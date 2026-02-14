Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski la decide nel finale, Locatelli cuore gigante, per Bastoni polemiche in arrivo

Beffa per i bianconeri e arbitraggio discutibile ma per i nerazzurri è un balzo avanti enorme per lo scudetto: il polacco firma la vittoria, a Spalletti non basta un grande capitano

Il cuore non basta alla Juventus, passo avanti dell’Inter per lo scudetto. Si può sintetizzare così il 3-2 di San Siro, nel quale ci mette del suo anche l’arbitro La Penna. Passano in vantaggio i nerazzurri con l’autogol di Cambiaso sul quale è determinante la papera di Di Gregorio. I bianconeri si rimettono in carreggiata proprio con Cambiaso. Poi l’episodio chiave: il cartellino rosso discutibile a Kalulu a fine primo tempo. Nella ripresa Esposito trova il vantaggio, Locatelli l’insperato 2-2 e Zielinski nel finale sancisce il trionfo meneghino.

Le scelte di Chivu e Spalletti

Cristian Chivu e Luciano Spalletti hanno condiviso un periodo insieme ai tempi della Roma. Oggi l’allievo è davanti al maestro e vuole certificare il sorpasso anche nel primo scontro diretto che li vede opposti. L’Inter è capolista e vuole fare un altro passo avanti per lo scudetto. Barella è recuperato e titolare, Thuram e Lautaro ancora una volta in tandem dal primo minuto. La Juventus non ha il suo Thuram, invece, e lo rimpiazza con Miretti. Nessuna novità nel resto della formazione con Conceicao, McKennie e Yildiz a sostegno di David.

Cambiaso per tutti, poi espulso Kalulu

Comincia meglio la Juventus che però viene tradita dal proprio portiere: cross innocuo di Luis Henrique, deviazione di Cambiaso e palla che finisce in rete con Di Gregorio preso colpevolmente in controtempo. I bianconeri, però, non si scoraggiano e trovano il pari proprio con Cambiaso che anticipa Luis Henrique e trafigge Sommer. L’episodio che cambia la partita è una svista clamorosa di La Penna: seconda ammonizione e quindi rosso per Kalulu per un fallo non commesso su Bastoni. Il Var non può intervenire, trattandosi di giallo.

Passo scudetto nerazzurro con Zielinski

Chivu toglie Bastoni a inizio ripresa, per evitare possibili “vendette” tenendo conto del cartellino giallo che gravava sul centrale nerazzurro. Anche la Juve cambia, togliendo un giocatore offensivo. I bianconeri riescono a costruire una tripla occasione da gol sulla quale l’Inter riesce a cavarsela. Dopo questo episodio, però, diventa monologo meneghino con il muro piemontese che crolla al 76′ con il colpo di testa di Esposito. Quando tutto sembra perso il cuore Juve torna a pulsare col miracoloso 2-2 di Locatelli. Finita qui? Neanche per sogno: Zielinski trova l’angolo giusto per il 3-2 finale.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6,5 Nessuna responsabilità sui gol.

Nessuna responsabilità sui gol. Bisseck 5,5 Lascia passare la palla che finisce poi a Cambiaso per l’1-1. Un errore che pesa.

Lascia passare la palla che finisce poi a Cambiaso per l’1-1. Un errore che pesa. Akanji 6 In perfetto controllo su David.

In perfetto controllo su David. Bastoni 5 In difficoltà, viene ammonito dopo pochi minuti. Antisportivo sul rosso comminato a Kalulu: su di lui seguiranno polemiche (Dal 46′ Carlos Augusto 6 ).

In difficoltà, viene ammonito dopo pochi minuti. Antisportivo sul rosso comminato a Kalulu: su di lui seguiranno polemiche (Dal 46′ ). Luis Henrique 5 Difensivamente soffre tanto. L’atteggiamento sul gol di Cambiaso è troppo passivo. (Dal 66′ Esposito 7 Colpo di testa, gol e muscoli in evidenza).

Difensivamente soffre tanto. L’atteggiamento sul gol di Cambiaso è troppo passivo. (Dal 66′ Colpo di testa, gol e muscoli in evidenza). Barella 6 La forma non è delle migliori, tuttavia non fa mancare il proprio apporto alla causa in termini di dinamismo. (Dal 54′ Calhanoglu 6,5 Una sorta di tiratore scelto. Ci prova da ovunque e alza qualità e giri del motore della squadra).

La forma non è delle migliori, tuttavia non fa mancare il proprio apporto alla causa in termini di dinamismo. (Dal 54′ Una sorta di tiratore scelto. Ci prova da ovunque e alza qualità e giri del motore della squadra). Zielinski 7,5 Meno brillante rispetto alla precedenti esibizioni in cabina di regia. Però nel finale becca il jolly decisivo.

Meno brillante rispetto alla precedenti esibizioni in cabina di regia. Però nel finale becca il jolly decisivo. Sucic 6,5 Ci mette tanta qualità nella gestione del pallone. (Dal 67′ Diouf 6 Ci mette corsa e anche un potenziale assist per Dimarco che spreca).

Ci mette tanta qualità nella gestione del pallone. (Dal 67′ Ci mette corsa e anche un potenziale assist per Dimarco che spreca). Dimarco 6 Non è arrembante come nelle altre gare, dovendo anche preoccuparsi di Conceicao e della fase difensiva. Col suo mancino rimane comunque pericoloso.

Non è arrembante come nelle altre gare, dovendo anche preoccuparsi di Conceicao e della fase difensiva. Col suo mancino rimane comunque pericoloso. Thuram 6 Inizia bene poi cala nel momento in cui dovrebbe venire fuori.

Inizia bene poi cala nel momento in cui dovrebbe venire fuori. Martinez 5 Una conclusione pericolosa ma finita fuori. Poi nulla più. Anzi, perde il sanguinoso pallone del 2-2.

Le pagelle della Juventus