crea apprensione sulla corsia sinistra.
  • Vlachodimos 6,5 Evita il 2-0 con un ottimo intervento su Pio Esposito. Suo anche il lancio per Douvikas nell’occasione del rosso a Reggiani.
  • Douvikas 6 Ben controllato nella prima parte di gara. Procura però il rosso di Reggiani.
  • Kyriakopoulos 5,5 Spinge poco e soffre la pressione degli esterni azzurri.
  • Triantis 5,5 Fatica a schermare il palleggio italiano.

Pagelle di Grecia-Italia 0-1: ancora Pio Esposito. Si chiude con due vittorie su due l'avventura di Baldini Mondiali 2026, i 12 gironi completi: Italia, il rammarico è doppio Getty

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