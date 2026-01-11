Pagelle di Inter-Napoli 2-2: Dimarco e poi Calhanoglu. Ma tra i partenopei c'è l'immortale McTominay

Intensità, gol e polemiche. Non manca nulla al match scudetto di San Siro tra Inter e Napoli. Alla fine viene fuori un pirotecnico 2-2 che accontenta più i partenopei e le altre inseguitrici e tiene apertissimo il campionato. I nerazzurri vanno in vantaggio due volte, prima con Dimarco e poi con Calhanoglu dal dischetto. Gli azzurri rimontano in entrambi i casi e sempre con la stessa firma, quella di McTominay. Resta tutto invariato in classifica.
- Le scelte di Chivu e Conte
- McTominay croce e delizia: lo scozzese rimonta il gol di Dimarco
- Le pagelle dell'Inter
- Le pagelle del Napoli
Stili differenti ma stessa voglia di vincere. Chivu e Conte si ritrovano uno di fronte all’altro oltre 2 mesi dopo allo scontro diretto del Maradona. L’Inter ha la possibilità di schierare l’11 titolare, con Luis Henrique e Zielinski diventati ormai pedine fisse dello scacchiere nerazzurro e con la coppia Thuram-Lautaro a comandare in attacco. Ha molti problemi in più il Napoli, privato anche di Neres e costretto a fare di necessità virtù. I partenopei rinunciano a Lang dal primo minuto e avanzano Politano nel tridente con Hojlund ed Elmas.
Zielinski e McTominay, presente e passato del Napoli. Il duello che li vede opposti è quello chiave del primo tempo della sfida. Il polacco ruba palla allo scozzese avviando l’azione dell’1-0 dell’Inter firmato da Dimarco. L’ex United poi si riscatta con l’inserimento dai tempi al solito perfetti che vale il pareggio. L’intensità è altissima in campo, favorita anche da un arbitro come Doveri che fischia appena 3 falli in totale.
L’emergenza infortuni non placa l’ardore del Napoli. Hojlund va via ad Akanji e sfiora il gol a inizio ripresa. Non che l’Inter stia a guardare, anzi. Prima è Bastoni a spaventare Milinkovic-Savic, poi lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan è un invito al Var ad intervenire sentenziando un rigore per i nerazzurri. Lo segna Calhanoglu, per il 22esimo penalty su 24 realizzati. Conte è una furia e viene espulso. I partenopei non mollano e riagguantano la gara ancora una volta con McTominay. Il finale è con brivido con il palo preso dall’Inter.
- Sommer 6 Non ci sono parate di rilievo, né responsabilità sui gol subiti.
- Akanji 5 Sempre in ritardo. Sia su Hojlund che su McTominay
- Bisseck 5.5 La gara è complicata e il tedesco la soffre. Non si rialza in tempo in occasione del 2-2 di McTominay
- Bastoni 6 C’è meno spazio per le sue scorribande in appoggio a Dimarco. Difensivamente, però, regge.
- Luis Henrique 5,5 Non incide, si limita al compitino e in una partita come questa non è possibile.
- Barella 6 Corsa e intensità. Nulla più.
- Calhanoglu 6,5 Inizia in sordina, sale di tono nella ripresa e segna su rigore. (Dall’87’ Sucic ng).
- Zielinski 6,5 Molto nel vivo del gioco, il polacco. Da un suo recupero palla nasce l’1-0 e da un suo pallone perso arriva l’1-1. (Dal 62′ Mkhitaryan 6,5 Porta geometrie e si procura il rigore del momentaneo 2-1).
- Dimarco 7 Beffa Milinkovic-Savic con una conclusione imparabile. Ma è presente anche quando gli tocca difendere: una sua diagonale sventa un’azione pericolosa dei partenopei. (Dall’87’ Carlos Augusto ng).
- Thuram 6,5 Assist per Dimarco e tanto movimento sul fronte offensivo. Il francese è un pericolo costante. (Dall’83’ Esposito ng).
- Martinez 6 Non ha occasioni per colpire ma ci mette tanta personalità in campo. (Dall’87’ Bonny ng).
- Milinkovic-Savic 6 Presente quando chiamato in causa ma senza il bisogno di ricorrere agli straordinari.
- Beukema 5,5 Rispolverato da Conte, non offre una prestazione convincente. (Dal 78′ Lang 6,5 Ha il merito di servire a McTominay la palla del 2-2).
- Rrahmani 6 Il rigore all’Inter lo concede lui. Ma non macchia del tutto una buona prestazione del centrale.
- Juan Jesus 6 Thuram è una brutta gatta da pelare, il brasiliano si affida a esperienza e malizia per contenerlo.
- Di Lorenzo 5,5 Si fa bruciare sul gol di Dimarco.
- Lobotka 6 Gara da leader, sia con il pallone tra i piedi che a voce.
- McTominay 7,5 La palla persa, è vero. Ma poi la doppietta che rimette in vita i partenopei.
- Spinazzola 6 Conte lo vorrebbe più coraggioso, il 32enne umbro sceglie la via dell’equilibrio e forse non ha tutti i torti.
- Politano 6,5 Non si sottrae alla bagarre e fa partire il pallone del 2-2. (Dal 94′ Mazzocchi ng).
- Hojlund 7 Tiene in apprensione un reparto. Centravanti vero.
- Elmas 6,5 Da premiare l’inserimento con assist per McTominay. Per il resto, prova ordinaria.