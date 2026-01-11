Pagelle di Inter-Napoli 2-2: Dimarco e poi Calhanoglu. Ma tra i partenopei c'è l'immortale McTominay

Ecco i top e flop del match di San Siro. Nerazzurri e azzurri si dividono la posta in palio: non c'è fuga per lo Scudetto, polemiche per il rigore concesso col Var.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Intensità, gol e polemiche. Non manca nulla al match scudetto di San Siro tra Inter e Napoli. Alla fine viene fuori un pirotecnico 2-2 che accontenta più i partenopei e le altre inseguitrici e tiene apertissimo il campionato. I nerazzurri vanno in vantaggio due volte, prima con Dimarco e poi con Calhanoglu dal dischetto. Gli azzurri rimontano in entrambi i casi e sempre con la stessa firma, quella di McTominay. Resta tutto invariato in classifica.

Le scelte di Chivu e Conte

Stili differenti ma stessa voglia di vincere. Chivu e Conte si ritrovano uno di fronte all’altro oltre 2 mesi dopo allo scontro diretto del Maradona. L’Inter ha la possibilità di schierare l’11 titolare, con Luis Henrique e Zielinski diventati ormai pedine fisse dello scacchiere nerazzurro e con la coppia Thuram-Lautaro a comandare in attacco. Ha molti problemi in più il Napoli, privato anche di Neres e costretto a fare di necessità virtù. I partenopei rinunciano a Lang dal primo minuto e avanzano Politano nel tridente con Hojlund ed Elmas.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

McTominay croce e delizia: lo scozzese rimonta il gol di Dimarco

Zielinski e McTominay, presente e passato del Napoli. Il duello che li vede opposti è quello chiave del primo tempo della sfida. Il polacco ruba palla allo scozzese avviando l’azione dell’1-0 dell’Inter firmato da Dimarco. L’ex United poi si riscatta con l’inserimento dai tempi al solito perfetti che vale il pareggio. L’intensità è altissima in campo, favorita anche da un arbitro come Doveri che fischia appena 3 falli in totale.

L’emergenza infortuni non placa l’ardore del Napoli. Hojlund va via ad Akanji e sfiora il gol a inizio ripresa. Non che l’Inter stia a guardare, anzi. Prima è Bastoni a spaventare Milinkovic-Savic, poi lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan è un invito al Var ad intervenire sentenziando un rigore per i nerazzurri. Lo segna Calhanoglu, per il 22esimo penalty su 24 realizzati. Conte è una furia e viene espulso. I partenopei non mollano e riagguantano la gara ancora una volta con McTominay. Il finale è con brivido con il palo preso dall’Inter.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6 Non ci sono parate di rilievo, né responsabilità sui gol subiti.

Non ci sono parate di rilievo, né responsabilità sui gol subiti. Akanji 5 Sempre in ritardo. Sia su Hojlund che su McTominay

Sempre in ritardo. Sia su Hojlund che su McTominay Bisseck 5.5 La gara è complicata e il tedesco la soffre. Non si rialza in tempo in occasione del 2-2 di McTominay

La gara è complicata e il tedesco la soffre. Non si rialza in tempo in occasione del 2-2 di McTominay Bastoni 6 C’è meno spazio per le sue scorribande in appoggio a Dimarco. Difensivamente, però, regge.

C’è meno spazio per le sue scorribande in appoggio a Dimarco. Difensivamente, però, regge. Luis Henrique 5,5 Non incide, si limita al compitino e in una partita come questa non è possibile.

Non incide, si limita al compitino e in una partita come questa non è possibile. Barella 6 Corsa e intensità. Nulla più.

Corsa e intensità. Nulla più. Calhanoglu 6,5 Inizia in sordina, sale di tono nella ripresa e segna su rigore. (Dall’87’ Sucic ng ).

Inizia in sordina, sale di tono nella ripresa e segna su rigore. (Dall’87’ ). Zielinski 6,5 Molto nel vivo del gioco, il polacco. Da un suo recupero palla nasce l’1-0 e da un suo pallone perso arriva l’1-1. (Dal 62′ Mkhitaryan 6,5 Porta geometrie e si procura il rigore del momentaneo 2-1).

Molto nel vivo del gioco, il polacco. Da un suo recupero palla nasce l’1-0 e da un suo pallone perso arriva l’1-1. (Dal 62′ Porta geometrie e si procura il rigore del momentaneo 2-1). Dimarco 7 Beffa Milinkovic-Savic con una conclusione imparabile. Ma è presente anche quando gli tocca difendere: una sua diagonale sventa un’azione pericolosa dei partenopei. (Dall’87’ Carlos Augusto ng ).

Beffa Milinkovic-Savic con una conclusione imparabile. Ma è presente anche quando gli tocca difendere: una sua diagonale sventa un’azione pericolosa dei partenopei. (Dall’87’ ). Thuram 6,5 Assist per Dimarco e tanto movimento sul fronte offensivo. Il francese è un pericolo costante. (Dall’83’ Esposito ng ).

Assist per Dimarco e tanto movimento sul fronte offensivo. Il francese è un pericolo costante. (Dall’83’ ). Martinez 6 Non ha occasioni per colpire ma ci mette tanta personalità in campo. (Dall’87’ Bonny ng).

Le pagelle del Napoli