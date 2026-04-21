Pagelle di Inter-Como 3-2: Calhanoglu e Sucic spengono il sogno lariano. In finale ci vanno i nerazzurri

La pazza Inter è tornata giusto in tempo per regalarsi la finale di Coppa Italia. I nerazzurri vanno sotto di due gol con il Como, con Baturina e Da Cunha che sembrano confezionare una serata da sogno per i lariani. In realtà, il doppio vantaggio azzurro non fa che altro risvegliare la formazione di Chivu dal torpore iniziale. I protagonisti della clamorosa rimonta sono Calhanoglu (doppietta) e Sucic che si spartiscono gol e assist. A Fabregas restano gli applausi ma anche la delusione per una gestione non impeccabile del match.
- Le scelte di Chivu e Fabregas
- Baturina sblocca il match
- Calhanoglu e Sucic, rimonta clamorosa e qualificazione
- Le pagelle dell'Inter
- Top e flop del Como
Le scelte di Chivu e Fabregas
All’andata hanno deciso di non farsi del male rinviando ogni discorso di qualificazione. Ma ora per Inter e Como è arrivato il momento di gettare via la maschera. C’è solo un posto per la finale di Roma del 13 maggio. I nerazzurri si giocano la chance senza Bastoni e con Acerbi al centro della difesa. Il centrocampo è quello titolare mentre in attacco c’è la coppia tutta francese composta da Thuram e Bonny. Fabregas rivisita il Como schierandolo con un 3-4-2-1 che esclude Diao e vede Baturina e Nico Paz a sostegno di Douvikas.
Clicca qui per rivivere le emozioni del match
Baturina sblocca il match
Il Como non dà punti di riferimento e impedisce all’Inter di costruire. Gli azzurri sono infatti più pericolosi in avvio, con Baturina che costringe Martinez ad un bell’intervento e con il palo colpito da Kempf sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il dominio degli ospiti trova compimento poco dopo la mezz’ora: spunto di Van der Brempt sulla fascia e cross in mezzo per Baturina che fredda i nerazzurri con una conclusione ben angolata. Nel finale di primo tempo Da Cunha impegna nuovamente Martinez.
Calhanoglu e Sucic, rimonta clamorosa e qualificazione
La ripresa comincia come era finita la prima frazione. Errore in appoggio di Zielinski e il sogno di mercato nerazzurro Nico Paz serve a Da Cunha la palla del raddoppio. Le prime mosse di Chivu arrivano dopo un’ora di gioco e sono Sucic e Diouf. E qualcosa cambia: la sponda del bosniaco trova la conclusione perfetta del solito Calhanoglu che riapre il discorso. L’Inter allora va in assedio e il tandem della rimonta è sempre lo stesso: l’asse Bosnia-Turchia funziona per il colpo di testa di Calhanoglu che fa 2-2 e per il sigillo finale di Sucic che porta i nerazzurri alla qualificazione.
Le pagelle dell’Inter
- Martinez 6,5 Reattivo sul tiro ravvicinato di Baturina, tiene a galla l’Inter nel momento più difficile. Sicuro anche nelle uscite, non può nulla sul gol.
- Akanji 6 Non sempre preciso nelle letture preventive, soffre quando il Como accelera sugli esterni. Nel finale si riscatta.
- Acerbi 6 Guida la difesa con esperienza e prova a limitare Nico Paz. Intervento importante in anticipo nel primo tempo. Non impeccabile nell’azione del gol, ma resta il riferimento dietro. (Dal 74′ Bisseck ng)
- Carlos Augusto 5,5 Prestazione senza grandi squilli. Tiene la posizione ma fatica nelle letture sulle seconde palle. Può fare di più in impostazione.
- Luis Henrique 5,5 Si vede poco in fase offensiva nella prima fase. Migliora quando si sposta a sinistra.
- Barella 6,5 Corre e si inserisce. Tra i pochi a salvarsi anche nel primo tempo.,
- Calhanoglu 8 Quando il gioco si fa duro ecco che entra lui. Straordinario con la sua doppietta e con l’assist del 3-2.
- Zielinski 5 Tra i più propositivi nel primo tempo, è protagonista in negativo del 2-0 lariano. (Dal 60′ Sucic 8 Qualche imprecisione però il suo ingresso ha un impatto gigantesco sul match con due assist e il gol del 3-2).
- Dimarco 5 La macchia è l’azione del gol di Baturina nella quale si fa saltare troppo facilmente. (Dal 60′ Diouf 6,5 Porta buona energia).
- Bonny 5,5 Fatica a entrare nel vivo del gioco. Poco servito, ma anche poco reattivo quando ha l’occasione. Prestazione opaca. (Dal 74′ Esposito ng).
- Thuram 6 Ci prova anche se non trova il guizzo giusto.
Top e flop del Como
- Baturina 7 Gara di qualità e personalità. Sempre pericoloso tra le linee: il gol non è casuale.
- Da Cunha 7 Gara di sostanza sublimata dalla rete del raddoppio.
- Perrone 6,5 Anima e cuore del Como.
- Van der Brempt 6,5 Determinante nell’azione del gol. Manda al bar Dimarco.
- Nico Paz 6,5 Si accende a tratti. Dai suoi piedi arriva la palla del 2-0.
- Douvikas 6,5 Movimenti sempre funzionali alla causa. Quando esce dal campo il Como non tiene più una palla.
- Ramon e Diego Carlos 5 Crollano nel finale.
- Diao 5 Appena entrato ha la possibilità di chiudere i conti e la spreca.