Pagelle di Inter-Parma 3-0: Sucic, Calhanoglu e Thuram da applausi. Ma i gialloblù di Gilardino si fanno male da soli

I nerazzurri dominano a San Siro e chiudono la pratica nel primo tempo con Sucic, Calhanoglu e Thuram. Il Parma paga a caro prezzo gli errori di Keita e Diego Carlos, mentre la squadra di Chivu conferma la propria solidità.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter supera il Parma per 3-0 e riprende il proprio cammino in campionato con una vittoria netta, costruita interamente nel primo tempo. A San Siro sono Sucic, Calhanoglu e Thuram a firmare le tre reti che decidono l’incontro, approfittando anche delle disattenzioni della retroguardia emiliana.

I nerazzurri confermano la propria superiorità attraverso qualità tecnica, intensità e capacità di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. Tra i protagonisti spiccano anche Diouf e Dimarco, entrambi propositivi sulle corsie esterne. Per il Parma, invece, la serata è condizionata dagli errori individuali e dalle difficoltà nel contenere le iniziative offensive interiste. Corvi non è esente da responsabilità sul primo gol, mentre Keita e Diego Carlos finiscono sul banco degli imputati per gli episodi che indirizzano la gara. Il successo premia così la concretezza dell’Inter e lascia a Gilardino molto lavoro da fare per correggere le fragilità emerse al debutto sulla panchina gialloblù.