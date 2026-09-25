Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La bacchetta magica delle favole non esiste e di certo non la possiede Roberto Mancini. La sua nuova Italia somiglia terribilmente alla vecchia, nonostante il tentativo di rinnovarla con qualche giovane di prospettiva. Gli azzurri soffrono, lasciano il pallone e il controllo della gara al Belgio e steccano la prima giornata di UEFA Nations League. Un ko tutt’altro che indolore per Donnarumma e compagni, visto che la classifica avrà un peso anche in ottica qualificazione ai prossimi Europei.

Dall’altra parte, il Belgio si gode un De Bruyne in versione prime (Napoli, lo hai visto?), capace di dirigere l’orchestra con la consueta qualità, e un Godts che ha mostrato perché il Paris Saint-Germain abbia deciso di puntare su di lui. È proprio il talento ex Ajax a sbloccare il match, approfittando dell’errore dell’esordiente Romano, autore di una prova insufficiente. Nella ripresa l’Italia prova a reagire e, a tratti, aumenta la pressione, ma trova sulla propria strada un Lammens in grande serata. Così entra in scena Lukebakio che dopo il Milan trafigge anche la nazionale. 2-0 belga e poco da aggiungere. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo la sfida attraverso le pagelle.