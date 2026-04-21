Pagelle di Inter-Como 3-2: Calhanoglu e Sucic spengono il sogno lariano. In finale ci vanno i nerazzurri

Ecco i top e flop del match del Meazza, valevole come semifinale di ritorno di Coppa Italia. Chivu azzecca i cambi e porta la squadra a Roma. Fabregas sbaglia nel finale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La pazza Inter è tornata giusto in tempo per regalarsi la finale di Coppa Italia. I nerazzurri vanno sotto di due gol con il Como, con Baturina e Da Cunha che sembrano confezionare una serata da sogno per i lariani. In realtà, il doppio vantaggio azzurro non fa che altro risvegliare la formazione di Chivu dal torpore iniziale. I protagonisti della clamorosa rimonta sono Calhanoglu (doppietta) e Sucic che si spartiscono gol e assist. A Fabregas restano gli applausi ma anche la delusione per una gestione non impeccabile del match.

Le scelte di Chivu e Fabregas

All’andata hanno deciso di non farsi del male rinviando ogni discorso di qualificazione. Ma ora per Inter e Como è arrivato il momento di gettare via la maschera. C’è solo un posto per la finale di Roma del 13 maggio. I nerazzurri si giocano la chance senza Bastoni e con Acerbi al centro della difesa. Il centrocampo è quello titolare mentre in attacco c’è la coppia tutta francese composta da Thuram e Bonny. Fabregas rivisita il Como schierandolo con un 3-4-2-1 che esclude Diao e vede Baturina e Nico Paz a sostegno di Douvikas.

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Baturina sblocca il match

Il Como non dà punti di riferimento e impedisce all’Inter di costruire. Gli azzurri sono infatti più pericolosi in avvio, con Baturina che costringe Martinez ad un bell’intervento e con il palo colpito da Kempf sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il dominio degli ospiti trova compimento poco dopo la mezz’ora: spunto di Van der Brempt sulla fascia e cross in mezzo per Baturina che fredda i nerazzurri con una conclusione ben angolata. Nel finale di primo tempo Da Cunha impegna nuovamente Martinez.

Calhanoglu e Sucic, rimonta clamorosa e qualificazione

La ripresa comincia come era finita la prima frazione. Errore in appoggio di Zielinski e il sogno di mercato nerazzurro Nico Paz serve a Da Cunha la palla del raddoppio. Le prime mosse di Chivu arrivano dopo un’ora di gioco e sono Sucic e Diouf. E qualcosa cambia: la sponda del bosniaco trova la conclusione perfetta del solito Calhanoglu che riapre il discorso. L’Inter allora va in assedio e il tandem della rimonta è sempre lo stesso: l’asse Bosnia-Turchia funziona per il colpo di testa di Calhanoglu che fa 2-2 e per il sigillo finale di Sucic che porta i nerazzurri alla qualificazione.

Le pagelle dell’Inter

Martinez 6,5 Reattivo sul tiro ravvicinato di Baturina, tiene a galla l’Inter nel momento più difficile. Sicuro anche nelle uscite, non può nulla sul gol.

Reattivo sul tiro ravvicinato di Baturina, tiene a galla l’Inter nel momento più difficile. Sicuro anche nelle uscite, non può nulla sul gol. Akanji 6 Non sempre preciso nelle letture preventive, soffre quando il Como accelera sugli esterni. Nel finale si riscatta.

Non sempre preciso nelle letture preventive, soffre quando il Como accelera sugli esterni. Nel finale si riscatta. Acerbi 6 Guida la difesa con esperienza e prova a limitare Nico Paz. Intervento importante in anticipo nel primo tempo. Non impeccabile nell’azione del gol, ma resta il riferimento dietro. (Dal 74′ Bisseck ng )

Guida la difesa con esperienza e prova a limitare Nico Paz. Intervento importante in anticipo nel primo tempo. Non impeccabile nell’azione del gol, ma resta il riferimento dietro. (Dal 74′ ) Carlos Augusto 5,5 Prestazione senza grandi squilli. Tiene la posizione ma fatica nelle letture sulle seconde palle. Può fare di più in impostazione.

Prestazione senza grandi squilli. Tiene la posizione ma fatica nelle letture sulle seconde palle. Può fare di più in impostazione. Luis Henrique 5,5 Si vede poco in fase offensiva nella prima fase. Migliora quando si sposta a sinistra.

Si vede poco in fase offensiva nella prima fase. Migliora quando si sposta a sinistra. Barella 6,5 Corre e si inserisce. Tra i pochi a salvarsi anche nel primo tempo.,

Corre e si inserisce. Tra i pochi a salvarsi anche nel primo tempo., Calhanoglu 8 Quando il gioco si fa duro ecco che entra lui. Straordinario con la sua doppietta e con l’assist del 3-2.

Quando il gioco si fa duro ecco che entra lui. Straordinario con la sua doppietta e con l’assist del 3-2. Zielinski 5 Tra i più propositivi nel primo tempo, è protagonista in negativo del 2-0 lariano. (Dal 60′ Sucic 8 Qualche imprecisione però il suo ingresso ha un impatto gigantesco sul match con due assist e il gol del 3-2).

Tra i più propositivi nel primo tempo, è protagonista in negativo del 2-0 lariano. (Dal 60′ Qualche imprecisione però il suo ingresso ha un impatto gigantesco sul match con due assist e il gol del 3-2). Dimarco 5 La macchia è l’azione del gol di Baturina nella quale si fa saltare troppo facilmente. (Dal 60′ Diouf 6,5 Porta buona energia).

La macchia è l’azione del gol di Baturina nella quale si fa saltare troppo facilmente. (Dal 60′ Porta buona energia). Bonny 5,5 Fatica a entrare nel vivo del gioco. Poco servito, ma anche poco reattivo quando ha l’occasione. Prestazione opaca. (Dal 74′ Esposito ng ).

Fatica a entrare nel vivo del gioco. Poco servito, ma anche poco reattivo quando ha l’occasione. Prestazione opaca. (Dal 74′ ). Thuram 6 Ci prova anche se non trova il guizzo giusto.

Top e flop del Como