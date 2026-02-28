Pagelle di Inter-Genoa 2-0: Dimarco-Calhanoglu e Chivu vola a +13 sul Milan. Altro passo per lo scudetto

L’Inter liquida con un gol per tempo la pratica Genoa. I nerazzurri dominano e si portano a 13 punti di vantaggio sul Milan, in attesa dello scontro diretto di domenica 8 marzo. A regalare i 3 punti a Chivu sono le reti di Dimarco – sinistro al volo su assist di Mkhitaryan – e di Calhanoglu su calcio di rigore. Il Grifone non porta punti a casa ma mantiene 3 lunghezze di vantaggio sul terzultimo punto. Alla squadra di De Rossi, però, è mancato soprattutto peso offensivo.
Le scelte di Chivu e De Rossi
Il solito Dimarco illumina San Siro
Calhanoglu raddoppia e avvicina lo scudetto
Le pagelle dell'Inter
Top e flop del Genoa
Le scelte di Chivu e De Rossi
Dimenticare il Bodo, incrementare il proprio vantaggio sul Milan e avvicinarsi nella maniera migliore possibile alla semifinale di Coppa Italia con il Como. Questo è il triplice obiettivo dell’Inter che per l’anticipo serale del 27° turno sforna un turnover ragionato. De Vrij e Carlos Augusto sono le novità in difesa, Mkhitaryan parte dal primo minuto a metà campo e Bonny affianca Thuram in attacco. Il Genoa di De Rossi, però, ci crede e propone un 3-4-1-2 che ha Baldanzi trequartista alle spalle della coppia Vitinha-Colombo.
Il solito Dimarco illumina San Siro
Le pagelle dell’Inter
- Sommer 6 Seratina tranquilla per il numero 1 tedesco.
- Akanji 6 Qualche sbavatura ma nel complesso c’è.
- De Vrij 6 In pieno controllo. Quando il Genoa aumenta la fisicità in area di rigore, Chivu decide di cambiare. (Dal 66′ Bisseck 6 Solido e affidabile).
- Carlos Augusto 6 Stasera gli tocca sostituire Bastoni e il brasiliano non lo fa rimpiangere.
- Luis Henrique 6,5 Propositivo: prende un palo e si procura il rigore.
- Barella 6 Non una serata particolarmente brillante, anche se ci mette tanta voglia in campo come al suo solito.
- Zielinski 6 Gioca in cabina di regia, non è illuminante né decisivo come in altre occasioni però fa il suo. (Dal 76′ Frattesi ng).
- Mkhitaryan 7 Assist, traversa, giocate offensive: insomma è nel vivo del match. (Dal 59′ Calhanoglu 7 Entra, prende un giallo e si cala subito nella difficoltà della partita. Segna su calcio di rigore).
- Dimarco 7 Meraviglioso il gol che sblocca il match. Ennesima prodezza di una stagione incredibile.
- Thuram 5,5 Giochicchia ma è poco incisivo. (Dal 59′ Esposito 6 Non c’è necessità di mostrare i muscoli stavolta).
- Bonny 6,5 Solo Bijlow gli nega la gioia del gol ma l’attaccante francese fa davvero il possibile. (Dal 76′ Diouf ng).
Top e flop del Genoa
- Bijlow 7 Almeno due parate di notevole livello.
- Vasquez 6,5 Il messicano è una garanzia dal punto di vista difensivo.
- Martin 5,5 Ha l’opportunità di confezionare l’assist perfetto e la spreca. Manifesto dell’impotenza offensiva del Grifone in questa serata.
- Malinovskyi 5 Fuori tempo, fuori spazio, fuori gara. De Rossi lo chiama fuori dopo 45 minuti.