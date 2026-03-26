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CALCIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Pagelle di Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali-Kean e gli Azzurri volano in finale. Retegui fuori forma

Ecco i top e flop del match del Gewiss Stadium, valevole come semifinale di qualificazione ai Mondiali. Primo tempo anonimo, nella ripresa l'Italia viene fuori.

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia batte l’Irlanda del Nord e si qualifica per la finale dei playoff di qualificazione al Mondiale. Gli azzurri non brillano, si impegnano ma giocano sempre sotto ritmo e con poca qualità. Dopo un primo tempo anonimo e a reti bianche, la squadra di Rino Gattuso trova il vantaggio con un tiro di Tonali che è bravo a raccogliere una respinta corta della difesa ospite. Di rischi se ne corrono pochi, anche perché l’Armata Biancoverde resta passiva. Kean così trova il raddoppio e chiude i giochi.

Le scelte di Gattuso e O’Neill

Sfida da dentro o fuori a Bergamo, dove l’Italia di Gattuso si gioca l’accesso alla finale dei playoff Mondiali contro un’Irlanda del Nord compatta e senza pressioni. Il Ct azzurro punta su un 3-5-2 offensivo con la coppia Kean-Retegui e tanta qualità in mezzo al campo, cercando superiorità nel palleggio e inserimenti sulle fasce, mentre O’Neill risponde con un sistema speculare ma più prudente, basato su densità difensiva e pericolosità sui piazzati.

Gli azzurri arrivano a questo appuntamento dopo un percorso di qualificazione prolifico ma segnato da passaggi a vuoto decisivi, che li hanno costretti ancora una volta agli spareggi . Nei precedenti il bilancio sorride nettamente all’Italia, con sette vittorie e una sola sconfitta in dodici confronti, e una lunga serie di clean sheet contro i nordirlandesi.

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Primo tempo bloccato, Italia sterile

Prima frazione a ritmi controllati e con poche vere occasioni, in cui l’Italia prova a fare la partita senza però trovare sbocchi concreti negli ultimi metri. Il possesso è prevalentemente azzurro, ma la manovra risulta lenta e prevedibile, facilitando il lavoro difensivo degli ospiti. L’Irlanda del Nord si difende con ordine, chiudendo gli spazi centrali e ripartendo sporadicamente in contropiede. Le occasioni migliori arrivano da calci piazzati e iniziative individuali, ma senza precisione sotto porta. Si va così all’intervallo sullo 0-0, con la sensazione che servirà più qualità e ritmo nella ripresa.

Tonali e Kean: missione finale centrata

A inizio ripresa arrivano un paio di squilli degli azzurri con Retegui e Kean. Gattuso chiama il pubblico invocando un maggiore sostegno alla causa e l’Italia trova il vantaggio: a timbrare il cartellino è Tonali che raccoglie una respinta corta della difesa irlandese. Arrivano i primi cambi: entrano Esposito e Gatti per uno spento Retegui e per un ammonito Bastoni. Kean in rovesciata cerca il raddoppio. Lo trova poco dopo con ampio merito per una rete che chiude definitivamente i giochi.

Le pagelle dell’Italia

  • Donnarumma 6 Mai realmente impegnato, attento nelle uscite e nella gestione.
  • Mancini 6 Attento nelle chiusure, pochi rischi e gestione ordinata.
  • Bastoni 6 Pulito nelle uscite palla e nelle letture. (Dal 64′ Gatti 6 Ritrova l’azzurro e gioca una ventina di minuti senza correre rischi).
  • Calafiori 6 Prestazione senza sbavature.
  • Politano 6,5 Prova a dare ampiezza lavorando tanto sulla sua corsia d’appartenenza. (Dall’83’ Palestra ng).
  • Barella 6 Dinamico, si propone spesso ma manca l’ultimo passaggio.
  • Locatelli 5,5 Troppo lento nella circolazione, non accende il gioco. (Dall’83’ Pisilli ng).
  • Tonali 7 Quantità e qualche recupero utile, poi soprattutto il tiro che sblocca il match. Suo l’assist per Kean.
  • Dimarco 6 Ci prova molto tra cross in movimenti e piazzati. Chiude con i crampi.
  • Kean 7 Si muove molto, P. Charles gli nega due volte la gioia del gol ma il fiorentino non si placa. Prima ci prova in semirovesciata e poi segna il 2-0. (Dall’88’ Raspadori ng).
  • Retegui 5 Isolato e poco servito nel primo tempo. A inizio ripresa ha una ghiotta opportunità e la spreca con un controllo palla difettoso. (Dal 64′ Esposito 6,5 Si mette al servizio di Kean, al quale fa recapitare un paio di palloni interessanti).

Top e flop dell’Irlanda del Nord

  • Paddy McNair 6.5 Il migliore dei suoi: regge la linea difensiva finché può, salva più situazioni complicate e prova a tenere ordine anche dopo il vantaggio azzurro.
  • Trai Hume 6 Buona partita sull’esterno: attento dietro e generoso nelle chiusure, cala solo nel finale.
  • Shea Charles 6 Lotta tanto in mezzo al campo, prova a contenere il palleggio italiano con intensità.
  • Isaac Price 5 Non riesce mai a incidere tra le linee, poco coinvolto e ben schermato.
  • Jamie Donley 5 Isolato e poco servito, ma non dà mai la sensazione di poter impensierire la difesa azzurra.

Pagelle di Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali-Kean e gli Azzurri volano in finale. Retegui fuori forma Playoff Mondiale, avversarie Italia e altri percorsi: tutto quello che c'è da sapere Getty

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