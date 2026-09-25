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CALCIO UEFA NATIONS LEAGUE

Pagelle di Italia-Belgio 0-2: Romano e Barella sbagliano, Godts e Lukebakio no. Esordio amaro per Mancini

5 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La bacchetta magica delle favole non esiste e di certo non la possiede Roberto Mancini. La sua nuova Italia somiglia terribilmente alla vecchia, nonostante il tentativo di rinnovarla con qualche giovane di prospettiva. Gli azzurri soffrono, lasciano il pallone e il controllo della gara al Belgio e steccano la prima giornata di UEFA Nations League. Un ko tutt’altro che indolore per Donnarumma e compagni, visto che la classifica avrà un peso anche in ottica qualificazione ai prossimi Europei.

Dall’altra parte, il Belgio si gode un De Bruyne in versione prime (Napoli, lo hai visto?), capace di dirigere l’orchestra con la consueta qualità, e un Godts che ha mostrato perché il Paris Saint-Germain abbia deciso di puntare su di lui. È proprio il talento ex Ajax a sbloccare il match, approfittando dell’errore dell’esordiente Romano, autore di una prova insufficiente. Nella ripresa l’Italia prova a reagire e, a tratti, aumenta la pressione, ma trova sulla propria strada un Lammens in grande serata. Così entra in scena Lukebakio che dopo il Milan trafigge anche la nazionale. 2-0 belga e poco da aggiungere. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo la sfida attraverso le pagelle.

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Le pagelle dell'Italia: tante insufficienze, si salva Donnarumma

  • Donnarumma 6,5 Non parate memorabili ma comunque contribuisce a tenere in vita l'Italia nei tanti momenti di difficoltà della partita. Soprattutto sulla doppia occasione De Ketelaere-Raskin e sul colpo di testa di Godts.
  • Di Lorenzo 5 Dalle sue parti spesso bazzica Godts che fa il bello e il cattivo tempo. Va detto che il terzino del Napoli non riceve supporto né da Barella né da Kean.
  • Mancini 5,5 Primo tempo brutto come per tutto il resto della squadra. Nella ripresa, però, si vede uno spirito maggiormente combattivo e anche qualche anticipo nei confronti di De Ketelaere.
  • Coppola 5 Esordio complicato. Godts lo manda fuori posizione nell'azione del gol e in generale il Belgio riesce a creare troppi pericoli alle sue spalle. (Da 65'  Scalvini 6 Non ha particolari responsabilità sul secondo gol e contribuisce a dare maggiore stabilità alla retroguardia.)
  • Calafiori 5,5 Non riesce a dare continuità alla spinta sulla sinistra e deve soprattutto preoccuparsi delle iniziative belghe. Gara fin qui al di sotto delle sue possibilità.
  • Barella 5 Il centrocampo è nelle mani del Belgio e giocatori come lui sono chiamati a dare di più in termini di personalità per colmare il divario. Non convince soprattutto in fase di impostazione (l'errore sul raddoppio belga è evidente) mentre fa meglio quando l'Italia riesce ad alzare il ritmo. Esce tra i fischi. (Dall'80' Doumbia ng).
  • Romano 5 Pesa l'errore sull'1-0 dei Diavoli Rossi. Dopo prova a rimediare ma è chiaro che l'episodio condiziona fortemente la sua partita. Bocciarlo, però, è un errore che non va fatto. (Dal 65' Frattesi 5,5 Entra insieme a Scalvini e Maldini nel tentativo di cambiare l'inerzia della partita. Poco tempo e poche occasioni per incidere.)
  • Tonali 5,5 Prova a mettere fisicità e dinamismo in mezzo al campo. Vale però il discorso fatto per Barella: sono loro i giocatori che devono fare la differenza e non la fanno.
  • Kean 6 Vivo anche se relegato sulla fascia.  Cambiaghi gli serve una palla eccellente che il comasco non converte in gol. Nella ripresa è Lammens a negargli la gioia del gol.
  • Pio Esposito 5,5 I movimenti sono sempre giusti, manca un po' il resto però. (Dal 65' Maldini 5,5 Il raddoppio di Lukebakio arriva appena quattro minuti dopo e spegne definitivamente la reazione azzurra.).
  • Cambiaghi 6 I pochi spunti degni di nota arrivano dalle sue accelerazioni. Anzi, forse è un'arma che andava sfruttata di più. (Dall'80' Zoma ng).

Top e flop del Belgio: Lukebakio come col Milan, De Bruyne infinito

  • De Bruyne 7 Il direttore d'orchestra. Trova Godts con il lancio che porta allo 0-1, serve De Ketelaere nell'occasione del primo minuto e manda De Cuyper in porta. Ogni volta che riceve palla crea qualcosa.
  • Lukebakio 7 Le sue qualità le avevamo già testate in Milan-Benfica per cui oggi non sorprende. Entra e segna.
  • De Ketelaere 7 Non avrà la cattiveria del centravanti puro però sa giocare a calcio. Si è visto anche stasera, suo l'assist per Lukebakio ma anche altre giocate di alta scuola.
  • Lammens 7 Due risposte eccezionali su Kean e Pio Esposito. Ci sono anche le sue mani sul risultato dei belgi.
  • Mechele 5,5 Dietro non dà sempre la sensazione di essere impeccabile. L'Italia, pur creando poco, riesce a trovare qualche spazio negli ultimi metri e lui non sempre legge bene i movimenti degli attaccanti. Ad ogni modo la prova resta sufficiente.
  • Moreira 5,5 Poco incisivo sulla fascia e ammonito per aver allontanato il pallone dopo un fallo. Il Belgio produce molto più dall'altra parte e attraverso il centro che dalle sue iniziative.
  • Castagne 5,5 Soffre contro Cambiaghi.

Il migliore in campo: Godts è imprendibile

  • Godts 7,5 Un problema costante per la difesa azzurra. Segna il gol del vantaggio dopo aver saltato due avversari e poi costringe Donnarumma a una parata spettacolare con un colpo di testa. Imprendibile.

Il giudizio sull'arbitro: nulla da segnalare su Siebert

  • Siebert 6 Gara piuttosto sempliceda dirigere per il tedesco che la controlla senza patemi e senza episodi discutibili da dover rianalizzare.
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