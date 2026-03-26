Pagelle di Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali-Kean e gli Azzurri volano in finale. Retegui fuori forma

Ecco i top e flop del match del Gewiss Stadium, valevole come semifinale di qualificazione ai Mondiali. Primo tempo anonimo, nella ripresa l'Italia viene fuori.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia batte l’Irlanda del Nord e si qualifica per la finale dei playoff di qualificazione al Mondiale. Gli azzurri non brillano, si impegnano ma giocano sempre sotto ritmo e con poca qualità. Dopo un primo tempo anonimo e a reti bianche, la squadra di Rino Gattuso trova il vantaggio con un tiro di Tonali che è bravo a raccogliere una respinta corta della difesa ospite. Di rischi se ne corrono pochi, anche perché l’Armata Biancoverde resta passiva. Kean così trova il raddoppio e chiude i giochi.

Le scelte di Gattuso e O’Neill

Sfida da dentro o fuori a Bergamo, dove l’Italia di Gattuso si gioca l’accesso alla finale dei playoff Mondiali contro un’Irlanda del Nord compatta e senza pressioni. Il Ct azzurro punta su un 3-5-2 offensivo con la coppia Kean-Retegui e tanta qualità in mezzo al campo, cercando superiorità nel palleggio e inserimenti sulle fasce, mentre O’Neill risponde con un sistema speculare ma più prudente, basato su densità difensiva e pericolosità sui piazzati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli azzurri arrivano a questo appuntamento dopo un percorso di qualificazione prolifico ma segnato da passaggi a vuoto decisivi, che li hanno costretti ancora una volta agli spareggi . Nei precedenti il bilancio sorride nettamente all’Italia, con sette vittorie e una sola sconfitta in dodici confronti, e una lunga serie di clean sheet contro i nordirlandesi.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Primo tempo bloccato, Italia sterile

Prima frazione a ritmi controllati e con poche vere occasioni, in cui l’Italia prova a fare la partita senza però trovare sbocchi concreti negli ultimi metri. Il possesso è prevalentemente azzurro, ma la manovra risulta lenta e prevedibile, facilitando il lavoro difensivo degli ospiti. L’Irlanda del Nord si difende con ordine, chiudendo gli spazi centrali e ripartendo sporadicamente in contropiede. Le occasioni migliori arrivano da calci piazzati e iniziative individuali, ma senza precisione sotto porta. Si va così all’intervallo sullo 0-0, con la sensazione che servirà più qualità e ritmo nella ripresa.

Tonali e Kean: missione finale centrata

A inizio ripresa arrivano un paio di squilli degli azzurri con Retegui e Kean. Gattuso chiama il pubblico invocando un maggiore sostegno alla causa e l’Italia trova il vantaggio: a timbrare il cartellino è Tonali che raccoglie una respinta corta della difesa irlandese. Arrivano i primi cambi: entrano Esposito e Gatti per uno spento Retegui e per un ammonito Bastoni. Kean in rovesciata cerca il raddoppio. Lo trova poco dopo con ampio merito per una rete che chiude definitivamente i giochi.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 6 Mai realmente impegnato, attento nelle uscite e nella gestione.

Mai realmente impegnato, attento nelle uscite e nella gestione. Mancini 6 Attento nelle chiusure, pochi rischi e gestione ordinata.

Attento nelle chiusure, pochi rischi e gestione ordinata. Bastoni 6 Pulito nelle uscite palla e nelle letture. (Dal 64′ Gatti 6 Ritrova l’azzurro e gioca una ventina di minuti senza correre rischi).

Pulito nelle uscite palla e nelle letture. (Dal 64′ Ritrova l’azzurro e gioca una ventina di minuti senza correre rischi). Calafiori 6 Prestazione senza sbavature.

Prestazione senza sbavature. Politano 6,5 Prova a dare ampiezza lavorando tanto sulla sua corsia d’appartenenza. (Dall’83’ Palestra ng ).

Prova a dare ampiezza lavorando tanto sulla sua corsia d’appartenenza. (Dall’83’ ). Barella 6 Dinamico, si propone spesso ma manca l’ultimo passaggio.

Dinamico, si propone spesso ma manca l’ultimo passaggio. Locatelli 5,5 Troppo lento nella circolazione, non accende il gioco. (Dall’83’ Pisilli ng ).

Troppo lento nella circolazione, non accende il gioco. (Dall’83’ ). Tonali 7 Quantità e qualche recupero utile, poi soprattutto il tiro che sblocca il match. Suo l’assist per Kean.

Quantità e qualche recupero utile, poi soprattutto il tiro che sblocca il match. Suo l’assist per Kean. Dimarco 6 Ci prova molto tra cross in movimenti e piazzati. Chiude con i crampi.

Ci prova molto tra cross in movimenti e piazzati. Chiude con i crampi. Kean 7 Si muove molto, P. Charles gli nega due volte la gioia del gol ma il fiorentino non si placa. Prima ci prova in semirovesciata e poi segna il 2-0. (Dall’88’ Raspadori ng ).

Si muove molto, P. Charles gli nega due volte la gioia del gol ma il fiorentino non si placa. Prima ci prova in semirovesciata e poi segna il 2-0. (Dall’88’ ). Retegui 5 Isolato e poco servito nel primo tempo. A inizio ripresa ha una ghiotta opportunità e la spreca con un controllo palla difettoso. (Dal 64′ Esposito 6,5 Si mette al servizio di Kean, al quale fa recapitare un paio di palloni interessanti).

Top e flop dell’Irlanda del Nord