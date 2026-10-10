Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Pagelle di Inter-Parma 3-0: Sucic, Calhanoglu e Thuram da applausi. Ma i gialloblù di Gilardino si fanno male da soli

I nerazzurri dominano a San Siro e chiudono la pratica nel primo tempo con Sucic, Calhanoglu e Thuram. Il Parma paga a caro prezzo gli errori di Keita e Diego Carlos, mentre la squadra di Chivu conferma la propria solidità.

4 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter supera il Parma per 3-0 e riprende il proprio cammino in campionato con una vittoria netta, costruita interamente nel primo tempo. A San Siro sono Sucic, Calhanoglu e Thuram a firmare le tre reti che decidono l’incontro, approfittando anche delle disattenzioni della retroguardia emiliana.

I nerazzurri confermano la propria superiorità attraverso qualità tecnica, intensità e capacità di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. Tra i protagonisti spiccano anche Diouf e Dimarco, entrambi propositivi sulle corsie esterne. Per il Parma, invece, la serata è condizionata dagli errori individuali e dalle difficoltà nel contenere le iniziative offensive interiste. Corvi non è esente da responsabilità sul primo gol, mentre Keita e Diego Carlos finiscono sul banco degli imputati per gli episodi che indirizzano la gara. Il successo premia così la concretezza dell’Inter e lascia a Gilardino molto lavoro da fare per correggere le fragilità emerse al debutto sulla panchina gialloblù.

1 di 4

I top e flop dell'Inter: Sucic, Calhanoglu e il cinismo dei grandi

  • Sucic 7 Rapace. Sblocca la partita al 13' approfittando dell'errore di Keita sul rinvio corto di Corvi. Recupera il pallone e lo scaraventa sotto la traversa, dimostrando grande reattività. Una rete che spiana la strada al successo nerazzurro.
  • Çalhanoglu 7 Glaciale. Si presenta sul dischetto dopo la revisione al VAR e trasforma il rigore con una conclusione potente e precisa. Garantisce qualità in mezzo al campo e contribuisce a mantenere il controllo della gara.
  • Diouf 6,5 Vivace. È tra i nerazzurri più intraprendenti fin dalle prime battute. Spinge sulla destra, mette in difficoltà la retroguardia avversaria e prova anche la conclusione personale. Offre dinamismo e crea i presupposti per diverse occasioni.
  • Mkhitaryan 6,5 Illuminante. Firma l'assist per il tris di Thuram con una verticalizzazione precisa che taglia fuori la difesa emiliana. Si muove con intelligenza tra le linee e aiuta l'Inter a gestire il ritmo della partita.
  • Dimarco 6,5  Propositivo. Cerca subito la porta con una conclusione al volo e si rende pericoloso nel corso di tutto il match. Gli manca soltanto la precisione per trovare la soddisfazione personale, ma accompagna con continuità la manovra offensiva.

Top e flop del Parma: quanti pasticci in difesa

  • Corvi 5  Incerto. Il rinvio corto che porta al gol di Sucic pesa inevitabilmente sulla sua prestazione. Intuisce il rigore di Çalhanoglu senza riuscire a respingerlo e viene battuto anche da Thuram. Si riscatta parzialmente con alcuni interventi, tra cui quello su Dimarco.
  • Keita 4,5 Disastroso. L'errore in collaborazione con Corvi sul primo gol dell'Inter indirizza la partita e mette subito in salita la serata del Parma. Fatica a garantire ordine in mezzo al campo e non riesce a riscattare una leggerezza pesantissima.
  • Diego Carlos 4,5 Ingenuo. È protagonista dell'intervento su Pio Esposito che, dopo la revisione al VAR, porta al rigore del raddoppio. La retroguardia emiliana soffre le accelerazioni nerazzurre e lui non riesce a dare la necessaria solidità.
  • Troilo 5 In affanno. Soffre il movimento degli attaccanti dell'Inter e fatica a trovare le contromisure alle verticalizzazioni avversarie. Concede spazi a una squadra che sa come sfruttarli e non riesce a guidare la difesa nei momenti più difficili.
  • Sierro 5 Sovrastato. Il centrocampo nerazzurro prende progressivamente il controllo della partita e lui non trova le contromisure necessarie. Fatica a schermare le linee di passaggio e a dare equilibrio alla squadra, soprattutto dopo il doppio svantaggio.
  • Fabbian 5 Evanescente. Prova a inserirsi e trova una conclusione nel primo tempo, ma senza precisione. Per il resto resta ai margini della manovra offensiva e non riesce a incidere in una gara in cui il Parma produce troppo poco per impensierire seriamente l'Inter.

Inter-Parma: tutte le emozioni del match

Il migliore in campo: Thuram incontenibile

Thuram 7

  • Thuram 7 Implacabile. Il francese è il principale riferimento offensivo dell'Inter e mette il sigillo sul primo tempo con una conclusione precisa in diagonale. Attacca gli spazi, crea problemi continui ai difensori del Parma e sfrutta al meglio il servizio di Mkhitaryan. La sua capacità di trasformare una verticalizzazione in un'occasione concreta fa la differenza. È il migliore in campo per incisività e qualità nelle giocate decisive.

La pagella dell'arbitro: Bonacina aiutato dal Var

  • Bonacina 6 Decisione corretta, ma con l'aiuto del VAR. Inizialmente lascia correre sul contatto in area tra Diego Carlos e Pio Esposito, senza ravvisare gli estremi per il calcio di rigore. Richiamato al monitor, rivede l'episodio e cambia decisione, assegnando giustamente il penalty all'Inter. Per il resto, la gestione della gara non presenta particolari criticità.
1 di 4

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Napoli - Frosinone

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio